Рэпер Моргенштерн* опубликовал фотографию в бронежилете и с автоматом, сделанную в Израиле

В подписи к фото рэпер заявил, что используется лишь для защиты.
Алишер Моргенштерн покинул Россию уже довольно давно. Вот уже несколько лет он то критикует страну, то признаётся в искренней любви к России и записывает новые песни на русском, которые рассчитаны на аудиторию РФ. Такие эмоциональные качели уже мало кого задевают. Однако, Моргенштерн* изо всех сил пытается обратить внимание на себя. Сейчас рэпер в Израиле. Он уже опубликовал фотосессию со стены плача. На одной из фотографий видно, как рэпер улыбается.
А ещё он опубликовал скандальную фотографию из военного подразделения в Израиле. Рэпер посетил Отряд самообороны Иерусалима и сфотографировался в амуниции израильской армии, рядом с автоматом. При этом написал: «Я люблю всех хороших и добрых людей. Оружие, с которым я фоткался, используется лишь для защиты».
Однако, подписчики решили, что это уже совсем не смешно. Алишер, как заигравшийся ребёнок, фотографируется с настоящим оружием, пытаясь показаться крутым или значимым или ещё что-то. Но поклонники стали массово отписываться от него.
«Зря ты это сделал, очень зря»
«Ты закапываешься все глубже и глубже»
«Ты был для меня ориентиром успеха, но теперь ты мой враг. Враг, которого я запомнил на всю жизнь»
«Боже, что ты творишь??»
*признан иноагентом
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Клоун ссаный.
Сейчас у него Израиль хороший - типчик все делает, что-б кто погладил его бритую башку. Мерзко смотреть.