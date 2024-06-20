Таджика, демонстративно задувшего свечи в церкви, арестовали на 2 месяца

Одна из прихожанок сделала парню замечание - тот её толкнул и продолжил начатое дело. Иноверца не смутило даже то, что его снимали на камеру телефона. Спокойно завершив задуманное, он развернулся и ушёл.

В тот же день таджика задержали. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) - об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.