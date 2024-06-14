В Иркутске полицейские спасли из огня трёх детей и мать, пытавшуюся к ним прорваться

Полицейских наградили медалями.
В Иркутске двое полицейских несли службу, как вдруг поступило сообщение о пожаре во многоквартирном доме. Полицейские бросились на помощь тут же. Приехав на место они увидели, что горит квартира на втором этаже. Зайдя в подъезд они увидели женщину, которая отчаянно пыталась прорваться в горящую квартиру.
“Дайте на второй этаж пройти, там дети!” - плакала женщина.
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Полицейские вывели женщину из задымлённого подъезда. Потом они обошли дом и увидели пристройку. Сержант полиции Жаргал Дармаев забрался на пристройку, зашёл в задымлённую квартиру и успокоил детей. Потом он через окно передал их своему напарнику Павлу Лизневу, а тот спускал их с пристройки и передавал матери.
Убедившись, что ребята не пострадали, полицейские продолжили выводить людей из горящего дома, — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Через несколько дней после случившегося мать поблагодарила полицейских за спасение детей. Она рассказала, что ненадолго вышла в магазин за продуктами, а когда вернулась - увидела пожар. Она сама чуть не задохнулась от угарного газа, когда пыталась спасти детей.
Владимир Колокольцев наградил сотрудников МУ МВД России «Иркутское» сержантов полиции Жаргала Дармаева и Павла Лизнева медалями МВД России «За смелость во имя спасения», сообщили в пресс-службе МВД. Полицейские скромно приняли награду со словами: «Мы просто выполняли свою работу».
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