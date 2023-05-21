В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его

Детская жестокость снова стала причиной трагедии. 11-летний школьник заживо сгорел в сарае, где его заперли друзья, с которыми он поругался незадолго до происшествия. Через несколько минут в постройке начался пожар и мальчик погиб. По факту случившегося возбуждено дело, - сообщили в СУ СК РФ по региону.
СК расследует обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который заживо сгорел в сарае.
ЧП произошло 19 мая в поселке Дубовая Роща Раменского района. По предварительным данным следствия, дети поссорились со своим другом и заперли его в сарае. Чтобы жертва не выбралась, они заколотили дверь гвоздями. После того, как в сарае начался пожар, ребята пытались открыть дверь и спасти своего друга, но уже не смогли этого сделать.
Тогда они обратились за помощью к прохожим. Взрослые вызвали МЧС и до прибытия пожарных пытались сами помочь мальчику. Пожар потушили прибывшие на место спасатели — в постройке ими было обнаружено только обгоревшее тело ребенка - мальчик погиб. Тело ребенка обгорело до костей.
Очевидец рассказал о пожаре, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Мужчина рассказал, что помогал тушить горящую постройку:
"Начали туда подходить, к месту происшествия, а там бегают дети. Детей много бегало. Возраст лет до 14. Они говорят: "Там ребёнок". Я говорю: "Где?". "В сарае". Мы спускаемся, там горит сарай, пламя очень большое", — сказал местный житель.
По словам мужчины, он сразу ринулся к горящему строению. При помощи подручных средств выбил щеколду, которая закрывала входную дверь в сарай, а после лопатой пытался сломать саму постройку. К месту ЧП начали собираться другие местные жители, они вызвали пожарных.
Криминалисты и сотрудники МЧС осмотрели место, изъяли пожарный мусор, назначили экспертизы, чтобы установить причины возгорания.
Кроме того, следователи работают с детьми, которые стали очевидцами трагедии. У них изъяли мобильные телефоны.
В числе прочих правоохранительные органы проверяют версию умышленного поджога. РЕН ТВ публикует кадры, на которых видно, как подростки незадолго до трагедии зашли в супермаркет и купили средство для розжига костра:
К месту гибели школьника местные жители несут цветы и мягкие игрушки.
Тренер погибшего мальчика в интервью РЕН ТВ отметил, что ребенок был мирный, спокойный и никогда ни с кем не конфликтовал:
"Он был нормальным пацаном, у него все нормально было с психикой, он делал только добро. Его просто там заперли, я думаю, что это было преднамеренно сделано...":
В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям.
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Вангую что кто-то хотел испугать запертого, но перестарался, что не оправдывает этих уродов конечно.
Разве мало на свете ублюдков, которые заслуживают именно такой конец?
Мои искренние соболезнования родителям погибшего.
А потом сарай почему-то сам загорелся. Этих уёпков так же сжечь. Когда/если их освободят, они ещё дел натворят.