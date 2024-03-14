Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

С момента запуска лотереи Миссури в 1986 году компания пожертвовала более 8 млрд долларов на нужды штата.

В 2023 году лотерея заработала более 7 млрд долларов, и более 425 млн из этой суммы было направлено на образовательные инициативы.

За тот же период игроки округа Пьюласки, земляки победительницы, выиграли более 9,5 млн долларов.