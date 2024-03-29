«Это было бы ошибкой»: Собчак заявила, что Пугачёву не признают иноагентом

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что прокуратура начала процедуру признания Пугачёвой иноагентом.
Алла Пугачёва уже несколько лет в опале: она открестилась от России, несколько раз себе позволяла себе высказываться негативно о россиянах, не выразила сочувствие жертвам теракта, зато оставила извинения под публикацией Манижи, которая попросила не критиковать таджиков. В связи с этим россияне уже долгое время просят признать Пугачёву иноагентом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин несколько раз обращался в прокуратуру с заявлением и тут ему ответили, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Прокуратура в свою очередь направила в Министерство юстиции запрос о признании певицы Аллы Пугачевой аффилированным с иностранным агентом лицом.
Об этом высказалась Ксения Собчак. Она не верит, что Минюст всё же признает Примадонну иноагентом.
Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала, - заявила Собчак.
Она уверена, что остальные, кого уже признали иноагентом, заслуживали это:
Не то чтобы все остальные этого достойны, но у них были хоть какие-то политические заявления и высказывания.
Дмитрий Песок заметил, что не слышал ничего о признании Пугачёвой иноагентом.
Я, честно говоря, ничего об этом не слышал. Не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет, — сказал Дмитрий Песков.
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Пескова и Пугачёву, судя по всему, связывает давнее знакомство. Многие не ожидали, что Песков кинется целовать ручки Примадонне и воспылали гневом после видео, завирусившегося в соцсетях.
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Нужно проявить русскую солидарность, объявить иноагентами обоих, заодно и еще десяток евреев из правительства, как так, второй паспорт гражданина Израиля имеют, бизнес там, доход оттуда получают, все на деньги россиян основано и не иноагенты?
Для России это только благо будет
на фишках по моему я таких людей не встретил, как только видно новость с упоминанием пугачихи люди массово пишут типа "да зачем её постить кому она нужна" и т.д.