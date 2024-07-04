Повар нашел своё истинное призвание, спасая собак в Таиланде

В тихой тайской деревне недалеко от Бангкока, между пышными полями маниоки, китайским кладбищем и местной мусорной свалкой, живёт швед по имени Майкл Дж. Бейнс, и с ним живут его собаки.

Раньше Майкл был успешным шеф-поваром. Он переехал в Таиланд в 2002 году, чтобы начать новую жизнь и продвинуть свою кулинарную карьеру. Также одной из причин было его желание избавиться от наркозависимости и проблем, связанных с наркомафией, с которой он когда-то имел неосторожность связаться.

Сегодня шведский предприниматель является президентом и соучредителем организации The Man That Rescues Dogs («Человек, который спасает собак») — некоммерческого центра спасения и реабилитации для бездомных, больных и парализованных собак.