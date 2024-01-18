В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже

В ролике, снятом одним из отдыхающих на Обезьяньем пляже на островах Пхипхи, видно, как группа приматов внезапно начинает вести себя агрессивно по отношению к туристам и нападать на них. Загорающие люди в купальниках бросаются врассыпную, а обезьяны кидаются на них и хватают их за ноги. Одна женщина упала, и стоявшие рядом туристы с трудом отогнали от нее животных, размахивая сумками. При этом среди напавших на отдыхающих обезьян были и детеныши.