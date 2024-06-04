В Тюмени мужчина забросал храм "коктейлями Молотова"

Вчера вечером, 3 июня, злоумышленник подъехал на велосипеде к храму Дмитрия Донского, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их рядом со входом.
Жидкость тут же воспламенилась, начался пожар.
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Закончив своё дело, мужчина спокойно сел на велосипед и уехал, показав неприличный знак очевидцу, который снял его на камеру.
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Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных, а вскоре появилось сообщение о том, что поджигатель задержан. Им оказался местный 43-летний житель. По сообщениям телеграм-каналов SHOT и Baza, злоумышленник стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили, что он сможет вернуть украденные деньги, если совершит эту диверсию. По еще одной версии, мужчина бросил зажигательную смесь в храм, потому что считает патриарха Кирилла слишком богатым. Официальные СМИ о причинах поджога пока молчат.
Известно, что поджигатель стал фигурантом сразу двух уголовных дел: ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, и ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По первой статье ему грозит до трёх, а по второй - до пяти лет лишения свободы.
В РПЦ считают, что человек в любом случае получил по заслугам.
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Тогда и поджигать особо ничего не надо будет. Большая часть попов просто не готова жить скромно на зарплату и отказывать себе в необоснованной роскоши. Ведь одно дело окружающим говорить о смирении, гордыне, обжорстве и других грехах, с которыми необходимо бороться.. и совсем другое дело, самому исполнять свои "священные" заповеди.
В общем как поднять двадцаточку с пола на ровном месте это называется.
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Как по мне - он скорее стал 43 года назад жертвой аборта. На другие жертвы он никак не тянет...
Сказочный просто в квадрате:
Один раз его уже надули, так он и второй раз полез в ту же яму, только уже с более серъёзными последствиями.
(М.Е. Салтыков (Щедрин))
Я сейчас не о регулярной армии, а вот о таких вот именно террористах.
Попробуй построить хотя бы сарайку, которая не рухнет сразу, а тут целое произведение искусства.
Причем только окружающим )