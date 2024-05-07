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Уронила ребёнка и уснула: в Республике Алтай таксист спас 3-х месячную малышку от пьяной матери

Уронила ребёнка и уснула: в Республике Алтай таксист спас 3-х месячную малышку от пьяной матери

Автор:
07 мая 2024 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Спасение   алтай   дети   интересное   мать   фото   
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Пьяная женщина села в такси с маленьким ребёнком.

В Республике Алтай таксист спас ребёнка пьяной матери. Женщина села в такси с трёхмесячной малышкой, которая плакала. В пути она сначала уронила дочку на сиденье, а затем и вовсе на пол. Пока ребёнок лежал на полу и плакал, женщина заснула в пьяном угаре. Малышке повезло, что за рулём оказался водитель Константин Кузьменко.

Мужчина понял, что нужно спасать девочку от пьяной мамаши. Он повёз уснувшую женщину не по адресу, а в полицию. Когда она поняла, куда её привезли, то пьяная женщина устроила истерику. Она начала бросаться на полицейских и таксиста, кричать и материться. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

Полицейские поместили женщину в изолятор и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. В какой-то момент полицейские поняли, что от ребёнка тоже пахнет алкоголем. В отдел немедленно вызвали скорую. В крови у девочки обнаружили алкоголь, который попал в организм вместе с грудным молоком, сообщили в МВД. Когда женщину начали проверять, то выяснилось, что у неё есть ещё трое детей, но она лишена родительских прав на них на всех. Сейчас решается вопрос о подаче заявления в суд для лишения её родительских прав и на четвёртого ребёнка.

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Метки: Видео   Спасение   алтай   дети   интересное   мать   фото   
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5  комментариев
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41k
albedo Час назад
Таксист - молодец!!!!
МУЖИК!!!

Наплевал на деньги и повел себя как МУЖЧИНА.
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4k
РАТНИК 3 минуты назад
Капец - много детей рожают те , кому дети по сути не нужны , только ради пособий, что бы деньги пропивать.
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8k
Умница-красавица 7 минут назад
Что характерно, плодится такая мраз, как мухи-дрозофилы
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11k
Garpia121 43 минуты назад
А стерилизовать по суду, нельзя?
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106
Alex 47 минут назад
жалко что она не псина, стерилизация таким ой как нужна.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4999 постов (4784 в горячем)
Pika-Pika?
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355272



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