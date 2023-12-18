Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли

Пожарные расчёты прибыли вовремя, но потеряли время, пока владельцы личных авто убирали с дороги свои колымаги.
Страшная трагедия в Мытищах унесла жизни молодой женщины и её трехлетнего ребёнка. Вчера, 17 декабря, около 18.00 в доме на улице Кадомцева на 14-м этаже загорелась квартира. В тот момент там находились мать и её малыш - из-за густого дыма они быстро потеряли сознание, и пожарных вызвали соседи.
На место ЧП оперативно приехали несколько пожарных расчётов, только вот попасть к подъезду спецтехника не смогла. Местные паблики сообщают, что двор был заставлен личными авто жильцов. Мешал также плохо убранный снег. Пока нашли тех, кто оставил на въездах в ЖК свои машины, пока владельцы отогнали мешающий проезду транспорт и спасатели поднялись на 14-й этаж, прошло время.
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На пожаре даже несколько минут могут стать решающими. 35-летнюю маму и еë 3-летнего сына в бессознательном состоянии вынесли на воздух, но откачать их медики уже не смогли — молодая женщина и её ребёнок скончались от отравления угарным газом.
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Предварительная причина пожара - неисправная проводка. В некоторых СМИ пишут, что ЧП случилось из-за ёлочной гирлянды, после включения которой в розетке случилось короткое замыкание.
В официальном Телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области появились фото из сгоревшей квартиры. Там же сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Местные жители надеются, что эта трагедия станет уроком для владельцев автотранспорта и коммунальщиков. Правда, такой оптимизм разделяют не все.
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И не важно, что у огнеборцев на пути: будь то полицейская машина, "скорая", школьный автобус или коллекционный Феррари - они сдвинут всё, чтобы проехать на место!
И для того, чтобы факт сталкивания мешающих транспортных средств было проще занести в рапорт, эти бампера иногда оклеивают специальными плёнками, на которых хорошо видны все повреждения. Фотографии повреждений как правило присылаются как доказательство вместе со штрафом владельцу транспортного средство, которое препятствовало проезду пожарной машины.
в последствии поднимать записи с камер и с таких обиженок снимать штрафы и комненсацию на ремонт и полировку рельсы
вспомните как в пиндосовских фильмах пожарники вообще не церемонятся если машина околол гидранта вышибают стекла и пускают рукав через машину их там этому даже специально учат !
так и у нас нужно - заблокировал проезд , если ничего не случилось считай повезло ну а если пожар то ведро твое ремонтируй сам и оплати пожарникам нервы
Это не понастроили человейников, а понарожали ублюдков!