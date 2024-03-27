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Прокуратура потребовала признать Аллу Пугачёву иноагентом

Прокуратура потребовала признать Аллу Пугачёву иноагентом

Автор:
27 марта 2024 18:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Минюст   Прокуратура   Пугачёва   интересное   фото   шоу бизнес   
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Совсем недавно народная артистка СССР и лауреат Государственной премии РФ высказалась о своей дочери.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.

«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.

Бородин ни первый раз обращался В министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.

Несмотря на это, Пугачёва продолжает петь и записывать новые композиции. Как стало известно KP.RU, накануне 75-летия Пугачевой выйдет ее новая песня, которую певица записала, скорее всего, во время недавнего визита в Россию.

Уточняется, что Пугачёва записала грустную песню о разлуке с неизвестным мужчиной. Песня на русском языке, естественно. Промоутер Сергей Лавров уверен, что это какая-то знаменитость.

Не думаю, что Пугачева будет сейчас выводить молодые таланты на сцену. Скорее всего, это коммерческий дуэт, за который Алла Борисовна получила хороший гонорар. Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми. Думаю, Алле просто скучно без внимания российской публики, она же привыкла быть первой и на коне, привыкла, что ее все обсуждают, что ей все завидуют. А вдали от Родины какие развлечения?, - считает промоутер.

Ещё одна явная промашка Пугачёвой в том, что она никак не отреагировала на сообщения о трагедии в "Крокусе". Иосиф Пригожин уже раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».

Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все её постулаты и всё, что она говорила, - «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при её положении, при её уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично.


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Метки: #иноагент   Минюст   Прокуратура   Пугачёва   интересное   фото   шоу бизнес   
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 минуты назад
если ей дадут это "почетное" звание ин.агент..то тогда и всех званий "народной" нужно автоматом лишать.
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32k
Axel 23 минуты назад
Ну вот, что за иногентов придумали? Есть старое и до сих пор актуальное понятие враг народа. Точка.
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2k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Опять пост про этот биологический отброс? Зачем? Признают или не признают, без разницы. Отрыжка либерды никому не интересна.
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10k
sedoisever Полчаса назад
"Бородин нЕ первый раз обращался..." А вот если "ни", тогда: "ни первый раз, ни второй...'
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4862 поста (4651 в горячем)
Pika-Pika?
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