В Тюмени мужчина забросал храм "коктейлями Молотова"

Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных, а вскоре появилось сообщение о том, что поджигатель задержан. Им оказался местный 43-летний житель. По сообщениям телеграм-каналов SHOT и Baza, злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что он сможет вернуть украденные деньги, если совершит эту диверсию. По еще одной версии, мужчина бросил зажигательную смесь в храм, потому что считает патриарха Кирилла слишком богатым. Официальные СМИ о причинах поджога пока молчат.





Известно, что поджигатель стал фигурантом сразу двух уголовных дел: ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, и ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По первой статье ему грозит до трёх, а по второй - до пяти лет лишения свободы.





