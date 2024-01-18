В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже

Группа обезьян напала на людей, отдыхавших на одном из пляжей в Таиланде. Один из туристов запечатлел агрессивных приматов.
В ролике, снятом одним из отдыхающих на Обезьяньем пляже на островах Пхипхи, видно, как группа приматов внезапно начинает вести себя агрессивно по отношению к туристам и нападать на них. Загорающие люди в купальниках бросаются врассыпную, а обезьяны кидаются на них и хватают их за ноги. Одна женщина упала, и стоявшие рядом туристы с трудом отогнали от нее животных, размахивая сумками. При этом среди напавших на отдыхающих обезьян были и детеныши.
Власти острова обратились к отдыхающим и напомнили, что обезьяны — дикие животные, которые могут повести себя непредсказуемо, если почувствуют угрозу. Людям советуют не делать резких движений в присутствии приматов, соблюдать дистанцию, следить за своими вещами и не кормить их.
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Чего-то мне это напоминает...