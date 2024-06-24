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Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей

Водитель автобуса в Севастополе вывез с пляжа после обстрела около 300 людей

Автор:
24 июня 2024 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Севастополь   Учкуевка   водитель   обстрел   пляж   
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Денег с пассажиров руководство разрешило не брать.

Жители Севастополя благодарят водителя автобуса, который бесплатно вывозил попавших под обстрел с пляжа в Учкуевке. Александр лишь второй день работает на этом маршруте , он сам предложил руководству начать вывозить отдыхающих с пляжа. Ему разрешили не брать денег, и мужчина сделал три рейса - работал, пока на пляже никого не осталось.




Раненых забирали спасатели и скорые, а Александр забирал тех, кто не пострадал. Для удобства передвижения была разблокирована полоса вдоль набережной. Мужчина довозил людей до площади Захарова и возвращался обратно на пляж. Сам себя героем Александр не считает.


"Помогать или нет вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог".


Известно, что в результате атаки ракетами ATACMS, по последним данным, погибли четыре человека (в том числе два ребёнка), пострадал 151 человек.

24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днём траура.

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Метки: Видео   Севастополь   Учкуевка   водитель   обстрел   пляж   
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5  комментариев
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1k
Corkscrew 20 минут назад
Про "Денег с пассажиров руководство разрешило не брать." это наверное шутка, да?
Т.е. они об этом думали, но все-таки разрешили плату не взимать?
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11k
Alex Минуту назад
Мужик!
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Мужик!
Дай Бог тебе всего самого хорошего.
А нам всем помнить о том, что всегда надо оставаться людьми.
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596
Dima Полчаса назад
сам себя он не считает Героем!
Я его считаю Героем! Молодец Мужик с большой буквы и большим сердцем!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2248 постов (2238 в горячем)

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