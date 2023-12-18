Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли

Страшная трагедия в Мытищах унесла жизни молодой женщины и её трехлетнего ребёнка. Вчера, 17 декабря, около 18.00 в доме на улице Кадомцева на 14-м этаже загорелась квартира. В тот момент там находились мать и её малыш - из-за густого дыма они быстро потеряли сознание, и пожарных вызвали соседи.

На место ЧП оперативно приехали несколько пожарных расчётов, только вот попасть к подъезду спецтехника не смогла. Местные паблики сообщают, что двор был заставлен личными авто жильцов. Мешал также плохо убранный снег. Пока нашли тех, кто оставил на въездах в ЖК свои машины, пока владельцы отогнали мешающий проезду транспорт и спасатели поднялись на 14-й этаж, прошло время.