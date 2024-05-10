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В Таиланде собираются снова запретить каннабис

В Таиланде собираются снова запретить каннабис

Автор:
10 мая 2024 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Таиланд   запрет   каннабис   легализация   преступность   туризм   
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Таиланд 2 года назад стал первой в Азии страной, где приобрести этот наркотик стало легально.

Инициатором декриминализации выступила партия Бхумджайтай, которая сделала ее важной частью своей платформы во время всеобщей избирательной кампании 2019 года. Оплот партии находится на бедном северо-востоке, где местным фермерам пообещали, что каннабис станет новой товарной культурой.


Лидер партии Анутин Чарнвиракул стал министром здравоохранения и важным членом возглавляемой военными коалиции, протолкнув поправку 2022 года к Закону о наркотиках, которая исключила каннабис из списка контролируемых наркотиков.

Легальный каннабис способствовал развитию туризма и фермерства в Таиланде и породил тысячи неоново-зеленых магазинов. Но отсутствие регулирования сделало наркотик доступным для детей и привело к росту преступности.


Министерство здравоохранения сообщило о резком росте числа людей, обращающихся за лечением психологических проблем, связанных с каннабисом, с более чем 37 000 пациентов в 2022 году до более чем 63 000 пациентов в 2023 году. Другие исследования показали, что все больше молодых людей употребляют этот наркотик.


Каляпат Рачитродж, законодатель от оппозиционной партии "Движение вперед", имеющий медицинское образование, сказал, что растение имеет экономические преимущества и используется в здравоохранении для облегчения боли и для неизлечимо больных пациентов. Но, по ее словам, широкое распространение каннабиса для рекреации создало социальные проблемы, такие как злоупотребление наркотиками среди молодежи и детей.


Премьер-министр Таиланда заявил в среду, что он хочет снова объявить этот наркотик вне закона.

Министр здравоохранения Чонланан Шрикаев заявил на прошлой неделе, что он рекомендовал кабинету министров законопроект, который запретит употребление каннабиса в рекреационных целях. В министерство здравоохранения уже внесено предложение о изменения списка наркотиков. При утверждении этого правила, каннабис снова можно будет использовать только в медицинских целях.


Но не все с таким раскладом согласны. Раттапон Санрак, основатель первого в Таиланде легального магазина каннабиса, заявил, что было бы чрезмерной реакцией возвращать каннабис в список наркотиков, этот шаг будет непрактичным или даже невозможным, учитывая, насколько сильно выросла индустрия.


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Метки: Таиланд   запрет   каннабис   легализация   преступность   туризм   
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1  комментарий
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hhwost 2 минуты назад
ой, да ладно. "рост преступности" от канабиса? ладно алкоголь или "соли" там какие нибудь. под коноплёй не то что делать что-то противоправное, вообще хоть что-то делать влом.
скорее рынок делят.
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