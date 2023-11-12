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Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе

Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе

Автор:
12 ноября 2023 11:09
Сообщество : Космос
Метки: NASA   астронавты   инструменты   космос   мкс   сумка   
1987
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У нашей планеты появился еще один искусственный спутник, благодаря двум невнимательным женщинам-астронавтам NASA.

Жасмин Могбели и Лорал О’Хара 1 ноября должны были провести плановое обслуживание обшивки МКС в открытом космосе. Вот там, на высоте более 320 км от поверхности Земли от дамочек ускользнула белая сумка с инструментами. И да, это был самый первый их выход в открытый космос.


На прошлой неделе японский астронавт Сатоши Фурукава её обнаружил, но вернуть потерянную сумку уже невозможно. Теперь это официально космический мусор под номером 58229/1998-067WC.

Эту сумку можно разглядеть с Земли в бинокль. Чтобы отследить сумку, наблюдателям нужно всего лишь найти МКС, сумка будет находиться на орбите Земли на две-четыре минуты раньше МКС.

Согласно EarthSky, предварительные оценки показывают, что сумка с инструментами должна сгореть в атмосферу примерно в марте 2024 года.


Кстати, случай этот неединичный. В 2008 году при таких же обстоятельствах осталась без сумки с инструментами еще одна американская дама-астронавт - Хайдемари Стефанишин-Пайпер. По ее словам, во всем был виноват специальный смазочный пистолет, который испачкал ей руки и видеокамеру на ее шлеме. Во время попытки очистить камеру она и отпустила сумку с инструментами, а там возьми и улети открытый космос.

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Метки: NASA   астронавты   инструменты   космос   мкс   сумка   
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15  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе"
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Кто бы сомневался!
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10k
Гомерчик 21 минуту назад
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12k
Sapsan 24 минуты назад
И содержимое этой сумки )
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7k
MPEG-8 Полчаса назад
Сумка с инструментами х.. с ней, главное, чтобы дрелью не баловались.
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690
Maxim Russo Полчаса назад
Женщина из ничего может сделать три вещи: скандал, шляпку и салат... А теперь смогли сделать четвёртую: искусственный спутник Земли!
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690
Maxim Russo Полчаса назад
Понаберут, понимаешь, по объявлению...
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14k
? ? ? 47 минут назад
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1k
Павел Кузнецов 55 минут назад
а страховочные фалы, как у монтажников на высоте, не предусмотрены?
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15k
Типа граф 57 минут назад
Чтобы женщина потеряла сумочку - это нонсенс ! Надо было туда помаду , тени и пудреницу положить , единственные на станции , тогда уж точно не потеряла бы .
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214
iskra 2 часа назад
Ну, бывает.. Вычтут из зарплаты.
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17k
banzai7 2 часа назад
А начиналось всё так:
- Давай у МКС резину сменим на зимнюю.
- Давай. Я беру домкрат, а ты сумку с инструментами.
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24k
SolomonA 2 часа назад
Ой всё!
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Это еще что.
Эти дуры могут со своей станцией и там в аварию попасть
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