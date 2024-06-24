Сорвал куш: пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино

Эммануэль Мутумва выиграл 30 000 долларов в казино в Зимбабве, заявив, что Бог дал ему формулу выигрыша, но его празднования были прерваны после того, как ему запретили посещать игровые заведения.

Пророк является лидером апостольской секты Йоханне Масове э Чишану в Зимбабве. Мужчина похвастался своим огромным выигрышем в казино, но его радость продолжалась не долго. После его победы владельцы других игровых заведений в стране велели ему держаться подальше, опасаясь, что он получает "несправедливую помощь от Бога".