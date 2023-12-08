Астронавтам удалось найти в космосе потерянный помидор

Астронавт Жасмин Могбели рассказала, что её коллегу Фрэнка Рубио заподозрили в том, что он украл и съел помидор, выращенный на МКС в рамках эксперимента. Спустя 8 месяцев Френка оправдали. Помидорку обнаружили в космосе. Об этом сообщили во время трансляции, приуроченной к 25-летию пребывания МКС на орбите Земли.