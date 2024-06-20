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Таджика, демонстративно задувшего свечи в церкви, арестовали на 2 месяца

Таджика, демонстративно задувшего свечи в церкви, арестовали на 2 месяца

Автор:
20 июня 2024 06:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Церковь   задул свечи   мигрант   нарушение права на свободу совести и вероисповеданий   свечи   сизо   
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По формулировке Следкома, в СИЗО мигрант просидит до 18 августа за «противоправные действия» в храме. Будет время подумать о своем поведении.

20-летний таджик пришёл в московский храм с молельным ковриком в руках, немного побродил по церкви, а затем принялся задувать свечи.


Одна из прихожанок сделала парню замечание - тот её толкнул и продолжил начатое дело. Иноверца не смутило даже то, что его снимали на камеру телефона. Спокойно завершив задуманное, он развернулся и ушёл.


В тот же день таджика задержали. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Республики Таджикистан, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) - об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.


Под стражей он пробудет два месяца.


Что хотел выразить своим перфомансом молодой мусульманин, категорически непонятно. Некоторые СМИ писали, что в РФ паренёк прибыл несколько дней назад. Не исключено, что отныне въезд в страну ему будет закрыт.





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Метки: Ynews   Видео   Церковь   задул свечи   мигрант   нарушение права на свободу совести и вероисповеданий   свечи   сизо   
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34  комментария
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509
Тордион Час назад
Просто интересно. Какой именно закон РФ защищает свечи от задувания? А если ветер их задул, как закон будет защищать свечи?
Я, довольно часто бывая в Храмах, много раз видел, как дети играются, задувая свечи. Это дети. Но вот еще не разу не видел, что бы детей за это преследовали представители власти. Разве что родители или в крайнем случаи попы и их служки. Может дело в том, что мальчик не русский? Тогда это, простите, тупо нацизм. А уж когда эта дрянь нападает еще и на детей становится особенно стыдно за тех, кто делает такое.
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3k
Роман 16 минут назад
Не успел пройти весь путь Толоконниковой. Жаль, что быстро задержали.
Перформанс в церкви устроил, осталось, чтобы его вы..бал кто-то и его же корешей в каком-нибудь музее.
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7k
Sania 19 минут назад
Я так понимаю, то все эти выходки проплачены извне, дабы раскачать
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15k
кот базилий 21 минуту назад
В очко ему задуть компрессором
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8k
Николай Полчаса назад
Да он по ходу отсталый, у него то не пытались узнать что он этим хотел сказать...
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13k
Марсианин 39 минут назад
Заторможенный какой-то. Он дефективный?
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10k
Alex 43 минуты назад
На кол черножопого!
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23k
kσρβγς 46 минут назад
Даже не спрашиваю, что было бы со мной, напакости я в мечети... А ему можно...
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11k
Алексей Час назад
Я так думаю ,что за подобные дела у него на родине его бы уже собакам скормили
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18k
Alex Час назад
"что в РФ паренёк прибыл несколько дней назад."-вопрос фильтрации я так понимаю не собираются рассматривать? Откуда прибыл? Зачем прибыл? Может он с лагеря какого-нибудь террористического приехал? Сегодня свечи задувает, а завтра взрывать бы пошёл с бомбой замотанной в коврик.
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1k
Лёха Лёха 2 часа назад
Что у них за дичь в бошках творится?!
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485
Добрый Самаритянин 2 часа назад
"В чужой монастырь со своим уставом не ходят"...
Видать, не заходят народные мудрости, когда воспитываешься ишаками.
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129k
Аааа 2 часа назад
Тупая обезьяна
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4k
RaiJu 2 часа назад
Совсем таджики распустились... Пусть едут к себе в кишлак и дуют там в жопу ишаков
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182
tttyyyy Fiverknot Полчаса назад
Так в оаэ запускают мигрантов, группами: один кто-то накосячит - депортируют всю группу. Что с ним свои потом делают - хз
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1k
no. 2 часа назад
бить когда будут?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2234 поста (2223 в горячем)

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