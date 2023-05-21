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В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его

В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его

Автор:
21 мая 2023 21:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   дети   пожар   раменский район   сарай   трагедия   
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Детская жестокость снова стала причиной трагедии. 11-летний школьник заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья, с которыми он поругался незадолго до происшествия. Через несколько минут в постройке начался пожар и мальчик погиб. По факту случившегося возбуждено дело, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

СК расследует обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который заживо сгорел в сарае.

ЧП произошло 19 мая в поселке Дубовая Роща Раменского района. По предварительным данным следствия, дети поссорились со своим другом и заперли его в сарае. Чтобы жертва не выбралась, они заколотили дверь гвоздями. После того, как в сарае начался пожар, ребята пытались открыть дверь и спасти своего друга, но уже не смогли этого сделать.

Тогда они обратились за помощью к прохожим. Взрослые вызвали МЧС и до прибытия пожарных пытались сами помочь мальчику. Пожар потушили прибывшие на место спасатели — в постройке ими было обнаружено только обгоревшее тело ребенка - мальчик погиб. Тело ребенка обгорело до костей.

Очевидец рассказал о пожаре, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что помогал тушить горящую постройку:

"Начали туда подходить, к месту происшествия, а там бегают дети. Детей много бегало. Возраст лет до 14. Они говорят: "Там ребёнок". Я говорю: "Где?". "В сарае". Мы спускаемся, там горит сарай, пламя очень большое", — сказал местный житель.

По словам мужчины, он сразу ринулся к горящему строению. При помощи подручных средств выбил щеколду, которая закрывала входную дверь в сарай, а после лопатой пытался сломать саму постройку. К месту ЧП начали собираться другие местные жители, они вызвали пожарных.

Криминалисты и сотрудники МЧС осмотрели место, изъяли пожарный мусор, назначили экспертизы, чтобы установить причины возгорания.


Кроме того, следователи работают с детьми, которые стали очевидцами трагедии. У них изъяли мобильные телефоны.

В числе прочих правоохранительные органы проверяют версию умышленного поджога. РЕН ТВ публикует кадры, на которых видно, как подростки незадолго до трагедии зашли в супермаркет и купили средство для розжига костра:

К месту гибели школьника местные жители несут цветы и мягкие игрушки.

Тренер погибшего мальчика в интервью РЕН ТВ отметил, что ребенок был мирный, спокойный и никогда ни с кем не конфликтовал:

"Он был нормальным пацаном, у него все нормально было с психикой, он делал только добро. Его просто там заперли, я думаю, что это было преднамеренно сделано...":

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.

Источник:

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Метки: Подмосковье   дети   пожар   раменский район   сарай   трагедия   
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14  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
покупка средства для розжига исключает случайное возгорание
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61k
Андрей Минуту назад
Если специально подожгли, тогда зачем бежать просить помощи? Если не специально, то в такие совпадения слабо верится.
Вангую что кто-то хотел испугать запертого, но перестарался, что не оправдывает этих уродов конечно.
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58
Star Lord 11 минут назад
Почему именно добрых и послушных настигает такая мучительная смерть?
Разве мало на свете ублюдков, которые заслуживают именно такой конец?
Мои искренние соболезнования родителям погибшего.
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22k
BiZ Полчаса назад
оценки по математике этих дольоебов в студию.. шпана еьаная. родакам на все поьуй. растет дольоебом - ай молодец, детство же, потом в 11 классе репетитора наймем, поступит. потом вырастает чмо, президент во всем виноват, бабла нет, работа говно, и это в лучшем случае. а то и просто чистый уголовник.
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Может хватит уже скидку на возраст делать? А наказывать в зависимости от тяжести преступления, а не возраста? Вот ничего им не будет и они это знают. Убивать и врать ( по поводу пожара) они уже научились. А для правосудия они же детки до сих пор.
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35k
russger 37 минут назад
"кадры, на которых видно, как подростки незадолго до трагедии зашли в супермаркет и купили средство для розжига костра"

А потом сарай почему-то сам загорелся. Этих уёпков так же сжечь. Когда/если их освободят, они ещё дел натворят.
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8
Алексей Давыдов russger 18 минут назад
их не освободят...максимум что грозит - специнтернат
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96
Alexander 52 минуты назад
Что в головах у малолетних дебилов. Мы в детсве всякой хернёй занимались но никогда друг друга не подставляли не издевались. Хернёй занимались все вместе и отвечали тоже.
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30k
Ego sum qui sum 56 минут назад
жуть
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8k
Александр Маслов Час назад
Надо пересматривать не только систему воспитания моральных ценностей, но и УК РФ по "малолетству". Другие времена. Многие "детки" уже не детки. Я не знаю как это сделать правильно, но пора пришла ещё вчера. На кону будущее страны.
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Комментарий удален. Причина: трэш
2k
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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73610



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