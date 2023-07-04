"Пламя такое, что даже тут тепло!": в Химках потушили крупный пожар в помещении бывшей мебельной фабрики

В нежилом здании располагался разные склады и производственные помешения. Владельцы одного из них оценивают ущерб от пожара в 20 миллионов рублей.
Вчера, 3 июня, вечером в Химках произошёл сильный пожар. Огонь занялся в здании бывшей мебельной фабрики примерно около 21.00 - тогда площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. Но уже через три часа пожар охватил территорию в 2300 квадратных метров.
Очевидцы сообщали, что слышны звуки фейерверков и взывов - скорее всего, "стреляли" ёмкости с краской в лакокрасочном цеху.
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К тушению пожара привлекли 90 человек, 33 единицы техники. В том числе от МЧС России — 62 человека, 23 единиц техники.
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Столб поднимающегося дыма был виден даже в Москве.
Над районом пожара самолёты заходят на посадку в Шереметьево, однако информации о сбоях в графике взлётов и посадок не было.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Жители Химок во время пожара жаловались на сильный запах "химии". Это и не удивляет - на территории пустующей мебельной фабрики, базировались самые разные склады. На одном из них была и лакокрасочная продукция. Также в районе пожара находились производственные цеха.
Владельцы одного из них, к примеру, занимались производством порошковой краски. У них также был печатный цех. По словам Михаила и Андрея Ремневых, пожар начался в мебельном цеху по соседству. Конечно, пока еще рано говорить об окончательных цифрах ущерба, но собственники потеряли по меньшей мере 20 миллионов. У некоторых из них производство и склады сгорели полностью.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.
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Первая мысль была про прилет, но слишком уж часто в Химках что-то горит. То огромный рынок сгорел, теперь вот комбинат. Даже сгоревший строительный магазин, в котором продавец сам себя поджог - это соседнее с комбинатом здание...
Даже сейчас там так: