"Возьмите отгул": в РПЦ рассказали, как посетить храм работающим прихожанам в будние дни

Служители церкви знают, что в рабочие дни на богослужения в храмы приходят лишь пенсионеры. Остальные прихожане просто заняты своими делами. Однако из любой ситуации есть выход, считают в РПЦ. К примеру, можно взять отгул и придумать что-нибудь ещё - и тогда появится время на посещение храма в будние дни. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).





