"Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе"

Жасмин Могбели и Лорал О’Хара 1 ноября должны были провести плановое обслуживание обшивки МКС в открытом космосе. Вот там, на высоте более 320 км от поверхности Земли от дамочек ускользнула белая сумка с инструментами. И да, это был самый первый их выход в открытый космос.

На прошлой неделе японский астронавт Сатоши Фурукава её обнаружил, но вернуть потерянную сумку уже невозможно. Теперь это официально космический мусор под номером 58229/1998-067WC.

Эту сумку можно разглядеть с Земли в бинокль. Чтобы отследить сумку, наблюдателям нужно всего лишь найти МКС, сумка будет находиться на орбите Земли на две-четыре минуты раньше МКС.