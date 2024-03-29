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«Это было бы ошибкой»: Собчак заявила, что Пугачёву не признают иноагентом

«Это было бы ошибкой»: Собчак заявила, что Пугачёву не признают иноагентом

Автор:
29 марта 2024 19:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Минюст   Пугачёва   интересное   собчак   фото   шоу бизнес   
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Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что прокуратура начала процедуру признания Пугачёвой иноагентом.

Алла Пугачёва уже несколько лет в опале: она открестилась от России, несколько раз себе позволяла себе высказываться негативно о россиянах, не выразила сочувствие жертвам теракта, зато оставила извинения под публикацией Манижи, которая попросила не критиковать таджиков. В связи с этим россияне уже долгое время просят признать Пугачёву иноагентом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин несколько раз обращался в прокуратуру с заявлением и тут ему ответили, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Прокуратура в свою очередь направила в Министерство юстиции запрос о признании певицы Аллы Пугачевой аффилированным с иностранным агентом лицом.

Об этом высказалась Ксения Собчак. Она не верит, что Минюст всё же признает Примадонну иноагентом.

Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала, - заявила Собчак.

Она уверена, что остальные, кого уже признали иноагентом, заслуживали это:

Не то чтобы все остальные этого достойны, но у них были хоть какие-то политические заявления и высказывания.

Дмитрий Песок заметил, что не слышал ничего о признании Пугачёвой иноагентом.

Я, честно говоря, ничего об этом не слышал. Не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет, — сказал Дмитрий Песков.

Пескова и Пугачёву, судя по всему, связывает давнее знакомство. Многие не ожидали, что Песков кинется целовать ручки Примадонне и воспылали гневом после видео, завирусившегося в соцсетях.

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Метки: #иноагент   Минюст   Пугачёва   интересное   собчак   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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20k
КВТИУ-80 2 часа назад
Хотелось бы увидеть (услышать) в "официале" и такую фразу "прокуратура начала процедуру признания Собчак иноагентом(и)". ...И на этом свете "Да воздастся каждому по делам его - каждый получит по заслугам".
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5k
Дмитрий Круглов Полминуты назад
Это было бы ошибкой не признать Собчак иноагентом!
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7k
Михаил 15 минут назад
Похоже собчак обиделась, что пугачиху раньше её выдвинули в кандидаты на иноагента.
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4k
Aleks 37 минут назад
Собчак сама еврейка по деду, после они скрывали еврейство, время было такое. И одна еврейка защищает другую , из солидарности.
Нужно проявить русскую солидарность, объявить иноагентами обоих, заодно и еще десяток евреев из правительства, как так, второй паспорт гражданина Израиля имеют, бизнес там, доход оттуда получают, все на деньги россиян основано и не иноагенты?
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18k
a_komolow 47 минут назад
Да грохните кто-нибудь эту лошадь!
Для России это только благо будет
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31k
AzuveR 49 минут назад
Большой ошибкой было ,появления Собчак на свет.
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14k
Владимир Час назад
Обоссали бы в прямом эфире, уже было бы что то.
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11k
Juli Час назад
очень жаль. Всю бы ее семейку и носатую тоже туда же.
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13k
Copycat 2 часа назад
кому нужна это крупная и масштабная фигура?

на фишках по моему я таких людей не встретил, как только видно новость с упоминанием пугачихи люди массово пишут типа "да зачем её постить кому она нужна" и т.д.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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