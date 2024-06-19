FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17120 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Едва дышал и не шевелился: мужчина спас собаку с ожирением

Едва дышал и не шевелился: мужчина спас собаку с ожирением

Автор:
19 июня 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   Таиланд   добро   животные   ожирение   собака   фото   
709
6

Ветеринар осмотрел животное, которое зоозащитник увидел на обочине улицы в Таиланде. Он объяснил, что пёс имеет ожирение из-за болезни и нужно спешить, чтобы он выжил.

Мужчина наткнулся на толстую пятнистую собаку, которая лежала на проезжей части и не шевелилась, когда рядом проносились авто. Он решил спасти животное — показал ветеринару, отыскал новую хозяйку. В соцсетях обрадовались этому поступку и назвали историю спасения лучшим, что слышали в течение года. О ситуации с собакой рассказал пользователь X (Twitter) с ником Niall Harbison.


17 июня Niall Harbison опубликовал шесть сообщений, на которых показал трансформацию собаки по кличке "Синди Кроуфорд". В первом посте можно увидеть первоначальное состояние животного. Еще в сентябре 2023 года она действительно имела ощутимо большие размеры, весила 46 кг и страдала от "болезненного ожирения". Мужчина показал на видео момент первого знакомства: когда он ее погладил, то заметил, как клочьями выпадала шерсть. Следующие кадры, опубликованные 17 июня, демонстрируют удивительные изменения — ими заинтересовались 38 млн пользователей X.

×

Автор сообщений описал, что делал для спасения собаки. Сначала он его отмыл, обработал ранения на коже. После этого отвел к ветеринару, который выяснил, что у животного проблемы с щитовидной железой: он прописал специальные лекарства и диету. Уже через несколько дней пребывания в домашних условиях собака начала шевелиться и даже прошла несколько метров, свидетельствуют кадры одного из видео.

"Ветеринары очень настойчиво требовали поспешить, потому что она могла умереть от сердечного приступа из-за стресса, который испытал ее организм", — написал мужчина.

Тем временем отыскалась новая хозяйка — женщина по имени Лана, говорится в заметке. На фото можно увидеть женщину, собаку и доску с результатами лечения. На доске видно, что лечение дало эффект: животное начало худеть и еженедельно теряло по 400 гр.


Через пять месяцев Сидни смогла даже бегать, рассказал Niall Harbison. Она живет в доме Ланы, имеет здоровую шерсть и отдыхает у бассейна.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   Таиланд   добро   животные   ожирение   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Copycat 47 минут назад
И так сказать "к хорошим новостям"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1085010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о...
Набирающие популярность в сообществах
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
Самое одинокое растение в мире ищет пару с помощью искусственного интеллекта
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#факты#кот#маразм#Ynews#Спорт
#в мире#Прикол#позитив#машина#новости#собака#фильм#Девушка#сарказм#дети
#животные#интересно#история#Китай#улыбнуло#конфликт#интересное#США#кино#Германия
Первая и такая успешная Первая и такая успешная Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Мужчина спас собаку, застрявшую на обрыве скалы Разжиревшую кошку не впечатлила водная беговая дорожка Разжиревшую кошку не впечатлила водная беговая дорожка Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина Голодный пес пытался сбежать от жестокого хозяина Раздобревший полярный медведь получил прозвище "Толстяк Альберт" Раздобревший полярный медведь получил прозвище "Толстяк Альберт" Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике Хаски спас кошку, брошенную в сумке-холодильнике

На что жалуетесь?

Вернуться