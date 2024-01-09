Японцы вывезли битое стекло на пляж. И это прекрасно

Издалека сложно заметить, что же не так с этим пляжем около японского города Омура. Пока на берег не упадут лучи солнца, и он не засверкает так, как сверкать песок не может. Потому что вместо песчинок тут… мелкие кусочки бытового стекла.
Откуда тут взялись стеклянные песчинки
Когда-то местные жители ужасно страдали от зловония от берега озера. Потому что здесь была прекрасная среда для размножения, а потом гниения на берегу разных водорослей.
Никакая уборка не помогала, потому что водоросли прорастали снова и снова. Потому решено было поменять сам ландшафт, и очень неожиданно и оригинально.
С пляжа убрали все камни, а поверх песка насыпали густым слоем искусственные песчинки-камушки, сделанные и бытового стекла. Это разбитые бокалы, бутылки белого, желтого, зеленого цветов. Весь тот мусор, который японцы годами сортировали отдельно.
И наконец - воздалось! Годы сортировки помогли японцам сделать сказочный пляж.
Скрытая сказочная красота
Находится этот пляж в префектуре Нагасаки. И там можно пойти прогуляться. Гранулы из стекла достаточно мелкие, чтобы не поранить ногу. Так что даже русалочке на ее новых ногах не было бы больно выходить на берег в этом месте. А просто очень красиво.
Но вот купаться там пока запрещено. Потому что сейчас, когда проблема вони разрешена, японцы работают над восстановлением здоровой экосистеме в заливе у Омуры.
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Естественно, стеклянные песчинки тоже с собой лучше не уносить, чтобы не оставить пляж лысым. Тем более, это просто мелкое стекло. Вы можете просто купить себе пакетик бисера в магазине.
А красоту оставить для любования следующим туристам.
Мне этот пляж нравится гораздо больше, чем недавний Розовый остров любви от одного китайца. Хотя оба эти места сделаны из искусственных материалов, магия чувствуется скорее в стеклянном пляже.
А вам какая искусственная красота нравится?
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https://gorodv.com/2017/01/pro-plyazh-steklyannyj-pod-vladivostokom-s-vostorgom-rasskazala-daily-mail/https://gorodv.com/2017/01/pro-plyazh-steklyannyj-pod-vladivostokom-s-vostorgom-rasskazala-daily-mail/