Запрещает себе любить и пить кофе: Моргенштерн* рассказал, как Павел Дуров живёт в Дубае

Павел Дуров перебрался в Дубай после того, как продал свою долю социальной сети "ВКонтакте". Живя там, он создал Telegram и стал миллиардером. Но о личной жизни Дурова известно очень мало. Внезапно рэпер Моргенштерн* приоткрыл завесу тайны и рассказал о его жизни.
Рэпер Моргенштерн* на подкасте Фрейм Теймера рассказал, что встречался с Павлом Дуровым в спортзале и несколько раз обсуждал жизненные взгляды. Как оказалось, Дуров избегает сильных чувств и заботится о своей продуктивности.
Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать. Тебе сначала хорошо, а потом это очень сильно влияет на работу и продуктивность, — вспомнил Моргенштерн.
После знакомства Павел пригласил Моргенштерна*и его бывшую жену Дилару в гости.
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Я думаю: «Нифига себе, это же тот самый, который с тиграми голый фоткался». Мы приехали, я был с Диларой и охранником. Я офигел, в какой вилле он живет — никогда не видел таких домов. Сначала было скованно и сложно. Это же Павел Дуров — «ВКонтакте» сделал, стену убрал, «голоса верни». Потом разговорились, он показался простым пацаном. Со своими загонами, но простым в общении. Мы какое-то время спортом занимались, качались, - поделился рэпер.
Павел Дуров редко выходит в свет, а о его личной жизни известно очень мало. У Павла есть двое детей: дочь родилась в 2009-м, а сын Михаил в 2010-м. Мать детей Дарья Бондаренко тоже не распространяется о личной жизни и о том, как растут дети миллиардера. Бывшие возлюбленные давно живут в разных странах, и неизвестно, поддерживают ли контакт.
Павел Дуров заводил не мало романов с моделями. В 2018 году он встречался с Алёной Шишковой, кроме того, его видели в обществе Хельги Лавкейти.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Алишером Тагировичем Моргенштерном либо касается деятельности иностранного агента Алишера Тагировича Моргенштерна.
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