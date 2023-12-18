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Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли

Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли

Автор:
18 декабря 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   гибель людей   мытищи   парковка   пожар   пожарные   смерть по неосторожности   угарный газ   
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Пожарные расчёты прибыли вовремя, но потеряли время, пока владельцы личных авто убирали с дороги свои колымаги.

Страшная трагедия в Мытищах унесла жизни молодой женщины и её трехлетнего ребёнка. Вчера, 17 декабря, около 18.00 в доме на улице Кадомцева на 14-м этаже загорелась квартира. В тот момент там находились мать и её малыш - из-за густого дыма они быстро потеряли сознание, и пожарных вызвали соседи.


На место ЧП оперативно приехали несколько пожарных расчётов, только вот попасть к подъезду спецтехника не смогла. Местные паблики сообщают, что двор был заставлен личными авто жильцов. Мешал также плохо убранный снег. Пока нашли тех, кто оставил на въездах в ЖК свои машины, пока владельцы отогнали мешающий проезду транспорт и спасатели поднялись на 14-й этаж, прошло время.


На пожаре даже несколько минут могут стать решающими. 35-летнюю маму и еë 3-летнего сына в бессознательном состоянии вынесли на воздух, но откачать их медики уже не смогли — молодая женщина и её ребёнок скончались от отравления угарным газом.


Предварительная причина пожара - неисправная проводка. В некоторых СМИ пишут, что ЧП случилось из-за ёлочной гирлянды, после включения которой в розетке случилось короткое замыкание.


В официальном Телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области появились фото из сгоревшей квартиры. Там же сообщается о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


Местные жители надеются, что эта трагедия станет уроком для владельцев автотранспорта и коммунальщиков. Правда, такой оптимизм разделяют не все.

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Метки: Ynews   Видео   Подмосковье   гибель людей   мытищи   парковка   пожар   пожарные   смерть по неосторожности   угарный газ   
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18  комментариев
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12k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
"Местные жители надеются, что эта трагедия станет уроком для владельцев автотранспорта и коммунальщиков." Каким уроком? Ничего не изменится. Как парковались, так и будут парковаться. У нас за домом вечно полупустая стоянка, обойти дом метров 200-250, а куда все ставят машины? ВО ДВОРЕ, что бы жопку свою не таскать лишние метры. А во дворе не то что проехать, иной раз и пройти с коляской не получается.
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11k
Фомич 12 минут назад
А почему нельзя было подняться на лифте и взломать дверь, если знали о наличии людей в квартире?!
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13k
Rus77 16 минут назад
Ещё одной причиной установки больших бамперов на американские пожарные машины является законодательство. Здесь пожарным разрешено по своему усмотрению таранить любые транспортные средства, которые препятствуют проезду к месту тушения. И для этого самим машинам нужны большие бамперы.

И не важно, что у огнеборцев на пути: будь то полицейская машина, "скорая", школьный автобус или коллекционный Феррари - они сдвинут всё, чтобы проехать на место!

И для того, чтобы факт сталкивания мешающих транспортных средств было проще занести в рапорт, эти бампера иногда оклеивают специальными плёнками, на которых хорошо видны все повреждения. Фотографии повреждений как правило присылаются как доказательство вместе со штрафом владельцу транспортного средство, которое препятствовало проезду пожарной машины.
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60k
Олег 21 минуту назад
не хочу быть плохим пророком, но это будет постоянно. В новых кварталах на легковой машине ночью не просунуться. Дома по 20+ этажей. Лестницы не достанут, даже если доедут
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45k
Игорь 23 минуты назад
Если машины были припаркованы с нарушениями, то вызывается ГАИ, и нарушитель едет на эвакуаторе на штрафстоянку. А если без нарушений, то что должно поменяться?
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8k
Станислав Полчаса назад
А разве пожарным по закону не разрешено таранить машины, раздвигать или выдергивать их троссами или чем там? Если нет, то это ужасно.
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2k
Relost 40 минут назад
Пока будут строить дома с расчетом 1 машино место на 10 квартир, в районах без доступной транспортной социальной инфроструктуры такие трагедии будут множится. Посмотрите на любую новостройку, там же пройти невозможно из за машин, а все потому что не развита, сады, школы поликленики, продуктовые, влучшем случае в соседнем районе. Метро нет, общественный транспорт в лучшем случае один в пол часа и его надо брать штурмом.
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4k
SmartCat101 41 минуту назад
давно пора пожарные и машины скорой помощи оснастить силовыми бамперами, аля рельса , что бы в таких ситуациях не тратить драгоценные секунды ( а я уверен в этом случае прошло не менее 10-15 минут) а сразу ехать напролом
в последствии поднимать записи с камер и с таких обиженок снимать штрафы и комненсацию на ремонт и полировку рельсы

вспомните как в пиндосовских фильмах пожарники вообще не церемонятся если машина околол гидранта вышибают стекла и пускают рукав через машину их там этому даже специально учат !

так и у нас нужно - заблокировал проезд , если ничего не случилось считай повезло ну а если пожар то ведро твое ремонтируй сам и оплати пожарникам нервы
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4k
Руслан 45 минут назад
Намешали всё в одну кучу. Тут сразу несколько проблем. И многоэтажные человейники, и отсутствие необходимого количества парковочных мест, и нерадивые коммунальные службы, и ленивые автолюбители, и качество ремонта и прокладки электросетей...И как этот клубок распутать - хз. Нет простых решений.
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11k
Владимир 45 минут назад
Нужно разрешить так
Ссылка youtu.be
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4k
Хачик 49 минут назад
"Дык, а чему удивляться? Понастроили человейников?..."
Это не понастроили человейников, а понарожали ублюдков!
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6k
мемфрид 54 минуты назад
Всех, кто поставил на дороге машины- посадить
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62k
Андрей 54 минуты назад
Что за кликбейт? Причём тут пожарные машины, когда в доме есть ПК и для тушения этого достаточно. Или по вашему пожарные не смогли ножками добежать до нужной квартиры?
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6k
Alex Час назад
Гниды
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