Запрещает себе любить и пить кофе: Моргенштерн* рассказал, как Павел Дуров живёт в Дубае

Рэпер Моргенштерн* на подкасте Фрейм Теймера рассказал, что встречался с Павлом Дуровым в спортзале и несколько раз обсуждал жизненные взгляды. Как оказалось, Дуров избегает сильных чувств и заботится о своей продуктивности.

Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать. Тебе сначала хорошо, а потом это очень сильно влияет на работу и продуктивность, — вспомнил Моргенштерн.

После знакомства Павел пригласил Моргенштерна*и его бывшую жену Дилару в гости.