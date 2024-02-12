В Северной Корее строят туристическую зону для россиян

Там будет располагаться целых 17 отелей и 37 гостиниц. Кто сказал, что у коммунистов нет предпринимательской жилки?
В КНДР вовсю идёт строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая в ближайшие годы начнёт принимать отдыхающих из России. По сообщениям СМИ, её площадь составляет 2,8 квадратных километра. Там расположатся 37 гостиниц, 17 отелей, 29 магазинов и четырёхкилометровый пляж.
Об этом рассказали власти Приморского края, которые организовывали первую за 4 года поездку российских туристов в КНДР. Там отдыхающие могли воочию увидеть очертания будущей туристической зоны во время тура по Пхеньяну.
Всего российские туристы провели в КНДР четыре дня и три ночи. Главной точкой отдыха для них стал горнолыжный курорт "Масикрён".
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В целом российские туристы провели время неплохо. Им там понравилось. Однако их немного смутил постоянный надзор со стороны работников горнолыжного курорта. Им запрещали лишний раз выходить из отеля и что-либо фотографировать.
"Например, на вопрос, почему нельзя выйти из отеля, появляется отмазка, что мы не знаем корейский язык", — рассказал путешественник Илия Воскресенский.
По словам Воскресенского, горнолыжный курорт "Масикрён" далек от идеала в плане безопасности. При высокой скорости можно разбиться об ограждения. Он считает, что всё дело в отсутствии у северокорейцев опыта в строительстве трасс для катания.
Отмечается, что группа из 98 российских туристов стала самой большой в КНДР за последние 50 лет. До этого россияне посещали Страну утренней свежести исключительно в составе небольших туристических групп, не превышавших 10 человек. Но очевидно, скоро туристов станет ещё больше. Во всяком случае, на это нацелены и российские, и корейские власти.
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Русский и Северокорец-братья на век.)