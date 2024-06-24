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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1516 постов • 63 подписчика подписаться
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В Подмосковье пожар на территории крупного НИИ - внутри горящего здания есть заблокированные люди

В Подмосковье пожар на территории крупного НИИ - внутри горящего здания есть заблокированные люди

Автор:
24 июня 2024 15:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Фрязино   нии   пожар   спасатели   
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Огонь охватил уже несколько этажей.

Во Фрязино горит НИИ «Платан» - институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Вот так начинался пожар.

Сейчас огонь охватил несколько этажей. Очевидцы публикуют видео, на котором видно, что в здании есть люди, они выбивают окна и просят о помощи.

К НИИ стягиваются пожарные машины. Спасатели пробиваются к оставшимся в здании людям. По разным данным, в институте могут находиться до 10 человек.

Одного человека уже вывели по лестничным маршам и передали медикам. Теперь спасают оставшихся в здании сотрудников.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Фрязино   нии   пожар   спасатели   
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1  комментарий
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Фрол 3 минуты назад
А здесь и думать не чего.Горит он и хорошо не просто так,а потому,что выпускает, как сказано в иосте, электронику и радиодетали.
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