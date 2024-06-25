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Мужчина выиграл в казино джекпот в $4 миллиона и умер от сердечного приступа

Мужчина выиграл в казино джекпот в $4 миллиона и умер от сердечного приступа

Автор:
25 июня 2024 14:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   выигрыш   джекпот   казино   мужчина   сердечный приступ   сингапур   смерть   
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Он скончался в самый счастливый день в его жизни.

60-летний мужчина пришёл с подругой в Marina Bay Sands Casino в Сингапуре. Начал играть и ему вдруг «попёрло» - несколько раз выиграл, а потом и вовсе сорвал джекпот в $4млн долларов (около 258 млн рублей). Услышав об этом, к счастливчику стали подходить другие игроки и работники казино.

Уже готовились поздравлять и стали аплодировать, но тут его фарт закончился.

Мужчина сначала не верил такой удаче, потом побледнел, приложил руки к груди и повалился на пол прямо у карточного стола. К нему бросились сотрудники заведения и попытались привести в чувство - бесполезно. Тогда вызвали врачей. И всё это время рядом с игроком стояла и истошно голосила его спутница. Прибывшие медики помочь бедняге не смогли и лишь констатировали смерть - мужик отправился на тот свет, не приходя в сознание.

Самый счастливый день в его жизни оказался и самым трагичным.

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Метки: Видео   выигрыш   джекпот   казино   мужчина   сердечный приступ   сингапур   смерть   
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5  комментариев
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Damvrot Hohlam 48 минут назад
бабло, бабло то кто забрал ?
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АнтонПолднев Полчаса назад
Подруга сорвала джекпот.
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Сергей Полчаса назад
Как говорится, если повезёт от родной сестры трипер поймаешь.
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328
Alexander Полчаса назад
Случай из моей жизни: был когда то гос.служащим, покупал квартиры на вторичке для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов ... Все сделал максимально честно: купил обалденную квартиру с хорошим ремонтом, в центре городка в котором он проживал... старику-ветерану лет под 80-десят ... Вручили ордер. Дед радовался дня три и умер. Печально. Хорошо что внучка, которая его и приводила, оформила документы на приватизацию на второй день ... В общем хоть этой девчонке наследство осталось. Ну а дедушку реально жаль ...
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