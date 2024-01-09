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Японцы вывезли битое стекло на пляж. И это прекрасно

Японцы вывезли битое стекло на пляж. И это прекрасно

Автор:
09 января 2024 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Япония   битое стекло   красота   пляж   стекло   фото   
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Издалека сложно заметить, что же не так с этим пляжем около японского города Омура. Пока на берег не упадут лучи солнца, и он не засверкает так, как сверкать песок не может. Потому что вместо песчинок тут… мелкие кусочки бытового стекла.

Откуда тут взялись стеклянные песчинки

Когда-то местные жители ужасно страдали от зловония от берега озера. Потому что здесь была прекрасная среда для размножения, а потом гниения на берегу разных водорослей.

Никакая уборка не помогала, потому что водоросли прорастали снова и снова. Потому решено было поменять сам ландшафт, и очень неожиданно и оригинально.

С пляжа убрали все камни, а поверх песка насыпали густым слоем искусственные песчинки-камушки, сделанные и бытового стекла. Это разбитые бокалы, бутылки белого, желтого, зеленого цветов. Весь тот мусор, который японцы годами сортировали отдельно.

И наконец - воздалось! Годы сортировки помогли японцам сделать сказочный пляж.

Скрытая сказочная красота

Находится этот пляж в префектуре Нагасаки. И там можно пойти прогуляться. Гранулы из стекла достаточно мелкие, чтобы не поранить ногу. Так что даже русалочке на ее новых ногах не было бы больно выходить на берег в этом месте. А просто очень красиво.

Но вот купаться там пока запрещено. Потому что сейчас, когда проблема вони разрешена, японцы работают над восстановлением здоровой экосистеме в заливе у Омуры.

Естественно, стеклянные песчинки тоже с собой лучше не уносить, чтобы не оставить пляж лысым. Тем более, это просто мелкое стекло. Вы можете просто купить себе пакетик бисера в магазине.

А красоту оставить для любования следующим туристам.

Мне этот пляж нравится гораздо больше, чем недавний Розовый остров любви от одного китайца. Хотя оба эти места сделаны из искусственных материалов, магия чувствуется скорее в стеклянном пляже.

А вам какая искусственная красота нравится?

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Метки: Видео   Япония   битое стекло   красота   пляж   стекло   фото   
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6  комментариев
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24k
SolomonA Полчаса назад
Ну конечно, япония - это же нам роднее! (сарказм) А то, что стеклянный пляж есть под Владивостоком автор даже не упомянул, хотя влепить фото нашего пляжа (последнее фото) под видом японского ему ничего не помешало.

https://gorodv.com/2017/01/pro-plyazh-steklyannyj-pod-vladivostokom-s-vostorgom-rasskazala-daily-mail/https://gorodv.com/2017/01/pro-plyazh-steklyannyj-pod-vladivostokom-s-vostorgom-rasskazala-daily-mail/
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9k
Роман 10 минут назад
В Крыму у детей любимое развлечение собирать такие стеклышки, они их называют кристаллами )) Полный дом уже их, приходится время от времени в тихушку половинить запасы и выкидывать.
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20k
anpetrof 17 минут назад
Очень даже не плохо выглядит. Главное, чтобы крупных осколков не попадалось, о которые пораниться можно.
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