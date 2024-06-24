Сорвал куш: пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино

Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.
Эммануэль Мутумва выиграл 30 000 долларов в казино в Зимбабве, заявив, что Бог дал ему формулу выигрыша, но его празднования были прерваны после того, как ему запретили посещать игровые заведения.
Пророк является лидером апостольской секты Йоханне Масове э Чишану в Зимбабве. Мужчина похвастался своим огромным выигрышем в казино, но его радость продолжалась не долго. После его победы владельцы других игровых заведений в стране велели ему держаться подальше, опасаясь, что он получает "несправедливую помощь от Бога".
"Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Господа о выигрышных номерах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я слишком часто выигрываю", — сказал он.
По словам мужчины, он использовал эти деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса. Мутумва также обрушился на критиков азартных игр.
"Бог действует неисповедимыми путями. Эта победа была не удачей, а испытанием веры. Я молился о помощи, и Господь дал мне цифры через видение. Разве это не благословение — использовать этот выигрыш, чтобы поднять настроение моей пастве?" — добавил пророк.
Менеджер одного из местных казино отметил, что букмекерские конторы часто ограничивают или закрывают счета тех, кто постоянно выигрывает.
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