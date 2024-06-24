В Подмосковье пожар на территории крупного НИИ - внутри горящего здания есть заблокированные люди

Огонь охватил уже несколько этажей.
Во Фрязино горит НИИ «Платан» - институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.
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Вот так начинался пожар.
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Сейчас огонь охватил несколько этажей. Очевидцы публикуют видео, на котором видно, что в здании есть люди, они выбивают окна и просят о помощи.
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К НИИ стягиваются пожарные машины. Спасатели пробиваются к оставшимся в здании людям. По разным данным, в институте могут находиться до 10 человек.
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Одного человека уже вывели по лестничным маршам и передали медикам. Теперь спасают оставшихся в здании сотрудников.
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