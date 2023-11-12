"Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе"

У нашей планеты появился еще один искусственный спутник, благодаря двум невнимательным женщинам-астронавтам NASA.
Жасмин Могбели и Лорал О’Хара 1 ноября должны были провести плановое обслуживание обшивки МКС в открытом космосе. Вот там, на высоте более 320 км от поверхности Земли от дамочек ускользнула белая сумка с инструментами. И да, это был самый первый их выход в открытый космос.
На прошлой неделе японский астронавт Сатоши Фурукава её обнаружил, но вернуть потерянную сумку уже невозможно. Теперь это официально космический мусор под номером 58229/1998-067WC.
Эту сумку можно разглядеть с Земли в бинокль. Чтобы отследить сумку, наблюдателям нужно всего лишь найти МКС, сумка будет находиться на орбите Земли на две-четыре минуты раньше МКС.
Согласно EarthSky, предварительные оценки показывают, что сумка с инструментами должна сгореть в атмосферу примерно в марте 2024 года.
Кстати, случай этот неединичный. В 2008 году при таких же обстоятельствах осталась без сумки с инструментами еще одна американская дама-астронавт - Хайдемари Стефанишин-Пайпер. По ее словам, во всем был виноват специальный смазочный пистолет, который испачкал ей руки и видеокамеру на ее шлеме. Во время попытки очистить камеру она и отпустила сумку с инструментами, а там возьми и улети открытый космос.
Источник:
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Кто бы сомневался!
- Давай у МКС резину сменим на зимнюю.
- Давай. Я беру домкрат, а ты сумку с инструментами.
Эти дуры могут со своей станцией и там в аварию попасть