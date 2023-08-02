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Индийские уборщицы на последние деньги купили лотерейный билет и выиграли миллион долларов

Индийские уборщицы на последние деньги купили лотерейный билет и выиграли миллион долларов

Автор:
02 августа 2023 14:05
Сообщество : Истории
Метки: Индия   выигрыш   джекпот   лотерея   миллион долларов   уборщицы   учача   
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Ждём болливудскую экранизацию истории золушек из касты неприкасаемых.

В Индии 11 сотрудниц санитарной службы, устав от каждодневного и не самого приятного труда, решили испытать удачу и купили всего один лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Как пишет Press Trust of India, уборщицы зарабатывали так мало, что им пришлось вскладчину покупать лотерейный билет стоимостью 250 рупий (282 рубля). У некоторых из женщин не было в кошельке и 25 рупий. Так, две уборщицы смогли вложить в общую кассу всего по 13 рупий (15 рублей). И тут начинается самое интересное. От выигрыша они смогут получить только десятую часть, а остальные девять уборщиц разделят деньги поровну, так как вложили в общую победу по 30 рупий.

Всего женщины выиграли $1,2 млн (112 млн рублей), но после уплаты налогов у них останется только $765 тысяч (71 млн рублей). Примечательно, что большинство счастливиц не собираются покидать работу, поскольку у них серьёзные финансовые проблемы и долги, после уплаты которых у них практически ничего не останется.


По словам одной из победительниц по имени Лила, она собирается вернуть долг, который брала на свадьбу дочери и многочисленные операции второго ребёнка.

Уборщицам особенно повезло, поскольку в штате Керала в честь летнего муссона владельцы лотереи увеличили сумму выигрыша. Отмечается, что история про маленькое чудо стала надеждой для столкнувшихся с трудностями людей, причём не только в Индии. Велика вероятность, что вскоре в Южной Азии начнётся "лотерейная лихорадка".

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Метки: Индия   выигрыш   джекпот   лотерея   миллион долларов   уборщицы   учача   
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6  комментариев
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Олег Час назад
если бы русское лото купили, хрен бы что выграли
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Serj81 10 минут назад
В Индии владелец лотереи явно не армянин, как у нас в Столото
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1
Абвгд Еёжзиклмн 12 минут назад
На секунду закрыл глаза и увидел как они "обмывают" выигрыш с танцами, плясками, беготней вокруг расписных веранд и толпой народа, двигающихся в такт, как один))))
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19k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Теперь главное, чтобы при дележе выигрыша, друг друга не поубивали!
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