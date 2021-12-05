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В Москве задержали тиктокера, курившего в храме

В Москве задержали тиктокера, курившего в храме (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 14:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   сигарета   суд   храм   чита   
1836
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Очень сложно создавать контент для соцсети, особенно когда с фантазией туго. В июле 2020 года 18-летний житель Читы решил записать короткий ролик. Вот только проблем он получил гораздо больше, чем хайпа.  

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Метки: Москва   видео   сигарета   суд   храм   чита   
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Эпичный долбо#б! Найти приключений себе на задницу на пустом месте - это талант нужен.
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4k
Том Джоуд 7 минут назад
Вот такие дебилы, и популяризируют религиозное мракобесие своими действиями. Выставляя секты религиознутых пострадавшими. Чем попы, имамы, и подобные функционеры и пользуются.
Ей-богу!
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4k
Core 21 минуту назад
Действительно тупой
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859
Falco Peregrinus 23 минуты назад
Как же это загребло! То лять жопу, то курят, мозгов нет ни на что! На такую хню их не надо! И как раньше были цирки уродов, то сейчас это тик-токеры, стриммеры-фигиммеры!

И самое обидное, что если человек заделался блогером и действительно несёт в массы что-то полезное, то интересен он ограниченному кругу людей и каких-то миллионных просмотров у него не будет (ну, может за редким исключением)!
А стоит добавить "перчику", ну, не знаю, скандал где-то устроить, то смотришь, народ начинает подтягиваться, интересно сразу всем!
Ну, не смотрите вы их! Я узнаю про них, к примеру, только на Фишках, куда захожу за хорошим, лять, настроением!

Спрос рождает предложение! Вот они и плодятся!

Простите! Вырвалось
Крик души!
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1k
Алексей Попов 41 минуту назад
А вот меня как атеиста реально оскорбляют видео и картинки одурманенных религией людей, бесит что светское государство слушает только либо муслимов либо абуславных (будто нет ламаистов, будуистов, щамаистов и иже с ними разных) мои чувства оскорбляют жирные толстые "батюшки" таскающие на себе кресты за столько бабла сколько просят по тв на операцию детей, так помоги ты "сраный" богослужитель.... За.....ли .... И где статья по охране МОИХ чувств...
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344
Михаил Андреев Алексей Попов 8 минут назад
к вам же домой не приходят курить, сношаться, играть в покемонов и пр...
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11k
geminisf 42 минуты назад
Анжела, стреляй
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14k
Слева танки 45 минут назад
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19k
KOSTELLO 48 минут назад
Меня, как верующего это не оскорбляет.
Просто расстраивает количество недоношенных идиотов
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5k
ZmeyUA Час назад
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5k
Андрей Крылов Час назад
так уж получилось. что нынче тиктокер - пости синоним слову мудак и чмо поганое. Никчемные люди пытаются пиариться вот такимми дурацкими способами. не все, но очень многие.
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1k
Виталий Час назад
"Но, как оказалось, парень ещё и ленивый. Кому же охота мести улицы, проще податься в бега." - Значит наказание ему надо дать, чтобы он пахал от зари до зари, в кандалах под присмотром чтобы опять не сбежал.
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122
Liberman Час назад
почему всех ёбобо называют тиктокерами или блогерами??? вот если б у меня был аккаунт в вк, меня бы называли "вконтактер"? А так то смело меня можно называть "вотсапер", как и большинство населения.
все дело в том что плохая реклама - тоже реклама. вы этому движению ёбобо создаете ажиотаж.эту хрень видят малолетние дебилы,хотят славы и исполняют еще почище...
Автор пиши в заголовке - "еще один дегенерат заработал себе срок выложив в соцсеть видео прикуривания сигареты от свечи в храме" - сразу же спадает "хайп" от тик-тока
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122
Liberman alexis Полчаса назад
Это для тебя так. для меня так - а для моего 8-ми летнего сына - мы с тобой ничего не понимаем. там- крутые все, у него немерено подписчиков!!!
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70
Pavel Kuzmin Час назад
А че? Нормальный талпайоб! Скажем так, по жизни...
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92
Рамзанкады Ров Pavel Kuzmin 54 минуты назад
Начинающий
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27
Сварщик Василий Час назад
Мне кажется тут больше оскорбление чувств некурящих .
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8k
кот базилий Час назад
Скот дебильный, дайте ему в рыло кто встретит.
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1k
Жэка Час назад
Иногда жалею что я не верующий ((
По степени защищённости чувств мне кажется они могут сравниться только с пандами
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24k
Владимир 2 часа назад
Комментарии конечно фееричны. "Почему бог не покарал".
Да потому, что, ублюдки, уже забыли об уважении к окружающим и считаете вседозволенность свободой.
Если я трахну вашу жену на вашей же свадьбе или насру на стол во время празднования 120 летия вашей бабушки вы что сделаете?
А вы изойдете на говно и попытаетесь меня искалечить или убить. А за что, почему? Свобода же. Или свобода когда только вам можно? Я правильно понял, опять это другое?
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92
Рамзанкады Ров Владимир 2 часа назад
Не стоило слово "ублюдки" выделять запятыми, если, конечно, это не обращение к комментаторам... А так - по делу написано в целом.
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−132
Олександр 2 часа назад
А ничего что в церкви употребляют спиртное?И даже малолетним дают вино.
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−64
plintus9990 2 часа назад
Почему бог не покарал, а полиционеры? Наверно богу все равно, а людям нет
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3k
Иван 2 часа назад
А какие чувства верующих были оскорблены? Он курил во славу сатаны или в процессе курения хулил Б-га?
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5k
Mixalych 2 часа назад
Когда ты умрешь, для тебя все проблемы закончатся. Ты и не узнаешь, что прийдется пережить твоим близким, с какими проблемами они столкнутся, какие трудности будут преодолевать и как будут жить дальше. Тоже самое, когда ты тупой.
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