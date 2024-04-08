Рэпер Моргенштерн* опубликовал фотографию в бронежилете и с автоматом, сделанную в Израиле

Алишер Моргенштерн покинул Россию уже довольно давно. Вот уже несколько лет он то критикует страну, то признаётся в искренней любви к России и записывает новые песни на русском, которые рассчитаны на аудиторию РФ. Такие эмоциональные качели уже мало кого задевают. Однако, Моргенштерн* изо всех сил пытается обратить внимание на себя. Сейчас рэпер в Израиле. Он уже опубликовал фотосессию со стены плача. На одной из фотографий видно, как рэпер улыбается.