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В Иркутске полицейские спасли из огня трёх детей и мать, пытавшуюся к ним прорваться

В Иркутске полицейские спасли из огня трёх детей и мать, пытавшуюся к ним прорваться

Автор:
14 июня 2024 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Спасение   дети   интересное   огонь   пожар   полиция   фото   
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Полицейских наградили медалями.

В Иркутске двое полицейских несли службу, как вдруг поступило сообщение о пожаре во многоквартирном доме. Полицейские бросились на помощь тут же. Приехав на место они увидели, что горит квартира на втором этаже. Зайдя в подъезд они увидели женщину, которая отчаянно пыталась прорваться в горящую квартиру.

“Дайте на второй этаж пройти, там дети!” - плакала женщина.

Полицейские вывели женщину из задымлённого подъезда. Потом они обошли дом и увидели пристройку. Сержант полиции Жаргал Дармаев забрался на пристройку, зашёл в задымлённую квартиру и успокоил детей. Потом он через окно передал их своему напарнику Павлу Лизневу, а тот спускал их с пристройки и передавал матери.

Убедившись, что ребята не пострадали, полицейские продолжили выводить людей из горящего дома, — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через несколько дней после случившегося мать поблагодарила полицейских за спасение детей. Она рассказала, что ненадолго вышла в магазин за продуктами, а когда вернулась - увидела пожар. Она сама чуть не задохнулась от угарного газа, когда пыталась спасти детей.


Владимир Колокольцев наградил сотрудников МУ МВД России «Иркутское» сержантов полиции Жаргала Дармаева и Павла Лизнева медалями МВД России «За смелость во имя спасения», сообщили в пресс-службе МВД. Полицейские скромно приняли награду со словами: «Мы просто выполняли свою работу».

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Метки: Спасение   дети   интересное   огонь   пожар   полиция   фото   
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1  комментарий
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АнтонПолднев 2 минуты назад
Ребята сделали всё, что сделал бы любой адекватный человек. Молодцы.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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