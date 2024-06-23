Премьер-министр Таиланда решил легализовать казино и построить атомную электростанцию

Как между собой связаны казино и атомная электростанция? Да все очень просто.
Короче, в Таиланде устали бороться с нелегальными азартными играми. Сколько бы рейдов ни проводили, любители пощекотать себе нервишки за рулеткой все время находили подпольные места, где можно было бы дать волю своим пристрастиям. Казино в Таиланде незаконны, и азартные игры разрешены только на контролируемых государством скачках и в лотереях. Но незаконные азартные игры, ставки на футбол, подпольные казино и лотереи процветают.
Премьер-министр Сретта Тависин задумался над этим вопросом и пришел к весьма логичному выводу: если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить. Открытие легальных казино не только существенно снизит уровень подпольных любителей азартных игр, но и существенно поднимет экономику страны за счет привлечения богатеньких туристов, а также обеспечит сильную конкуренцию крупнейшему в мире игорному центру Макао, единственному месту в Китае, где граждане могут легально играть в казино.
Казино планируют создавать на базе крупных развлекательных центров. По оценкам правительства, эти интегрированные развлекательные комплексы могут принести около 12 миллиардов бат (327 миллионов долларов) налоговых поступлений в первый год работы.
По словам заместителя министра финансов Джулапуна Аморнвивата, для продвижения инициативы по легализации казино Министерство финансов Таиланда намерено внести законопроект в кабинет министров в течение следующих трех-четырех недель.
Ну а чем больше туристов, тем выше экономика страны. Ну а для удешевления электроэнергии, которой потребуется много нужно строить электростанцию. Да не абы какую, а атомную. Вот только местные жители от таких перспектив не в восторге, так как просто боятся, что станцию построят как попало и будет вторая АЭС «Фукусима-дайити». Премьер-министр успокаивает людей, говоря, что развитие ядерной энергетики поможет Таиланду достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.
В сентябре чиновники планируют представить национальный энергетический план до 2037 года, который, как ожидается, будет включать в себя использование малых модульных реакторов (SMR). Правительство также рассмотрит возможные места для размещения реакторов мощностью 70 мегаватт.
Таиланд активно развивает ядерную энергетику, так как его запасы природного газа истощаются, а потребность страны в электроэнергии растёт вместе с экономикой. Бангкок взял на себя обязательство стать углеродно-нейтральным к 2050 году, что делает ещё более актуальной необходимость в стабильном источнике энергии, который мог бы заменить газ и уголь.
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Вот только всего две страны в мире обладают данной технологией: первые блоки ММР находятся в эксплуатации в России и Кита, плавучая АЭС «Академик Ломоносов» (работает в Певеке на Дальнем Востоке России) по состоянию на октябрь 2022 года является первым действующим реактором в мире; первый блок китайского демонстрационного модульного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора HTR-PM (210 МВт) был подключен к сети в 2021 г.