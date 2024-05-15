Жительница Москвы оставила своего 12-летнего летнего сына с ДЦП одного в квартире, а сама ушла выпивать с подругой

На звонки женщина не отвечала и послала своего сына проверить. Когда дядя мальчика приехал, он увидел своего племянника в ужасном состоянии. Мальчик был при смерти. Мужчина вызвал скорую помощь. Медики диагностировали сильное истощение. Сейчас мальчик находится в реанимации в окружении врачей.

Мать нашли в другом районе города. Оказалось, она все шесть дней тусовалась со своей подружкой. Её доставили в отдел, где опросили, и отпустили. Сейчас она в больнице с сыном. СК возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщили в ведомстве.