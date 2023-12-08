Астронавтам удалось найти в космосе потерянный помидор

Помидор, выращенный в космосе, потеряли 8 месяцев назад.
Астронавт Жасмин Могбели рассказала, что её коллегу Фрэнка Рубио заподозрили в том, что он украл и съел помидор, выращенный на МКС в рамках эксперимента. Спустя 8 месяцев Френка оправдали. Помидорку обнаружили в космосе. Об этом сообщили во время трансляции, приуроченной к 25-летию пребывания МКС на орбите Земли.
Миниатюрный помидорчик сорта черри вырастили в космосе в целях эксперимента. Потом их раздали экипажу в пакетах с застежкой. Образец Рубио оказался в космосе. Как именно, не известно.
Источник:
Рубио, обвинённый в съедении экспериментального овоща, рассказывал, что долгое время искал его на МКС.
Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня через несколько лет, - сказал Рубио.
Источник:
- НАСА выпустило видео вращения Солнца за последние 10 лет, созданное из отдельных фотографий
- Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов
- Ужасные вещи в жизни астронавтов
- Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III
- Что происходит с организмом человека в космосе