Премьер-министр Таиланда решил легализовать казино и построить атомную электростанцию

Короче, в Таиланде устали бороться с нелегальными азартными играми. Сколько бы рейдов ни проводили, любители пощекотать себе нервишки за рулеткой все время находили подпольные места, где можно было бы дать волю своим пристрастиям. Казино в Таиланде незаконны, и азартные игры разрешены только на контролируемых государством скачках и в лотереях. Но незаконные азартные игры, ставки на футбол, подпольные казино и лотереи процветают.





Премьер-министр Сретта Тависин задумался над этим вопросом и пришел к весьма логичному выводу: если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить. Открытие легальных казино не только существенно снизит уровень подпольных любителей азартных игр, но и существенно поднимет экономику страны за счет привлечения богатеньких туристов, а также обеспечит сильную конкуренцию крупнейшему в мире игорному центру Макао, единственному месту в Китае, где граждане могут легально играть в казино.