FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14759 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Посетители пляжа спасли крупную акулу

Посетители пляжа спасли крупную акулу

Автор:
20 сентября 2023 08:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   Спасение   Флорида   акула   животные   пляж   
924
2
1

На пляже в США отдыхающие увидели выбросившуюся на берег акулу и решили ей помочь.

Происшествие случилось на курорте Пенсакола-Бич в штате Флорида. Как рассказал один из отдыхающих, он увидел, что акула-мако на большой скорости приблизилась к берегу, выскочила на песок на линии прибоя и застряла. «Она несколько минут пыталась вернуться в воду, а потом муж пошел помогать», — поделилась воспоминаниями заснявшая спасение хищницы женщина.

Американец вместе с другими очевидцами попытался вернуть акулу в воду голыми руками, но животное начало сопротивляться и один раз отбросило спасателей. В итоге им все-таки удалось схватить мако за хвост, развернуть мордой в сторону океана и столкнуть в воду. После этого рыба уплыла под аплодисменты своих спасителей и очевидцев.

Акулы-мако являются крупными хищниками — их длина может достигать четырех с половиной метров. Они обитают в водах умеренных и тропических морей и считаются одними из самых быстрых представителей своего вида. Во время бросков они могут разгоняться до 74 километров в час и выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   США   Спасение   Флорида   акула   животные   пляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Игорь Час назад
потом будет как в старой притче -"это была не та акула" ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
3k
Walther 7 минут назад
Ладно хоть не в лес отпустили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 18 минут назад
Потом благодарная акула оказала высокую честь своим спасителям, сожрав их...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Jearom 23 минуты назад
Спасенная акула увидела выбросившегося в море человека и не дала ему погибнуть от утопления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
76k
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720894



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР
Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР
Княгиня "Ничего не знаю"
Княгиня "Ничего не знаю"
Набирающие популярность в сообществах
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
На Витебском проспекте в Пушкине (С.П-б), произошло ДТП с лосем
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как лечат самые опасные в мире болезни
Как лечат самые опасные в мире болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#животные#интересное#ДТП#подборка#позитив#истории#фильм#сарказм
#автомир#фото#Прикол#люди#авто аварии#история#кино#улыбнуло#знаменитости#СССР
#машина#интересно#в мире#аварии#Автовсячина#США#забавно#Разное#криминал#факты
Как лечат самые опасные в мире болезни Как лечат самые опасные в мире болезни Волонтер спас собак, которые чуть не погибли от наводнения после урагана «Флоренс» Волонтер спас собак, которые чуть не погибли от наводнения после урагана «Флоренс» Врач спас от удушения собаку, поводок которой затянуло в уезжающий лифт Врач спас от удушения собаку, поводок которой затянуло в уезжающий лифт Самый старый в мире 69-летний ламантин погиб во Флориде Самый старый в мире 69-летний ламантин погиб во Флориде Бродячему коту со слипшимися из-за инфекции глазами помогли снова начать видеть Бродячему коту со слипшимися из-за инфекции глазами помогли снова начать видеть Измученная жаждой белка жадно пьет воду из бутылки Измученная жаждой белка жадно пьет воду из бутылки

На что жалуетесь?

Вернуться