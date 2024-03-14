FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1232 поста • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Автор:
14 марта 2024 08:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Удача   выигрыш   джекпот   история   лотерея   
1408
2

Жительница окуга Пьюласки, штат Миссури, четыре десятилетия испытывала удачу. Она зачёркивала одни и те же девять цифр в лотерейных билетах и, наконец, выиграла.

Её сын проверил билет в розничном магазине и был шокирован, когда узнал радостную весть. Он тут же позвонил матери, не в силах скрывать, что она стала богаче на 80000 долларов (более 7,2 млн рублей).

Победительница решила потратить деньги на покупку нового автомобиля.

Основной приз лотереи составлял $30000, но женщина сделала дополнительную ставку "Bulls-Eye" и сорвала джекпот.

С момента запуска лотереи Миссури в 1986 году компания пожертвовала более 8 млрд долларов на нужды штата.

В 2023 году лотерея заработала более 7 млрд долларов, и более 425 млн из этой суммы было направлено на образовательные инициативы.

За тот же период игроки округа Пьюласки, земляки победительницы, выиграли более 9,5 млн долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   Удача   выигрыш   джекпот   история   лотерея   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Serj81 Час назад
Хорошая попытка армяне, но нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 8 минут назад
А сколько она потратила на билеты за 40 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 2 часа назад
Ежели раз в неделю в течении 40 лет покупать по хотя бы 2 билета Кено, то в итоге, даже после этого якобы супер выигрыша - большой минус ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505654



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
Набирающие популярность в сообществах
"Если машина ржавеет, то в этом виноват водитель"
"Если машина ржавеет, то в этом виноват водитель"
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать...
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#факты#ДТП#кот#фильм#полиция#США#Разное
#животные#Юмор#машина#интересное#люди#кино#дети#Еда#Автовсячина#собака
#Прикол#интересно#в мире#аварии#авто аварии#история#подборка#позитив#улыбнуло#Россия
Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео) Первый полёт японской частной ракеты Kairos продлился 5 секунд (3 фото + видео) Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу Оскал Фортуны: как преступник-рецидивист выиграл в лотерею Оскал Фортуны: как преступник-рецидивист выиграл в лотерею «Всё это кажется нереальным»: пенсионер из Нью-Йорка выиграл в лотерею 476 миллионов долларов «Всё это кажется нереальным»: пенсионер из Нью-Йорка выиграл в лотерею 476 миллионов долларов Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом Пенсионер забыл дома очки - и крупно выиграл на этом

На что жалуетесь?

Вернуться