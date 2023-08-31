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Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

Автор:
31 августа 2023 16:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Киров   Ленобласть   кража   реликвия   святые мощи   храм   
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Женщину уже задержали.

В среду утром из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кирове неизвестная женщина похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Как сообщили в МВД, прихожанка попросила принести ей реликвию для молитвы, а затем, убедившись, что никто на неё не обращает внимания, завернула мощевик в платок и вынесла наружу, где её ждал автомобиль.

Благодаря камерам наблюдения полицейские быстро вышли на след похитительницы и менее чем за сутки смогли её найти. Правоохранители пришли к ней в квартиру в Санкт-Петербурге, где обнаружили похищенную реликвию. Свой поступок 69-летняя женщина объяснила тем, что при помощи мощей хотела самостоятельно излечиться от болезни.

Как сообщили в МВД, мощи в скором времени вернут в храм. А в отношении пенсионерки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Видео   Киров   Ленобласть   кража   реликвия   святые мощи   храм   
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33  комментария
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19k
Bill 2 часа назад
Из Третьяковки похитили «Чёрный квадрат» Малевича. Слава Богу, сторож музея успел до утра нарисовать новый.
Так же и с мощами будет, их невозможно украсть навсегда.
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40k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Я заголовок прочитал, сразу подумал "На кой ляд они ей сдались? Она суп собирается варить что-ли?"
Но, не стоит недооценивать мракобесие, которое творится в головах у верующих (без разницы какой религии). Даже среди так называемого "планктона", без критического мышления и инженерного образования людей, почитаемый и уважаемые со всех сторон Стив Джобс, получив неутешительный диагноз насчёт относительно несложной и в принципе поддающейся своевременному лечению формы рака. Вместо того чтоб с его деньжищами прописаться на пару месяцев в лучших онкоцентрах мира в окружении светил (без шуток) тамошней медицины, предпринял настолько глупейшее решение, которое стоило ему жизни - он поехал в Индию, к тамошним религиозным гуру, и вместо ударной химеотерапии - курил благовония и пел с ними молитвы.. Когда стало понятно, что это как бы не работает от слова совсем, он всё таки вспомнил про реальную медицину, но было уже поздно, и врачи его уже не смогли спасти, хотя, повторюсь, на момент обнаружения, прогноз был крайне благоприятным, и в целом хоть и неприятная болячка, но в большинстве случаев - излечимая.
Так и эта, прихворала и вместо того чтоб оббивать пороги наших докторов, идёт и тырит сгнившие культяпки неизвестного кого. Хотя. возможно она на голову прихворала, так что современная медицина уже бессильна. Тут только попам следует потные ладошки потереть и наладить торговлю целительными мощами в баночке, по пол грамма на человека в виде священного амулета-кулончика. Один фиг, кто там разберётся: это святой Никодим-Мефодий Всепреблаженный Царь-Утака, или кусок дохлой коровы?
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1
ApolloOne 36 минут назад
Повернутые на религии и вере хуже наркоманов как по мне.
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6k
Андрей Крылов 37 минут назад
Просто дура. Клиническая. Понять и простить.
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190
Patiot 38 минут назад
Это наставление господне. У меня было почти так же. В ночь на день усекновения главы Иоанна Предтечи мне явился ангел господень и повелел пойти в храм Матроны Московской и унести оттуда икону Иоанна Крестителя в серебряном окладе, богослужебное евангелие в драгоценном окладе, золочёный семисвечник и парадную епитрахиль. В ту же ночь я сделал так, как велел мне ангел, и теперь у меня дома есть собственная молельня со всем необходимым для богослужения.
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3k
Василий Афиногенов 47 минут назад
вот чего в голове у людей...
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5k
Григорий 55 минут назад
не верит церква в бога, понаставила камер
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8k
Владлен Каракуртович Романов 56 минут назад
Не дай бог так оголодать...
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14k
Ничоси Час назад
Самое прикольное, что люди, которые требуют захоронить Ленина и люди, которые растащили тела своих святых по кусочкам и возят по всему миру-одни и те же люди
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9k
ишты Час назад
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11k
Владимир Час назад
Отпустить, "не суди, да не судим будешь" Какая нафиг уголовка? Кража ст. 158 начинается от 5000 ущерба. Тогда вопрос, сколько стоят мощи?
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3
Evgeniy Kukovsky Владимир 53 минуты назад
164 УК РФ для квалификации содеянного по этой статье особая ценность должна быть не имущественной (исчисляемой деньгами), а культурной (исторической, научной, художественной или иной культурной) ценностью.
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55
lifehardgame Час назад
какая же помойка у людей в голове.
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55k
dima423 2 часа назад
Ну я так и подумал еще до видео... нафига красть мощи - дома молится)))
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Зачем уголовное дело?
Если она украла, то на все воля его! К тому же из такого места. Это он её туда направил для этого дела. )) Отпустить! Пусть он её судит, если ему это угодно.

:)
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530
ruslan d 2 часа назад
Тяжелый случай ...
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487
Человек Разумный 2 часа назад
На кол ведьму, а кадилом по сосалу
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16k
a_komolow 2 часа назад
### при помощи мощей хотела самостоятельно излечиться от болезни. ###

Это не лечится!
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