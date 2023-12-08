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Астронавтам удалось найти в космосе потерянный помидор

Астронавтам удалось найти в космосе потерянный помидор

Автор:
08 декабря 2023 18:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: NASA   астронавты   интересное   космос   наука   помидор   фото   
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Помидор, выращенный в космосе, потеряли 8 месяцев назад.

Астронавт Жасмин Могбели рассказала, что её коллегу Фрэнка Рубио заподозрили в том, что он украл и съел помидор, выращенный на МКС в рамках эксперимента. Спустя 8 месяцев Френка оправдали. Помидорку обнаружили в космосе. Об этом сообщили во время трансляции, приуроченной к 25-летию пребывания МКС на орбите Земли.

Миниатюрный помидорчик сорта черри вырастили в космосе в целях эксперимента. Потом их раздали экипажу в пакетах с застежкой. Образец Рубио оказался в космосе. Как именно, не известно.

Рубио, обвинённый в съедении экспериментального овоща, рассказывал, что долгое время искал его на МКС.

Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня через несколько лет, - сказал Рубио.

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Метки: NASA   астронавты   интересное   космос   наука   помидор   фото   
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8  комментариев
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6k
Babangdida Час назад
Заначку забыл где заныкал?
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
помидор наверно вылетел через дырку которую просверлила пиндоская дурка)
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Рубио, обвинённый в съедении экспериментального овоща
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dampfer 2 часа назад
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dampfer 2 часа назад
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Как можно что-то потерять на станции, а найти в космосе? Они там покурить выходят, что-ли?
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
В космосе нашли помидорку. Ох"еть...Надо их в Следственный комитет. Пусть найдут кто всё время бюджет разворовывает...
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