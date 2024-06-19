Едва дышал и не шевелился: мужчина спас собаку с ожирением

Ветеринар осмотрел животное, которое зоозащитник увидел на обочине улицы в Таиланде. Он объяснил, что пёс имеет ожирение из-за болезни и нужно спешить, чтобы он выжил.
Мужчина наткнулся на толстую пятнистую собаку, которая лежала на проезжей части и не шевелилась, когда рядом проносились авто. Он решил спасти животное — показал ветеринару, отыскал новую хозяйку. В соцсетях обрадовались этому поступку и назвали историю спасения лучшим, что слышали в течение года. О ситуации с собакой рассказал пользователь X (Twitter) с ником Niall Harbison.
17 июня Niall Harbison опубликовал шесть сообщений, на которых показал трансформацию собаки по кличке "Синди Кроуфорд". В первом посте можно увидеть первоначальное состояние животного. Еще в сентябре 2023 года она действительно имела ощутимо большие размеры, весила 46 кг и страдала от "болезненного ожирения". Мужчина показал на видео момент первого знакомства: когда он ее погладил, то заметил, как клочьями выпадала шерсть. Следующие кадры, опубликованные 17 июня, демонстрируют удивительные изменения — ими заинтересовались 38 млн пользователей X.
Автор сообщений описал, что делал для спасения собаки. Сначала он его отмыл, обработал ранения на коже. После этого отвел к ветеринару, который выяснил, что у животного проблемы с щитовидной железой: он прописал специальные лекарства и диету. Уже через несколько дней пребывания в домашних условиях собака начала шевелиться и даже прошла несколько метров, свидетельствуют кадры одного из видео.
"Ветеринары очень настойчиво требовали поспешить, потому что она могла умереть от сердечного приступа из-за стресса, который испытал ее организм", — написал мужчина.
Тем временем отыскалась новая хозяйка — женщина по имени Лана, говорится в заметке. На фото можно увидеть женщину, собаку и доску с результатами лечения. На доске видно, что лечение дало эффект: животное начало худеть и еженедельно теряло по 400 гр.
Через пять месяцев Сидни смогла даже бегать, рассказал Niall Harbison. Она живет в доме Ланы, имеет здоровую шерсть и отдыхает у бассейна.
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