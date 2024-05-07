Уронила ребёнка и уснула: в Республике Алтай таксист спас 3-х месячную малышку от пьяной матери

Полицейские поместили женщину в изолятор и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. В какой-то момент полицейские поняли, что от ребёнка тоже пахнет алкоголем. В отдел немедленно вызвали скорую. В крови у девочки обнаружили алкоголь, который попал в организм вместе с грудным молоком, сообщили в МВД. Когда женщину начали проверять, то выяснилось, что у неё есть ещё трое детей, но она лишена родительских прав на них на всех. Сейчас решается вопрос о подаче заявления в суд для лишения её родительских прав и на четвёртого ребёнка.