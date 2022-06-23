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В Индии мальчик просидел 105 часов в колодце с лягушкой и змеёй

В Индии мальчик просидел 105 часов в колодце с лягушкой и змеёй

Автор:
23 июня 2022 11:16
Сообщество : Истории
Метки: Индия   интересное   истории   колодец   ребёнок   спасение   фото   хороший конец   
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Юный житель Чхаттисгарха (Индия) 11-летний Рахул Саху упал в колодец, играя на заднем дворе дома. Яма глубиной 24 метра, надолго стала ловушкой для мальчика. Спасатели несколько дней рыли ход, чтобы спасти ребёнка.

Аварийные службы начали рыть тоннель, чтобы спасти мальчика. Однако масштабная спасательная операция перерывалась несколько раз из-за неблагоприятной погоды, из-за ядовитых змей и скорпионов.

Всё это время мальчику передавали в колодец еду и протянули в колодец трубку с кислородом. Спасательная операция длилась целых 105 часов, сообщает Metro. Компанию мальчику составляла лягушка и змея.

Спасённого мальчика тут же доставили в больницу. На кадрах видно, как Рахула выносят из ямы на носилках в окружении медиков.

Медики уверяют, что мальчик в хорошем состоянии. Он немного напуган, но в остальном всё хорошо. Все причастные к спасательной операции, а таких людей немало, молятся за здоровье ребёнка.

Главный министр Чхаттисгарха Бхупеш Багел сказал: "Благодаря всеобщим молитвам и неустанным, самоотверженным усилиям спасательной команды Рахул Саху был благополучно извлечен. Сегодня весь Чхаттисгарх празднует… мы все желаем его скорейшего возвращения из больницы."


Источник:

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Метки: Индия   интересное   истории   колодец   ребёнок   спасение   фото   хороший конец   
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2  комментария
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70k
Viktor Час назад
Ну а лягушку со змеёй спасли?
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Hunson Abadeer 17 минут назад
да уж... здоровья мальчишке!
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