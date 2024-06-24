Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей

Раненых забирали спасатели и скорые, а Александр забирал тех, кто не пострадал. Для удобства передвижения была разблокирована полоса вдоль набережной. Мужчина довозил людей до площади Захарова и возвращался обратно на пляж. Сам себя героем Александр не считает.

"Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог".

