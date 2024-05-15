Жительница Москвы оставила своего 12-летнего летнего сына с ДЦП одного в квартире, а сама ушла выпивать с подругой

Через неделю спохватилась бабушка.
Telegram-канал SHOT рассказал о 12-летнем ребёнке с ДЦП, который чудом выжил, проведя в квартире 6 дней. В квартире его оставила родная мать. Сообщается, что 40-летняя женщина 9 мая ушла в загул, оставив своего 12-летнего сына в квартире одного. Мальчик болеет церебральным параличом и не может о себе позаботиться. 6 дней он не ели и не пил. Спохватилась бабушка.
На звонки женщина не отвечала и послала своего сына проверить. Когда дядя мальчика приехал, он увидел своего племянника в ужасном состоянии. Мальчик был при смерти. Мужчина вызвал скорую помощь. Медики диагностировали сильное истощение. Сейчас мальчик находится в реанимации в окружении врачей.
Мать нашли в другом районе города. Оказалось, она все шесть дней тусовалась со своей подружкой. Её доставили в отдел, где опросили, и отпустили. Сейчас она в больнице с сыном. СК возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщили в ведомстве.
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понять можно, да.
простить - нет.