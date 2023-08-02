Индийские уборщицы на последние деньги купили лотерейный билет и выиграли миллион долларов

Ждём болливудскую экранизацию истории золушек из касты неприкасаемых.
В Индии 11 сотрудниц санитарной службы, устав от каждодневного и не самого приятного труда, решили испытать удачу и купили всего один лотерейный билет, который оказался выигрышным.
Как пишет Press Trust of India, уборщицы зарабатывали так мало, что им пришлось вскладчину покупать лотерейный билет стоимостью 250 рупий (282 рубля). У некоторых из женщин не было в кошельке и 25 рупий. Так, две уборщицы смогли вложить в общую кассу всего по 13 рупий (15 рублей). И тут начинается самое интересное. От выигрыша они смогут получить только десятую часть, а остальные девять уборщиц разделят деньги поровну, так как вложили в общую победу по 30 рупий.
Всего женщины выиграли $1,2 млн (112 млн рублей), но после уплаты налогов у них останется только $765 тысяч (71 млн рублей). Примечательно, что большинство счастливиц не собираются покидать работу, поскольку у них серьёзные финансовые проблемы и долги, после уплаты которых у них практически ничего не останется.
По словам одной из победительниц по имени Лила, она собирается вернуть долг, который брала на свадьбу дочери и многочисленные операции второго ребёнка.
Уборщицам особенно повезло, поскольку в штате Керала в честь летнего муссона владельцы лотереи увеличили сумму выигрыша. Отмечается, что история про маленькое чудо стала надеждой для столкнувшихся с трудностями людей, причём не только в Индии. Велика вероятность, что вскоре в Южной Азии начнётся "лотерейная лихорадка".
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