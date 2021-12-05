В Москве задержали тиктокера, курившего в храме

Но, как оказалось, парень ещё и ленивый. Кому же охота мести улицы, проще податься в бега. Так «тиктокер» и поступил, собрал сумки и отправился в Москву. Вот только «лечь на дно» в огромном городе не получилось. Бдительные сотрудники правоохранительных органов задержали тунеядца. В настоящий момент юноша находится в СИЗО. В родной город он поедет уже по этапу, там же и будет рашаться вопрос о замене вида наказания.

2021-12-05T14:02:00+03:00