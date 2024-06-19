Едва дышал и не шевелился: мужчина спас собаку с ожирением

Мужчина наткнулся на толстую пятнистую собаку, которая лежала на проезжей части и не шевелилась, когда рядом проносились авто. Он решил спасти животное — показал ветеринару, отыскал новую хозяйку. В соцсетях обрадовались этому поступку и назвали историю спасения лучшим, что слышали в течение года. О ситуации с собакой рассказал пользователь X (Twitter) с ником Niall Harbison.

17 июня Niall Harbison опубликовал шесть сообщений, на которых показал трансформацию собаки по кличке "Синди Кроуфорд". В первом посте можно увидеть первоначальное состояние животного. Еще в сентябре 2023 года она действительно имела ощутимо большие размеры, весила 46 кг и страдала от "болезненного ожирения". Мужчина показал на видео момент первого знакомства: когда он ее погладил, то заметил, как клочьями выпадала шерсть. Следующие кадры, опубликованные 17 июня, демонстрируют удивительные изменения — ими заинтересовались 38 млн пользователей X.