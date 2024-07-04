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Повар нашел своё истинное призвание, спасая собак в Таиланде

Повар нашел своё истинное призвание, спасая собак в Таиланде

Автор:
04 июля 2024 14:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Призвание   Таиланд   доброе дело   истории людей   собаки инвалиды   собачий приют   спасение животных   спасение собак   
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Знал ли шведский шеф-повар и наркозависимый тусовщик, переезжая в 2002 году в Таиланд ради продвижения карьеры, о том, что посвятит всего себя спасению и реабилитации бездомных, больных и парализованных собак? Вряд ли он даже задумывался об этом. Но жизнь всё расставила по своим местам.

В тихой тайской деревне недалеко от Бангкока, между пышными полями маниоки, китайским кладбищем и местной мусорной свалкой, живёт швед по имени Майкл Дж. Бейнс, и с ним живут его собаки.


Раньше Майкл был успешным шеф-поваром. Он переехал в Таиланд в 2002 году, чтобы начать новую жизнь и продвинуть свою кулинарную карьеру. Также одной из причин было его желание избавиться от наркозависимости и проблем, связанных с наркомафией, с которой он когда-то имел неосторожность связаться.


Сегодня шведский предприниматель является президентом и соучредителем организации The Man That Rescues Dogs («Человек, который спасает собак») — некоммерческого центра спасения и реабилитации для бездомных, больных и парализованных собак.


В настоящее время на его попечении находится более 1000 собак, и история жизни Бейнса приняла поистине удивительный оборот, который он решил описать в душещипательных мемуарах, чтобы собрать средства для фонда TMTRD.

Книга, получившая подходящее название "Home. Made.", рассказывает о путешествии обычного человека, который покинул шумные кухни самых популярных ресторанов Швеции и создал необычное сообщество аутсайдеров, выживших и маловероятных героев.

Всё началось с небольшого акта доброты: он кормил местных собак возле своего ресторана, затем тех, что встречались ему по дороге на работу. Но поскольку многие из животных были нездоровы и нуждались в срочной медицинской помощи, Майкл решил приютить нескольких у себя дома, обеспечив их едой, кровом и лечением в местной ветеринарной клинике.


Со временем на его попечении оказывалось все больше и больше собак, нуждающихся в помощи, и в конце концов он принял радикальное решение: отложить кухонную утварь, бросить работу в ресторанном бизнесе и стать спасателем множества четвероногих, трехногих и двуногих собак, которые бродят по улицам Таиланда.

Фонд «Человек, который спасает собак», основанный в 2017 году, в настоящее время является домом для 766 собак. На площади 8 000 кв. м расположены восемь основных приютов, клиника полного цикла, специализированные отделения, стерильная карантинная зона для вновь спасенных собак и собак с серьезными заболеваниями, три бассейна с гидротерапией, а также зоны для игр и отдыха.

Еще 450 собак получают еду и надлежащий уход на улицах районов Банг Саен и Шрирача. TMTRD также помогает контролировать популяцию бродячих животных, проводя стерилизацию и кастрацию, а также делая жизненно важные прививки и оказывая медицинскую помощь.

Однако приют — это не только место для лечения собак. Несмотря на скромную обстановку и самодельные удобства, он также превратился в сплоченную семью людей, которые оказались так или иначе «выброшенными» из социума.


Сейчас здесь работают более 30 сотрудников — ветеринары, строители, административный персонал, а также бывший грабитель банков, начинающий гонщик «Формулы-1» и «волшебный заклинатель собак», убежавший от домашнего насилия.

В честь Международного дня собак в этом году (понедельник, 26 августа 2024 года) Бейнс собирается почтить Фонд и его милых обитателей выпуском своих мемуаров, авторские гонорары от которых будут переданы TMTRD.


В глубоко честном и трогательном рассказе "Home. Made." исследуется личный путь Майкла от наркозависимого тусовщика до героического спасателя собак, а также представлено множество душераздирающих историй успеха собак, которые были спасены, вылечены и отданы в добрые руки.

В то время как традиционно автор получает лишь 5—10% от гонорара за книгу, издательство Witchcraft — полностью женский стартап в США, работающий над финансированием некоммерческих организаций, находящихся на переднем крае социальных изменений, с помощью силы книг — пожертвует 70% гонорара фонду TMTRD и его собакам, а остальные 30% будут реинвестированы для продолжения успеха их книг и некоммерческих организаций-бенефициаров.

Мемуары можно будет приобрести на сайте heywitchcraft.com, где читатели уже сейчас могут подписаться на обновления. Ранние подписчики автоматически станут участниками конкурса на посещение TMTRD в Таиланде, а также «заглянут за кулисы», получат дополнительные главы книги, рецепты от «шеф-повара Майкла», инсайдерские скидки и новости о предстоящих книгах издательства Witchcraft.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Призвание   Таиланд   доброе дело   истории людей   собаки инвалиды   собачий приют   спасение животных   спасение собак   
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