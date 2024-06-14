В Иркутске полицейские спасли из огня трёх детей и мать, пытавшуюся к ним прорваться

Через несколько дней после случившегося мать поблагодарила полицейских за спасение детей. Она рассказала, что ненадолго вышла в магазин за продуктами, а когда вернулась - увидела пожар. Она сама чуть не задохнулась от угарного газа, когда пыталась спасти детей.





Владимир Колокольцев наградил сотрудников МУ МВД России «Иркутское» сержантов полиции Жаргала Дармаева и Павла Лизнева медалями МВД России «За смелость во имя спасения», сообщили в пресс-службе МВД. Полицейские скромно приняли награду со словами: «Мы просто выполняли свою работу».