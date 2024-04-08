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Рэпер Моргенштерн* опубликовал фотографию в бронежилете и с автоматом, сделанную в Израиле

Рэпер Моргенштерн* опубликовал фотографию в бронежилете и с автоматом, сделанную в Израиле

Автор:
08 апреля 2024 19:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Автомат   Израиль   Моргенштерн*   Россия   интересное   фото   шоу бизнес   
1246
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В подписи к фото рэпер заявил, что используется лишь для защиты.

Алишер Моргенштерн покинул Россию уже довольно давно. Вот уже несколько лет он то критикует страну, то признаётся в искренней любви к России и записывает новые песни на русском, которые рассчитаны на аудиторию РФ. Такие эмоциональные качели уже мало кого задевают. Однако, Моргенштерн* изо всех сил пытается обратить внимание на себя. Сейчас рэпер в Израиле. Он уже опубликовал фотосессию со стены плача. На одной из фотографий видно, как рэпер улыбается.

А ещё он опубликовал скандальную фотографию из военного подразделения в Израиле. Рэпер посетил Отряд самообороны Иерусалима и сфотографировался в амуниции израильской армии, рядом с автоматом. При этом написал: «Я люблю всех хороших и добрых людей. Оружие, с которым я фоткался, используется лишь для защиты».

Однако, подписчики решили, что это уже совсем не смешно. Алишер, как заигравшийся ребёнок, фотографируется с настоящим оружием, пытаясь показаться крутым или значимым или ещё что-то. Но поклонники стали массово отписываться от него.

«Зря ты это сделал, очень зря»

«Ты закапываешься все глубже и глубже»

«Ты был для меня ориентиром успеха, но теперь ты мой враг. Враг, которого я запомнил на всю жизнь»

«Боже, что ты творишь??»


*признан иноагентом

Источник:

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Метки: Автомат   Израиль   Моргенштерн*   Россия   интересное   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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28k
ПаганецЪ Час назад
Ой-вэй, таки ми тожеж воевали!
Клоун ссаный.
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1k
Huge Ackman 8 секунд назад
"В подписи к фото рэпер заявил, что используется лишь для защиты" - кто и кем?
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8k
Умница-красавица 14 секунд назад
Вот же, мотается по миру как г..но по проруби
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10k
Доктор 19 секунд назад
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5k
Феликс Дзержинский 16 минут назад
Трипер Петушер Говноштейн.
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460
Павел Верещагин Полчаса назад
А кто его к стене плача без кипы пропустил?Обычно одевают всем без оглядки на религизную принадлежность,стоит ограда у входа раздают ортодоксы
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1k
pitsilver 36 минут назад
Зачем постить говно, новостей что-ли нету больше?
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31k
Григорий 47 минут назад
"Оружие, с которым я фоткался, используется лишь для защиты." По палестинцам в Секторе Газа стреляют только добрыми пулями и сбрасывают на них хорошие бомбы.
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15k
Ничоси 58 минут назад
А как башкир стал иудеем?
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460
Павел Верещагин Ничоси Полчаса назад
отрезал это самое,и стал)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4904 поста (4690 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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