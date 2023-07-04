"Пламя такое, что даже тут тепло!": в Химках потушили крупный пожар в помещении бывшей мебельной фабрики

Вчера, 3 июня, вечером в Химках произошёл сильный пожар. Огонь занялся в здании бывшей мебельной фабрики примерно около 21.00 - тогда площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. Но уже через три часа пожар охватил территорию в 2300 квадратных метров.





Очевидцы сообщали, что слышны звуки фейерверков и взывов - скорее всего, "стреляли" ёмкости с краской в лакокрасочном цеху.



