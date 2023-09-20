Посетители пляжа спасли крупную акулу

Происшествие случилось на курорте Пенсакола-Бич в штате Флорида. Как рассказал один из отдыхающих, он увидел, что акула-мако на большой скорости приблизилась к берегу, выскочила на песок на линии прибоя и застряла. «Она несколько минут пыталась вернуться в воду, а потом муж пошел помогать», — поделилась воспоминаниями заснявшая спасение хищницы женщина.

Американец вместе с другими очевидцами попытался вернуть акулу в воду голыми руками, но животное начало сопротивляться и один раз отбросило спасателей. В итоге им все-таки удалось схватить мако за хвост, развернуть мордой в сторону океана и столкнуть в воду. После этого рыба уплыла под аплодисменты своих спасителей и очевидцев.