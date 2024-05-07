Уронила ребёнка и уснула: в Республике Алтай таксист спас 3-х месячную малышку от пьяной матери

Пьяная женщина села в такси с маленьким ребёнком.
В Республике Алтай таксист спас ребёнка пьяной матери. Женщина села в такси с трёхмесячной малышкой, которая плакала. В пути она сначала уронила дочку на сиденье, а затем и вовсе на пол. Пока ребёнок лежал на полу и плакал, женщина заснула в пьяном угаре. Малышке повезло, что за рулём оказался водитель Константин Кузьменко.
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Мужчина понял, что нужно спасать девочку от пьяной мамаши. Он повёз уснувшую женщину не по адресу, а в полицию. Когда она поняла, куда её привезли, то пьяная женщина устроила истерику. Она начала бросаться на полицейских и таксиста, кричать и материться. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.
Полицейские поместили женщину в изолятор и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних. В какой-то момент полицейские поняли, что от ребёнка тоже пахнет алкоголем. В отдел немедленно вызвали скорую. В крови у девочки обнаружили алкоголь, который попал в организм вместе с грудным молоком, сообщили в МВД. Когда женщину начали проверять, то выяснилось, что у неё есть ещё трое детей, но она лишена родительских прав на них на всех. Сейчас решается вопрос о подаче заявления в суд для лишения её родительских прав и на четвёртого ребёнка.
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МУЖИК!!!
Наплевал на деньги и повел себя как МУЖЧИНА.