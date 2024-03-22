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"Возьмите отгул": в РПЦ рассказали, как посетить храм работающим прихожанам в будние дни

"Возьмите отгул": в РПЦ рассказали, как посетить храм работающим прихожанам в будние дни

Автор:
22 марта 2024 11:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великий Пост   Видео   отгул   рпц   храм   церковные службы   
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Работу никто не отменял, но можно схитрить.

Служители церкви знают, что в рабочие дни на богослужения в храмы приходят лишь пенсионеры. Остальные прихожане просто заняты своими делами. Однако из любой ситуации есть выход, считают в РПЦ. К примеру, можно взять отгул и придумать что-нибудь ещё - и тогда появится время на посещение храма в будние дни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).



Воцерковленные знают, что с понедельника по пятницу процесс богослужения отличается от служб в выходные. Также прихожане храмов знают, что такое Великий пост, и как важны службы во время него. Поэтому тот, кто не хочет быть "воскресным верующим", а намерен глубоко постичь православие, должен потрудиться, считает священнослужитель.






В Госдуме уверены, что брать отгулы ради посещения церковных служб нецелесообразно.

"Храмы работают с семи утра, поэтому никакой проблемы перед работой зайти. В семь часов начинается служба. Никакой проблемы в этом нет. Вечером до семи тоже храмы работают. Поэтому ставить вопрос, чтобы давать дополнительный выходной… Пожалуйста, можно за свой счёт взять. Можно в счёт отпуска. Ещё раз повторяю, храмы работают с семи утра. Можно спокойно найти возможность. - уверен председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

А вот после праздника Пасхи россиянам следовало бы давать возможность отдохнуть - считает он.


По поводу отгулов только один вопрос: врачам и учителям тоже можно?

Источник:

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Метки: Великий Пост   Видео   отгул   рпц   храм   церковные службы   
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20  комментариев
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
а давайте петицию Гундяеву создадим - РПЦ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА ОБЯЗУЕТСЯ ОПЛАЧИВАТЬ ТАКИЕ "ОТГУЛЫ". Ух, как в этом случае посещаемость церквей возрастёт на буднях.
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54k
Андрей 3 минуты назад
Через 10-15 лет в классе будет 70-80% детей незаменимых специалистов. И вашей Анечке или Славику будет ссыкотно ходить в школу. Да и вам будет ссыкотно отправлять их в школу. И единственным выходом из этой ситуации будет что? Правильно, создание православных школ. В такую школу уж точно не один незаменимый специалист своих детей не приведёт. Понятно, что львиную долю наук в школах будут составлять светские гуманитарные, естественные и точные. И все те, кто сейчас кричит про планетарии, про светское государство, про жирных ленивых попов во главе с Гундяевым - все они слёзно и на коленях будут умолять РПЦ помочь уговорить власти к открытию таких школ. Не верите? Или не хотите верить?
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936
investas 8 минут назад
- почему опоздал на работу ?
- вот записка от папы
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453
ApolloOne 16 минут назад
Возьми отгул за свои деньги и принеси нам денег.
Милорд, нужно больше золота © WarCraft

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963
ZeroCross.ru 24 минуты назад
- почему вчера на уроках не был ?
- вот записка от мамы
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11k
MakDag Полчаса назад
И вот ты уже не соврал, а придумал. Интересное толкование христианина.
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36k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Это как шестая палата.Вообще рпц давно пора приравнять к сектантам.Засирают только мозги людям,и отжимают здания и территории.
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7k
satra 39 минут назад
На этой неделе начался Великий Пост. В первую неделю в понедельник, вторник, среду и четверг в храмах обычно в 17:00 начинается богослужение, где читают Великий покоянный канон, написанный Андреем Критским. Этот канон читается раз в году.

Знаю людей, которые в это время договариваются с начальством и уходят с работы пораньше.
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5k
Денис 46 минут назад
А что же так кратко "придумать что-нибудь ещё".
Поподробнее бы на этом месте.
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8k
Умница-красавица 58 минут назад
Когда наконец дойдет до наших законодателей, что понедельник после Пасхи должен быть государственным выходным?
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12k
Б.Касторский 59 минут назад
Вот так и представил. Чтобы увеличить наполняемость храмов, руководители дают отгулы. Производство? Оно подождет! Суды отменят! Операции? Да бросьте Вы! Пациенты подождут!
Нам бы вспомнить про то что мы светское государство.
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38k
Андрей Иванов Час назад
"По поводу отгулов только один вопрос: врачам и учителям тоже можно?"

Ну а как они иначе Слово божье доносить будут? А прочие предметы не богоугодны и их следует сократить
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Schreibikus
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