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Сорвал куш: пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино

Сорвал куш: пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино

Автор:
24 июня 2024 10:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Пророк   Сорвал куш   Эммануэль Мутумва   в мире   выигрыш   казино   люди   фото   
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Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

Эммануэль Мутумва выиграл 30 000 долларов в казино в Зимбабве, заявив, что Бог дал ему формулу выигрыша, но его празднования были прерваны после того, как ему запретили посещать игровые заведения.

Пророк является лидером апостольской секты Йоханне Масове э Чишану в Зимбабве. Мужчина похвастался своим огромным выигрышем в казино, но его радость продолжалась не долго. После его победы владельцы других игровых заведений в стране велели ему держаться подальше, опасаясь, что он получает "несправедливую помощь от Бога".

"Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Господа о выигрышных номерах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я слишком часто выигрываю", — сказал он.

По словам мужчины, он использовал эти деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса. Мутумва также обрушился на критиков азартных игр.

"Бог действует неисповедимыми путями. Эта победа была не удачей, а испытанием веры. Я молился о помощи, и Господь дал мне цифры через видение. Разве это не благословение — использовать этот выигрыш, чтобы поднять настроение моей пастве?" — добавил пророк.

Менеджер одного из местных казино отметил, что букмекерские конторы часто ограничивают или закрывают счета тех, кто постоянно выигрывает.

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Метки: Пророк   Сорвал куш   Эммануэль Мутумва   в мире   выигрыш   казино   люди   фото   
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1  комментарий
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Дмитрий 4 минуты назад
Мне пишут письма о неполученном мной наследстве нотариусы со всей Африки, теперь жду писем пророка, пусть пришлет циферки для столото
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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