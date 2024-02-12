В Северной Корее строят туристическую зону для россиян

В КНДР вовсю идёт строительство Вонсан-Кальмаской туристической зоны, которая в ближайшие годы начнёт принимать отдыхающих из России. По сообщениям СМИ, её площадь составляет 2,8 квадратных километра. Там расположатся 37 гостиниц, 17 отелей, 29 магазинов и четырёхкилометровый пляж.





Об этом рассказали власти Приморского края, которые организовывали первую за 4 года поездку российских туристов в КНДР. Там отдыхающие могли воочию увидеть очертания будущей туристической зоны во время тура по Пхеньяну.





Всего российские туристы провели в КНДР четыре дня и три ночи. Главной точкой отдыха для них стал горнолыжный курорт "Масикрён".