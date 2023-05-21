В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его

Тогда они обратились за помощью к прохожим. Взрослые вызвали МЧС и до прибытия пожарных пытались сами помочь мальчику. Пожар потушили прибывшие на место спасатели — в постройке ими было обнаружено только обгоревшее тело ребенка - мальчик погиб. Тело ребенка обгорело до костей.

Очевидец рассказал о пожаре, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что помогал тушить горящую постройку:

"Начали туда подходить, к месту происшествия, а там бегают дети. Детей много бегало. Возраст лет до 14. Они говорят: "Там ребёнок". Я говорю: "Где?". "В сарае". Мы спускаемся, там горит сарай, пламя очень большое", — сказал местный житель.

По словам мужчины, он сразу ринулся к горящему строению. При помощи подручных средств выбил щеколду, которая закрывала входную дверь в сарай, а после лопатой пытался сломать саму постройку. К месту ЧП начали собираться другие местные жители, они вызвали пожарных.