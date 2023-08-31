Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

В среду утром из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кирове неизвестная женщина похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Как сообщили в МВД, прихожанка попросила принести ей реликвию для молитвы, а затем, убедившись, что никто на неё не обращает внимания, завернула мощевик в платок и вынесла наружу, где её ждал автомобиль.