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Жительница Москвы оставила своего 12-летнего летнего сына с ДЦП одного в квартире, а сама ушла выпивать с подругой

Жительница Москвы оставила своего 12-летнего летнего сына с ДЦП одного в квартире, а сама ушла выпивать с подругой

Автор:
15 мая 2024 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дети   дцп   интересное   оставила сына   ребёнок   фото   
2548
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Через неделю спохватилась бабушка.

Telegram-канал SHOT рассказал о 12-летнем ребёнке с ДЦП, который чудом выжил, проведя в квартире 6 дней. В квартире его оставила родная мать. Сообщается, что 40-летняя женщина 9 мая ушла в загул, оставив своего 12-летнего сына в квартире одного. Мальчик болеет церебральным параличом и не может о себе позаботиться. 6 дней он не ели и не пил. Спохватилась бабушка.

На звонки женщина не отвечала и послала своего сына проверить. Когда дядя мальчика приехал, он увидел своего племянника в ужасном состоянии. Мальчик был при смерти. Мужчина вызвал скорую помощь. Медики диагностировали сильное истощение. Сейчас мальчик находится в реанимации в окружении врачей.
Мать нашли в другом районе города. Оказалось, она все шесть дней тусовалась со своей подружкой. Её доставили в отдел, где опросили, и отпустили. Сейчас она в больнице с сыном. СК возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщили в ведомстве.

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Метки: Москва   дети   дцп   интересное   оставила сына   ребёнок   фото   
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13  комментариев
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7k
hhwost Час назад
можно понять. папа от них ушёл (если был), на руках ребёнок-дцпшник-колясочник, личной жизни никакой, перспектив никаких, у нестарой ещё бабы...

понять можно, да.
простить - нет.
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3k
Semёn 15 минут назад
Трое детей, старший инвалид детства, очень все не просто, испытание такое не каждый сдюжит... читал сердце сжалось... парень себе такую долю не выбирал, а выпить, выпить можно рядом и рядом с ребенком, зная меру разумеется... Очень желаю, чтобы ангел не остался один...
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3k
Daimos 47 минут назад
А отец где?
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8k
Умница-красавица 51 минуту назад
Бедный ребенок
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17k
Kostick 52 минуты назад
падаль. а пропивала пособие на ребёнка-инвалида, жаба па с ку дная.
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18k
Вася 57 минут назад
Зато в телеящике всё зае.бись и о.уенно!
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41k
АнтонПолднев Час назад
Нифига себе
Выжить с такой болезнью 6 дней без еды и воды
Даже открытые источники говорят, что без воды от 3 до 7 дней. Вряд ли он с такой болезнью богатырь. Я думаю пацану последние часы оставались...
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79k
Viktor 2 часа назад
Ну как же, 9-е мая, как не выпить. Сука!
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Тварь!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5019 постов (4804 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356106



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