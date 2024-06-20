Таджика, демонстративно задувшего свечи в церкви, арестовали на 2 месяца

По формулировке Следкома, в СИЗО мигрант просидит до 18 августа за «противоправные действия» в храме. Будет время подумать о своем поведении.
20-летний таджик пришёл в московский храм с молельным ковриком в руках, немного побродил по церкви, а затем принялся задувать свечи.
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Одна из прихожанок сделала парню замечание - тот её толкнул и продолжил начатое дело. Иноверца не смутило даже то, что его снимали на камеру телефона. Спокойно завершив задуманное, он развернулся и ушёл.
В тот же день таджика задержали. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) - об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.
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Под стражей он пробудет два месяца.
Что хотел выразить своим перфомансом молодой мусульманин, категорически непонятно. Некоторые СМИ писали, что в РФ паренёк прибыл несколько дней назад. Не исключено, что отныне въезд в страну ему будет закрыт.
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Я, довольно часто бывая в Храмах, много раз видел, как дети играются, задувая свечи. Это дети. Но вот еще не разу не видел, что бы детей за это преследовали представители власти. Разве что родители или в крайнем случаи попы и их служки. Может дело в том, что мальчик не русский? Тогда это, простите, тупо нацизм. А уж когда эта дрянь нападает еще и на детей становится особенно стыдно за тех, кто делает такое.
Ты ведь не сядешь посреди улицы на горшок, совершать процесс дефекации. А если и сядешь, то тебя вполне законно за это накажут.
Перформанс в церкви устроил, осталось, чтобы его вы..бал кто-то и его же корешей в каком-нибудь музее.
Видать, не заходят народные мудрости, когда воспитываешься ишаками.