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Пещера Тхам Лод – завораживающая и таинственная пещерная система Таиланда

Пещера Тхам Лод – завораживающая и таинственная пещерная система Таиланда

Автор:
27 июня 2024 12:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мае Хонг Сонг   Таиланд   Тхам Лод   достопримечательность   древность   захоронение   история   камера   пещера   река   
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Тхам Лод – система пещер в таиландской провинции Мае Хонг Сонг, протянувшаяся больше чем на полтора километра. Река Ланг (Нам Ланг) протекает по всей её длине, прямо между скалистыми стенами. И поэтому единственный возможный способ исследовать длинную пещеру – использовать сомнительной прочности бамбуковый плот и прибегнуть к помощи местного гида, вооружённого примитивным газовым фонарём.

У входа в камеру явно есть следы цивилизации и присутствия людей. Но налёт шелухи обыденности исчезает сразу после входа внутрь. Здесь нет  освещения, царит завораживающий полумрак. И отсутствие привычных удобств добавляет ощущение мистики и предвкушения приключений.

Пещера рыб, как её ещё называют, это настоящее шоу сталактитов и сталагмитов. Хоть немое и застывшее. На его создание потребовались миллионы лет. В разные моменты путешествия, в зависимости от времени года, гиды останавливаются, чтобы дать туристам возможность ступить на грязную землю и скользкие бамбуковые проходы, чтобы поближе рассмотреть скальные образования. Их высота может превышать 200 метров.

Система  состоит из трёх камер. Первая называется Там Сао Хин. При площади 400 квадратов и высоте около 50 метров она, по некоторым данным, претендует на самую большую в мире.

Вторая – Там Тук Та или пещера кукол названа так предположительно из-за форм образований, в которых, если не особенно придираться, можно найти сходство с человекоподобными фигурками.

Там Пхи Ман – третья часть – особая. Здесь расположены захоронения представителей племени лава. Возраст некоторых даже превысил 1 400 лет. В открытом доступе для туристов их нет, большая часть пространства огорожена и закрыта для посещения из-за опасности обвалов и сакральности самого места. Но несколько пустых гробов оставлены специально для посетителей, которые по традиции бросают туда мелочь.

В конце пути сквозь темноту пробивается луч света. Сочная зелень растительности снаружи может поначалу ослепить. Отверстие в конце пещеры огромно, и тысячи птиц порхают, заполняя пространство мельтешением перьев и хором голосов.

Археологические раскопки в этом районе доказали, что Тхам Лод использовалась в качестве места захоронения народом хоабинов.

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Метки: Мае Хонг Сонг   Таиланд   Тхам Лод   достопримечательность   древность   захоронение   история   камера   пещера   река   
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