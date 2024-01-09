Японцы вывезли битое стекло на пляж. И это прекрасно

Никакая уборка не помогала, потому что водоросли прорастали снова и снова. Потому решено было поменять сам ландшафт, и очень неожиданно и оригинально.

С пляжа убрали все камни, а поверх песка насыпали густым слоем искусственные песчинки-камушки, сделанные и бытового стекла. Это разбитые бокалы, бутылки белого, желтого, зеленого цветов. Весь тот мусор, который японцы годами сортировали отдельно.