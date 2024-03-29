«Это было бы ошибкой»: Собчак заявила, что Пугачёву не признают иноагентом

Об этом высказалась Ксения Собчак. Она не верит, что Минюст всё же признает Примадонну иноагентом.

Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала, - заявила Собчак.

Она уверена, что остальные, кого уже признали иноагентом, заслуживали это:

Не то чтобы все остальные этого достойны, но у них были хоть какие-то политические заявления и высказывания.

Дмитрий Песок заметил, что не слышал ничего о признании Пугачёвой иноагентом.