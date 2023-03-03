Что происходит с организмом человека в космосе





Благодаря сравнению этих двух мужчин можно выяснить, что же происходит с телом человека в космосе, причём вплоть до молекулярного уровня.

Через несколько лет после возвращения Келли на нашу планету исследователи сказали, что на орбите в его организме произошло колоссальное количество изменений.