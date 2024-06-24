Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей

Денег с пассажиров руководство разрешило не брать.
Жители Севастополя благодарят водителя автобуса, который бесплатно вывозил попавших под обстрел с пляжа в Учкуевке. Александр лишь второй день работает на этом маршруте , он сам предложил руководству начать вывозить отдыхающих с пляжа. Ему разрешили не брать денег, и мужчина сделал три рейса - работал, пока на пляже никого не осталось.
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Раненых забирали спасатели и скорые, а Александр забирал тех, кто не пострадал. Для удобства передвижения была разблокирована полоса вдоль набережной. Мужчина довозил людей до площади Захарова и возвращался обратно на пляж. Сам себя героем Александр не считает.
"Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог".
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Известно, что в результате атаки ракетами ATACMS, по последним данным, погибли четыре человека (в том числе два ребёнка), пострадал 151 человек.
24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днём траура.
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Т.е. они об этом думали, но все-таки разрешили плату не взимать?
Дай Бог тебе всего самого хорошего.
А нам всем помнить о том, что всегда надо оставаться людьми.
Я его считаю Героем! Молодец Мужик с большой буквы и большим сердцем!