Индийские уборщицы на последние деньги купили лотерейный билет и выиграли миллион долларов

Всего женщины выиграли $1,2 млн (112 млн рублей), но после уплаты налогов у них останется только $765 тысяч (71 млн рублей). Примечательно, что большинство счастливиц не собираются покидать работу, поскольку у них серьёзные финансовые проблемы и долги, после уплаты которых у них практически ничего не останется.





По словам одной из победительниц по имени Лила, она собирается вернуть долг, который брала на свадьбу дочери и многочисленные операции второго ребёнка.