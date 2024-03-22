"Возьмите отгул": в РПЦ рассказали, как посетить храм работающим прихожанам в будние дни

Работу никто не отменял, но можно схитрить.
Служители церкви знают, что в рабочие дни на богослужения в храмы приходят лишь пенсионеры. Остальные прихожане просто заняты своими делами. Однако из любой ситуации есть выход, считают в РПЦ. К примеру, можно взять отгул и придумать что-нибудь ещё - и тогда появится время на посещение храма в будние дни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).
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Воцерковленные знают, что с понедельника по пятницу процесс богослужения отличается от служб в выходные. Также прихожане храмов знают, что такое Великий пост, и как важны службы во время него. Поэтому тот, кто не хочет быть "воскресным верующим", а намерен глубоко постичь православие, должен потрудиться, считает священнослужитель.
В Госдуме уверены, что брать отгулы ради посещения церковных служб нецелесообразно.
"Храмы работают с семи утра, поэтому никакой проблемы перед работой зайти. В семь часов начинается служба. Никакой проблемы в этом нет. Вечером до семи тоже храмы работают. Поэтому ставить вопрос, чтобы давать дополнительный выходной… Пожалуйста, можно за свой счёт взять. Можно в счёт отпуска. Ещё раз повторяю, храмы работают с семи утра. Можно спокойно найти возможность. - уверен председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
А вот после праздника Пасхи россиянам следовало бы давать возможность отдохнуть - считает он.
По поводу отгулов только один вопрос: врачам и учителям тоже можно?
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Милорд, нужно больше золота © WarCraft
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Знаю людей, которые в это время договариваются с начальством и уходят с работы пораньше.
Поподробнее бы на этом месте.
Нам бы вспомнить про то что мы светское государство.
Во-вторых, конечно не пойдут, даже те, кто называет себя верующими.
В-третьих, никто не запрещает. Но если государство светское, то зачем какие-то отгулы по религиозным причинам? Говорите на здоровье. Но не государственном уровне, обязательным для остальных.
Знаешь, я много раз тебе говорил, что когда обвиняешь кого-то, ты обосновывай. Но ты раз за разом подтверждаешь, что пустослов, не способный связать два слова. Но постоянно смеёшься!
Плюс один, говорят, что смех продляет жизнь. Не грусти и меньше обижайся. Не стоит оно того.
Ну а как они иначе Слово божье доносить будут? А прочие предметы не богоугодны и их следует сократить