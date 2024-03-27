Прокуратура потребовала признать Аллу Пугачёву иноагентом

Совсем недавно народная артистка СССР и лауреат Государственной премии РФ высказалась о своей дочери.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем телеграм-канале рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Узнал он об этом от Генпрокурартуры.
«Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачёву иностранным агентом», — заявил Бородин.
Бородин ни первый раз обращался В министерство юстиции РФ с просьбой проверить действия артистов, уехавших из России. Судя по всему, его действия увенчались успехом.
Несмотря на это, Пугачёва продолжает петь и записывать новые композиции. Как стало известно KP.RU, накануне 75-летия Пугачевой выйдет ее новая песня, которую певица записала, скорее всего, во время недавнего визита в Россию.
Уточняется, что Пугачёва записала грустную песню о разлуке с неизвестным мужчиной. Песня на русском языке, естественно. Промоутер Сергей Лавров уверен, что это какая-то знаменитость.
Не думаю, что Пугачева будет сейчас выводить молодые таланты на сцену. Скорее всего, это коммерческий дуэт, за который Алла Борисовна получила хороший гонорар. Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми. Думаю, Алле просто скучно без внимания российской публики, она же привыкла быть первой и на коне, привыкла, что ее все обсуждают, что ей все завидуют. А вдали от Родины какие развлечения?, - считает промоутер.
Ещё одна явная промашка Пугачёвой в том, что она никак не отреагировала на сообщения о трагедии в "Крокусе". Иосиф Пригожин уже раскритиковал Пугачеву и Макаревича* за их молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».
Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все её постулаты и всё, что она говорила, - «живи спокойно, страна, я у тебя одна». Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при её положении, при её уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично.
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