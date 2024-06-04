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В Тюмени мужчина забросал храм "коктейлями Молотова"

В Тюмени мужчина забросал храм "коктейлями Молотова"

Автор:
04 июня 2024 07:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   МВД   Поджог   Тюмень   коктейль молотова   мошенники   поджигатель   уголовное дело   храм   
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Вчера вечером, 3 июня, злоумышленник подъехал на велосипеде к храму Дмитрия Донского, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их рядом со входом.

Жидкость тут же воспламенилась, начался пожар.


Закончив своё дело, мужчина спокойно сел на велосипед и уехал, показав неприличный знак очевидцу, который снял его на камеру.



Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных, а вскоре появилось сообщение о том, что поджигатель задержан. Им оказался местный 43-летний житель. По сообщениям телеграм-каналов SHOT и Baza, злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что он сможет вернуть украденные деньги, если совершит эту диверсию. По еще одной версии, мужчина бросил зажигательную смесь в храм, потому что считает патриарха Кирилла слишком богатым. Официальные СМИ о причинах поджога пока молчат.


Известно, что поджигатель стал фигурантом сразу двух уголовных дел: ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, и ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По первой статье ему грозит до трёх, а по второй - до пяти лет лишения свободы.



В РПЦ считают, что человек в любом случае получил по заслугам.


Источник:

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Метки: Ynews   МВД   Поджог   Тюмень   коктейль молотова   мошенники   поджигатель   уголовное дело   храм   
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27  комментариев
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3k
Yus 2 часа назад
Сколько же долбо*бов. Сначала хз кому отдал деньги, потом им же поверил, что деньги вернут, если спалить церковь. Как оно до 43-х лет дожило?
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17k
Совранский Полчаса назад
43 !!! года! ! ! ать его - 43 !!! годика((
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361
ГТА Форевер Полчаса назад
Ой...что за великовозрастный имбецил, впаять ему лет 40...
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1k
Alexandr Полчаса назад
Поджег придурок коммерческий ларек, пофиг на идиота и на ларек. Плохо паству пасут.
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37k
Fat Lynx Полчаса назад
Идиот...
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3k
Radugananebe Полчаса назад
Как он мог вернуть деньги после этой диверсии? Врет, как дышит или реально дебил.
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
К чему это борьба с сооружениями культистов? Они и без здания могут спокойно дурить мозги населению и выманивать у них деньги. Надо просто, как и любой другой бизнес - регламентировать законодательно прописав их права и обязанности, и самое главное обязать вести кассовый учёт с которого взымать налоги. Да, ок, кто-то хочет обманываться и думать что за его судьбу отвечает какой-то дед в простынях на облаке, или путём жертвования денег, заглушить свою совесть, отмыв некоторые грешки.. Хорошо. Пуская те люди которые им продают эти услуги - платят за свой заработок налог, аренду земли, отчисления в пенсионные и прочие фонды.
Тогда и поджигать особо ничего не надо будет. Большая часть попов просто не готова жить скромно на зарплату и отказывать себе в необоснованной роскоши. Ведь одно дело окружающим говорить о смирении, гордыне, обжорстве и других грехах, с которыми необходимо бороться.. и совсем другое дело, самому исполнять свои "священные" заповеди.
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63k
Андрей Полчаса назад
Слабые статьи. Думаю это первое что пришло в голову следаку, потом переквалифицируют на более серьёзные.
В общем как поднять двадцаточку с пола на ровном месте это называется.
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334
Игорь Полчаса назад
"злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников"
=============
Как по мне - он скорее стал 43 года назад жертвой аборта. На другие жертвы он никак не тянет...
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3k
Ежик Полчаса назад
"По сообщениям телеграм-каналов SHOT и Baza, злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что он сможет вернуть украденные деньги, если совершит эту диверсию".

Сказочный просто в квадрате:
Один раз его уже надули, так он и второй раз полез в ту же яму, только уже с более серъёзными последствиями.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Мало 5 лет. Это хохладский диверсант, фактически предатель родины.
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5k
Алекс Лом Час назад
дебилов нужно использовать по назначению - на опыты чмошника
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745
Игорь 2 часа назад
Очумелый долбодятел... на что рассчитывал? Теперь за каждую бутылку получит приличный срок, достаточный, чтобы подумать, прежде , чем что то делать...
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10k
Alex 2 часа назад
Ну теперь на бутылке лет 10 посидит.
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15k
Antique computer 2 часа назад
Можно по-разному относиться к религии, но разрушать здания, кем-то построенные, может только членосос, который в жизни ничего в руках не держал, кроме своего же члена.

Я сейчас не о регулярной армии, а вот о таких вот именно террористах.

Попробуй построить хотя бы сарайку, которая не рухнет сразу, а тут целое произведение искусства.
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Schreibikus
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