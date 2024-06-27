Пещера Тхам Лод – завораживающая и таинственная пещерная система Таиланда

Система состоит из трёх камер. Первая называется Там Сао Хин. При площади 400 квадратов и высоте около 50 метров она, по некоторым данным, претендует на самую большую в мире.

Вторая – Там Тук Та или пещера кукол названа так предположительно из-за форм образований, в которых, если не особенно придираться, можно найти сходство с человекоподобными фигурками.