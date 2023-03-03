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Что происходит с организмом человека в космосе

Что происходит с организмом человека в космосе

Автор:
03 марта 2023 16:06
Сообщество : Наука
Метки: астронавты   интересное   исследования   космос   наука   эксперимент   
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340 дней Скотт Келли пробыл на борту Международной космической станции и собирал самые разные данные о себе: анализы мочи, крови, измерял форму своих глаз и играл в компьютерные игры для проверки скорости реакции и памяти. А в этот момент его брат-близнец Марк на Земле проводил точно такие же тесты.


Благодаря сравнению этих двух мужчин можно выяснить, что же происходит с телом человека в космосе, причём вплоть до молекулярного уровня.

Через несколько лет после возвращения Келли на нашу планету исследователи сказали, что на орбите в его организме произошло колоссальное количество изменений.

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ДНК мутировала в некоторых его клетках. Иммунная система вырабатывала множество новых сигналов, а вот микробиом пополнился новыми бактериями.

Большинство этих изменений казались безопасными и исчезали после возвращения на Землю. Но вот остальные, в том числе генетические мутации и снижение показателей когнитивных тестов, не приходили в норму, что серьёзно обеспокоило учёных.

Было установлено, что Келли изменился примерно так же сильно, как и те космонавты, что пробыли на МКС полгода. В итоге темпы биологических изменений замедлились, что позволило предположить, что человеческий организм со временем достигает нового равновесия в космосе.

Пребывание в космосе вызвало генетический сбой в организме Келли. Тысячи генов, которые раньше находились в состоянии покоя, повысили свою активность. При этом те же гены в организме Марка Келли оставались спокойными. И чем дольше Скотт находился в космосе, тем большее количество генов становились активными.

В течение года Келли подвергался воздействию радиации в 48 раз сильнее, чем в среднем на Земле. Не исключено, что его клетки были заняты восстановлением радиационных повреждений.

Возвращение Скотта на Землю стало очень серьёзным моментом. Его организм демонстрировал признаки сильнейшего стресса, а иммунная система работала на максимум.

Но даже несмотря на этот шок организм Келли вернулся к более-менее предполётному состоянию. Часть бактерий, которые раньше были в его кишечнике, пока он был в космосе, после возвращения домой, почти исчезли. Но некоторые биологические аспекты Скотта Келли так и не вернулись к предполётной норме. Даже через полгода после возвращения на Землю 8,7% его генов продолжали вести себя изменённым образом. Также он плохо справился с когнитивными экзаменами.

Келли написал мемуары, где описывал борьбу с нарушениями сна, с болью и другими проблемами после своего возвращения. Как-то ночью ему показалось, что он бесконечно пробирается через зыбучие пески.


И коллекция генетических мутаций, которую он приобрёл в космосе, так и осталась. Они появились в полёте и сохранились по окончании миссии.
Все эти изменения заставили учёных задуматься о рисках путешествия на Марс, которое может занять целый год. Ведь после долгого и изматывающего путешествия космонавтам, скорее всего, нужно будет действовать точно и быстро после высадки на красную планету. Генетические мутации не будут осложнять жизнь во время полёта, но в будущем могут повысить риск возникновения рака. Поэтому очень важно, чтобы облучение космонавтов во время полётов было минимальным.

Профессор Топол из института Скриппса обеспокоен последствиями полёта: "Главный вывод, который я сделал из этой работы, основываясь на всех объективных данных, - зачем кому-то лететь на Марс или находиться в космосе?" - сказал он. "Потому что это действительно страшно".

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Метки: астронавты   интересное   исследования   космос   наука   эксперимент   
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8  комментариев
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10k
ScorpionDS 49 минут назад
А мой друг интересуется, как будут выглядеть сиськи в невесомости, думает что любой размер будет выглядеть привлекательно, без всяких обвисаний ...
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65k
Татьяна Юсова 10 минут назад
"В течение года Келли подвергался воздействию радиации в 48 раз сильнее, чем в среднем на Земле"

А если бы его брата-близнеца на Земле подвергли бы такому же воздействию радиации, может разницы и не было?
Возможно, что все мутации генов и прочие проблемы не из-за космоса, а от радиации, отсутствия свежего воздуха и нормального отдыха?
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12k
Krapiv 14 минут назад
а кто из них двоих был в космосе
судя по значкам, тот, у кого лицо симметричнее
тогда не такой уж и плохой результат - морда выпрямилась
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31k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Вывод. Всё что мы знаем о космосе - это то, что нифига мы ещё ничего не знаем. Дай бог, научимся, но не сразу )
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38
paulgr Час назад
Зачем кому-то искать новый путь например в Индию, сиди себе на суше и все. Иначе можно же умереть! Правильный вывод короче...
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