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В Северной Корее строят туристическую зону для россиян

В Северной Корее строят туристическую зону для россиян

Автор:
12 февраля 2024 17:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Гостиницы   Пхеньян   Строительство   кндр   отдых   пляж   россияне   туристическая зона   
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Там будет располагаться целых 17 отелей и 37 гостиниц. Кто сказал, что у коммунистов нет предпринимательской жилки?

В КНДР вовсю идёт строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая в ближайшие годы начнёт принимать отдыхающих из России. По сообщениям СМИ, её площадь составляет 2,8 квадратных километра. Там расположатся 37 гостиниц, 17 отелей, 29 магазинов и четырёхкилометровый пляж.


Об этом рассказали власти Приморского края, которые организовывали первую за 4 года поездку российских туристов в КНДР. Там отдыхающие могли воочию увидеть очертания будущей туристической зоны во время тура по Пхеньяну.


Всего российские туристы провели в КНДР четыре дня и три ночи. Главной точкой отдыха для них стал горнолыжный курорт "Масикрён".

В целом российские туристы провели время неплохо. Им там понравилось. Однако их немного смутил постоянный надзор со стороны работников горнолыжного курорта. Им запрещали лишний раз выходить из отеля и что-либо фотографировать.


"Например, на вопрос, почему нельзя выйти из отеля, появляется отмазка, что мы не знаем корейский язык", — рассказал путешественник Илия Воскресенский.

По словам Воскресенского, горнолыжный курорт "Масикрён" далек от идеала в плане безопасности. При высокой скорости можно разбиться об ограждения. Он считает, что всё дело в отсутствии у северокорейцев опыта в строительстве трасс для катания.

Отмечается, что группа из 98 российских туристов стала самой большой в КНДР за последние 50 лет. До этого россияне посещали Страну утренней свежести исключительно в составе небольших туристических групп, не превышавших 10 человек. Но очевидно, скоро туристов станет ещё больше. Во всяком случае, на это нацелены и российские, и корейские власти.

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Метки: Видео   Гостиницы   Пхеньян   Строительство   кндр   отдых   пляж   россияне   туристическая зона   
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11  комментариев
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356
Посейдон 53 минуты назад
Легко ли познакомиться и провести время с северной кореянкой?
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6k
Ноутбуки Накомоде 2 минуты назад
Отдых который россияне заслужили...
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53
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Не нашёл в интернете расписание междугородных автобусов из Пхеньяна. Может подскажет кто? Сами понимаете - никогда не узнаешь страну если будешь все время торчать в туристическом кластере. Очень хочется посмотреть как похорошела Северная Корея при Высшем руководителе КНДР, Руководителе Партии, Армии и Народа, Новой Звезде, Блистательном Товарище, Гении среди гениев в военной стратегии да и просто Маршале КНДР.
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421
Дима Новосельский Полчаса назад
Тут недавно прочитал, что три ночи в пятизвёздочном отеле с перелётом из Владика стоят 68 000, вы чё там [мат]?
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1k
Гера Полчаса назад
Музыкальное сопровождение на горе сведет с ума за неделю ))
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825
Казак 54 минуты назад
А эта зона точно туристическая?))
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21k
sos1960sos Час назад
Строят туристическую зону строгого режима...
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ни что им не чуждо.
Русский и Северокорец-братья на век.)

Ссылка youtu.be
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