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Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

Автор:
05 октября 2023 13:48
Сообщество : Космос
Метки: NASA   prada   астронавты   интересное   космос   костюм   луна   фото   
1079
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В миссии Artemis III будет участвовать женщина, которая наденет скафандр от Prada.

На сайте Axiom Spacе сообщается, что итальянский дом моды Prada примет участие в создании скафандров для миссии NASA Artemis III. Миссия запланирована на 2025 год, она станет первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972, а также первой высадкой женщины на Луну.

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Генеральный директор Axiom Spacе заявил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, а также для обеспечения "столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах".

На протяжении всего процесса инженеры Prada будут работать бок о бок с Axiom Spacе. Скафандр AxEMU предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. В новом скафандре будут системы не только для высадки на Луну, а также для её исследования и даже проживания там. На сайте говорится, что новые скафандры дадут возможность исследовать Луну дольше и качественнее.

Это ещё один важный шаг в освоении космоса и Солнечной системы. Пользователи Twitter с юмором отреагировали на эту новость:


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Метки: NASA   prada   астронавты   интересное   космос   костюм   луна   фото   
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16  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Тему Луны и Лунной про граммы на Фишках лучше не поднимать. Тут расскажут про теории заговоров, о том как снимали посадки (тут им и Леонов не указ). Приведут массу доказательств. Но, как ёмко охарактеризовал космонавтов Леонов, что взять с дурака (с)
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13k
..: Атеист :.. 36 минут назад
Обязательно со стразами!!
А ценник, полагаю, будет раз в 10 выше обычного скафандра? (ну, по аналогии с обычной одеждой)
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
А чем им скафандр Илоны Маск не понравился?
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Заипись ))))
Раньше экипировка американских космонавтов от модельера Хосе Фернандеса была скорее средство индивидуальной защиты, чем реальный скафандр. Теперь это будет презерватив с эмблемой Prada )))
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38k
Вепс 2 часа назад
Нато начинает рекламную кампанию новому фильму?
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
Что-то сразу вспомнилось название фильма, в котором главный персонаж тоже женщина:

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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
прототип
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18k
Shtoppi 2 часа назад
остается надеяться что участие prada в разработке скафандров действительно расширит их практический функционал, а не просто увеличит и без того "конский" ценник этого изделия, за счет наличия на нем брендового логотипа ))))))
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1k
Артур Котовой 2 часа назад
Будет как с батискафом или как первая высадка на "Луну" в повильёне?
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7k
Станислав 2 часа назад
Только должна быть не просто женщина, а темнокожая женщина-лезбиянка, иначе не канон! А и еще проорал с фразы "первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972" XD Неужели до сих пор получается кормить этим людей?
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95
ruslan d 3 часа назад
Вроде по моде
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