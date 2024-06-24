В Подмосковье пожар на территории крупного НИИ - внутри горящего здания есть заблокированные люди

"Пламя такое, что даже тут тепло!": в Химках потушили крупный пожар в помещении бывшей мебельной...

Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике

В Люберцах девушка в ходе ритуала изгнания бесов случайно подожгла квартиру

В Дмитрове местные жители спасли женщину из горящей квартиры

Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных...