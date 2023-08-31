Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

Женщину уже задержали.
В среду утром из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кирове неизвестная женщина похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Как сообщили в МВД, прихожанка попросила принести ей реликвию для молитвы, а затем, убедившись, что никто на неё не обращает внимания, завернула мощевик в платок и вынесла наружу, где её ждал автомобиль.
Благодаря камерам наблюдения полицейские быстро вышли на след похитительницы и менее чем за сутки смогли её найти. Правоохранители пришли к ней в квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаружили похищенную реликвию. Свой поступок 69-летняя женщина объяснила тем, что при помощи мощей хотела самостоятельно излечиться от болезни.
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Как сообщили в МВД, мощи в скором времени вернут в храм. А в отношении пенсионерки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Так же и с мощами будет, их невозможно украсть навсегда.
Но, не стоит недооценивать мракобесие, которое творится в головах у верующих (без разницы какой религии). Даже среди так называемого "планктона", без критического мышления и инженерного образования людей, почитаемый и уважаемые со всех сторон Стив Джобс, получив неутешительный диагноз насчёт относительно несложной и в принципе поддающейся своевременному лечению формы рака. Вместо того чтоб с его деньжищами прописаться на пару месяцев в лучших онкоцентрах мира в окружении светил (без шуток) тамошней медицины, предпринял настолько глупейшее решение, которое стоило ему жизни - он поехал в Индию, к тамошним религиозным гуру, и вместо ударной химеотерапии - курил благовония и пел с ними молитвы.. Когда стало понятно, что это как бы не работает от слова совсем, он всё таки вспомнил про реальную медицину, но было уже поздно, и врачи его уже не смогли спасти, хотя, повторюсь, на момент обнаружения, прогноз был крайне благоприятным, и в целом хоть и неприятная болячка, но в большинстве случаев - излечимая.
Так и эта, прихворала и вместо того чтоб оббивать пороги наших докторов, идёт и тырит сгнившие культяпки неизвестного кого. Хотя. возможно она на голову прихворала, так что современная медицина уже бессильна. Тут только попам следует потные ладошки потереть и наладить торговлю целительными мощами в баночке, по пол грамма на человека в виде священного амулета-кулончика. Один фиг, кто там разберётся: это святой Никодим-Мефодий Всепреблаженный Царь-Утака, или кусок дохлой коровы?
То, что вам церковь не нужна - я за вас только рад, что у вас в жизни все хорошо.
Если она украла, то на все воля его! К тому же из такого места. Это он её туда направил для этого дела. )) Отпустить! Пусть он её судит, если ему это угодно.
:)
Это не лечится!