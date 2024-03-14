Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Жительница окуга Пьюласки, штат Миссури, четыре десятилетия испытывала удачу. Она зачёркивала одни и те же девять цифр в лотерейных билетах и, наконец, выиграла.
Её сын проверил билет в розничном магазине и был шокирован, когда узнал радостную весть. Он тут же позвонил матери, не в силах скрывать, что она стала богаче на 80000 долларов (более 7,2 млн рублей).
Победительница решила потратить деньги на покупку нового автомобиля.
Основной приз лотереи составлял $30000, но женщина сделала дополнительную ставку "Bulls-Eye" и сорвала джекпот.
С момента запуска лотереи Миссури в 1986 году компания пожертвовала более 8 млрд долларов на нужды штата.
В 2023 году лотерея заработала более 7 млрд долларов, и более 425 млн из этой суммы было направлено на образовательные инициативы.
За тот же период игроки округа Пьюласки, земляки победительницы, выиграли более 9,5 млн долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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