В Москве задержали тиктокера, курившего в храме

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Очень сложно создавать контент для соцсети, особенно когда с фантазией туго. В июле 2020 года 18-летний житель Читы решил записать короткий ролик. Вот только проблем он получил гораздо больше, чем хайпа.
Эта история началась с того, что решили двое друзей записать ролик для TikTok. Но вместо того, чтобы создать что-то разумное, доброе, вечное, они задумали провокационный контент.
Выбор пал на кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери. Оператор был более смышлёный и за кадром предупредил своего товарища, о том, что так делать не стоит, но на что только не пойдёшь ради популярности.
Выбор пал на кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери. Оператор был более смышлёный и за кадром предупредил своего товарища, о том, что так делать не стоит, но на что только не пойдёшь ради популярности.
Ролик действительно очень быстро набрал более миллиона просмотров. Поступок малолетнего «тиктокера» вызвал волну критики и привлёк внимание полиции.
Парень, не ожидавший такого развития событий, оперативно записал видео с извинениями, объясняя свой поступок тем, что он «тупой». Только публичного покаяния оказалось мало. Дело об оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК РФ) никто закрывать не собирался. Юноше вместо штрафа нужно было отработать на общественных работах 120 часов.
Но, как оказалось, парень ещё и ленивый. Кому же охота мести улицы, проще податься в бега. Так «тиктокер» и поступил, собрал сумки и отправился в Москву. Вот только «лечь на дно» в огромном городе не получилось. Бдительные сотрудники правоохранительных органов задержали тунеядца. В настоящий момент юноша находится в СИЗО. В родной город он поедет уже по этапу, там же и будет рашаться вопрос о замене вида наказания.
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Ей-богу!
И самое обидное, что если человек заделался блогером и действительно несёт в массы что-то полезное, то интересен он ограниченному кругу людей и каких-то миллионных просмотров у него не будет (ну, может за редким исключением)!
А стоит добавить "перчику", ну, не знаю, скандал где-то устроить, то смотришь, народ начинает подтягиваться, интересно сразу всем!
Ну, не смотрите вы их! Я узнаю про них, к примеру, только на Фишках, куда захожу за хорошим, лять, настроением!
Спрос рождает предложение! Вот они и плодятся!
Простите! Вырвалось Крик души!
Просто расстраивает количество недоношенных идиотов
все дело в том что плохая реклама - тоже реклама. вы этому движению ёбобо создаете ажиотаж.эту хрень видят малолетние дебилы,хотят славы и исполняют еще почище...
Автор пиши в заголовке - "еще один дегенерат заработал себе срок выложив в соцсеть видео прикуривания сигареты от свечи в храме" - сразу же спадает "хайп" от тик-тока
По степени защищённости чувств мне кажется они могут сравниться только с пандами
Да потому, что, ублюдки, уже забыли об уважении к окружающим и считаете вседозволенность свободой.
Если я трахну вашу жену на вашей же свадьбе или насру на стол во время празднования 120 летия вашей бабушки вы что сделаете?
А вы изойдете на говно и попытаетесь меня искалечить или убить. А за что, почему? Свобода же. Или свобода когда только вам можно? Я правильно понял, опять это другое?
На счет жену трахнуть, статья изнасилование, на стол насрать- нарушение порядка и мелкое хулиганство, под нее кстати и мелкий п и с д.ю.к куривший в церкви попадает. Ну выписали штраф и забыли. Но нет же скрепоносцы перевозбудились, "распять ублюдка"!
Ублюдки вообще разные бывают...