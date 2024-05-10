В Таиланде собираются снова запретить каннабис

Инициатором декриминализации выступила партия Бхумджайтай, которая сделала ее важной частью своей платформы во время всеобщей избирательной кампании 2019 года. Оплот партии находится на бедном северо-востоке, где местным фермерам пообещали, что каннабис станет новой товарной культурой.





Лидер партии Анутин Чарнвиракул стал министром здравоохранения и важным членом возглавляемой военными коалиции, протолкнув поправку 2022 года к Закону о наркотиках, которая исключила каннабис из списка контролируемых наркотиков.