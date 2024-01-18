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В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже

В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже

Автор:
18 января 2024 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Таиланд   в мире   животные   инцидент   обезьяна   пляж   
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Группа обезьян напала на людей, отдыхавших на одном из пляжей в Таиланде. Один из туристов запечатлел агрессивных приматов.

В ролике, снятом одним из отдыхающих на Обезьяньем пляже на островах Пхипхи, видно, как группа приматов внезапно начинает вести себя агрессивно по отношению к туристам и нападать на них. Загорающие люди в купальниках бросаются врассыпную, а обезьяны кидаются на них и хватают их за ноги. Одна женщина упала, и стоявшие рядом туристы с трудом отогнали от нее животных, размахивая сумками. При этом среди напавших на отдыхающих обезьян были и детеныши.


Власти острова обратились к отдыхающим и напомнили, что обезьяны — дикие животные, которые могут повести себя непредсказуемо, если почувствуют угрозу. Людям советуют не делать резких движений в присутствии приматов, соблюдать дистанцию, следить за своими вещами и не кормить их.

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Метки: Видео   Таиланд   в мире   животные   инцидент   обезьяна   пляж   
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9  комментариев
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2k
Звёздный странник 46 минут назад
"Эй, ти! Сюдэ ыди, да! Я твой калитка шаталь! Тэлэфон дай по-братски, позвоныть нада!"
Чего-то мне это напоминает...
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16k
Альф 57 2 минуты назад
Обезьянки напали выборочно, они выбрали тех кто писал таЙланд
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3k
Илья 7 минут назад
Грёбаные животные заняли пляж обезьян
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3k
Кирилл 18 минут назад
главная опасность этих бандитов, бешенство. и конский ценник за уколы от него в случае укуса. а вообще в глаза не смотреть и не показывать зубы, они это как агрессию воспринимают. ну и если еду в руках увидят, обязательно попробуют отобрать.
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Таиланд! Бастрыкина на них нехватает....
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
а атмудохать их можно ?
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Alex Chebrikov

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