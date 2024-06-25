Мужчина выиграл в казино джекпот в $4 миллиона и умер от сердечного приступа

60-летний мужчина пришёл с подругой в Marina Bay Sands Casino в Сингапуре. Начал играть и ему вдруг «попёрло» - несколько раз выиграл, а потом и вовсе сорвал джекпот в $4млн долларов (около 258 млн рублей). Услышав об этом, к счастливчику стали подходить другие игроки и работники казино.

Уже готовились поздравлять и стали аплодировать, но тут его фарт закончился.

Мужчина сначала не верил такой удаче, потом побледнел, приложил руки к груди и повалился на пол прямо у карточного стола. К нему бросились сотрудники заведения и попытались привести в чувство - бесполезно. Тогда вызвали врачей. И всё это время рядом с игроком стояла и истошно голосила его спутница. Прибывшие медики помочь бедняге не смогли и лишь констатировали смерть - мужик отправился на тот свет, не приходя в сознание.