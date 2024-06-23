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Премьер-министр Таиланда решил легализовать казино и построить атомную электростанцию

Премьер-министр Таиланда решил легализовать казино и построить атомную электростанцию

Автор:
23 июня 2024 08:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Таиланд   атомная электростанция   казино   развлечения   туризм   экономика   
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Как между собой связаны казино и атомная электростанция? Да все очень просто.

Короче, в Таиланде устали бороться с нелегальными азартными играми. Сколько бы рейдов ни проводили, любители пощекотать себе нервишки за рулеткой все время находили подпольные места, где можно было бы дать волю своим пристрастиям. Казино в Таиланде незаконны, и азартные игры разрешены только на контролируемых государством скачках и в лотереях. Но незаконные азартные игры, ставки на футбол, подпольные казино и лотереи процветают.


Премьер-министр Сретта Тависин задумался над этим вопросом и пришел к весьма логичному выводу: если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить. Открытие легальных казино не только существенно снизит уровень подпольных любителей азартных игр, но и существенно поднимет экономику страны за счет привлечения богатеньких туристов, а также обеспечит сильную конкуренцию крупнейшему в мире игорному центру Макао, единственному месту в Китае, где граждане могут легально играть в казино.

Казино планируют создавать на базе крупных развлекательных центров. По оценкам правительства, эти интегрированные развлекательные комплексы могут принести около 12 миллиардов бат (327 миллионов долларов) налоговых поступлений в первый год работы.


По словам заместителя министра финансов Джулапуна Аморнвивата, для продвижения инициативы по легализации казино Министерство финансов Таиланда намерено внести законопроект в кабинет министров в течение следующих трех-четырех недель.


Ну а чем больше туристов, тем выше экономика страны. Ну а для удешевления электроэнергии, которой потребуется много нужно строить электростанцию. Да не абы какую, а атомную. Вот только местные жители от таких перспектив не в восторге, так как просто боятся, что станцию построят как попало и будет вторая АЭС «Фукусима-дайити». Премьер-министр успокаивает людей, говоря, что развитие ядерной энергетики поможет Таиланду достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.


В сентябре чиновники планируют представить национальный энергетический план до 2037 года, который, как ожидается, будет включать в себя использование малых модульных реакторов (SMR). Правительство также рассмотрит возможные места для размещения реакторов мощностью 70 мегаватт.


Таиланд активно развивает ядерную энергетику, так как его запасы природного газа истощаются, а потребность страны в электроэнергии растёт вместе с экономикой. Бангкок взял на себя обязательство стать углеродно-нейтральным к 2050 году, что делает ещё более актуальной необходимость в стабильном источнике энергии, который мог бы заменить газ и уголь.

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Метки: Таиланд   атомная электростанция   казино   развлечения   туризм   экономика   
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Igor (Игорь) 2 часа назад
включать в себя использование малых модульных реакторов (SMR)
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Вот только всего две страны в мире обладают данной технологией: первые блоки ММР находятся в эксплуатации в России и Кита, плавучая АЭС «Академик Ломоносов» (работает в Певеке на Дальнем Востоке России) по состоянию на октябрь 2022 года является первым действующим реактором в мире; первый блок китайского демонстрационного модульного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора HTR-PM (210 МВт) был подключен к сети в 2021 г.
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9k
perekrestok 10 минут назад
Надо обновить реакторы на подводных лодках и продать в Тайланд. Там и корпус прочный и все готово для работы. ну и самоходом дойдут. А для туристов - опять же экскурсии. Все в плюс им пойдет.
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16k
info-kozirev Полчаса назад
Ну хорошо,учитывая,что всего ОДНА страна по настоящему владеет постройкой реакторов,это Россия (остальные так себе,те же французы,хоть номинально и строят реакторы,вечно удорожают и переносят сроки сдачи проекта) так что России от этого только прибыль будет,и последующее обслуживание этих реакторов тоже будет приносить дивиденды моей стране.
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1k
Александр 42 минуты назад
Ну, вы поняли...
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10k
Роман Час назад
Ну логично че. #ляди то есть уже с лунапарком. Осталось блэк-джек и чем все это запитать.
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