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Ужасные вещи в жизни астронавтов

Ужасные вещи в жизни астронавтов (10 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 19:48
Сообщество : Факты
Метки: астронавты   интересное   космонавты   космос   мкс   факты   фото   
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Ну кто в детстве не мечтал стать космонавтом? Мало найдется детей, хотя бы раз в жизни не поднявших глаза в небо и не захотевших узнать, а что там, в бескрайнем космосе...

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Метки: астронавты   интересное   космонавты   космос   мкс   факты   фото   
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6  комментариев
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32k
KiploksAKS 19 минут назад
"А в космосе астронавты находятся за пределами этих барьеров и на постоянной основе подвержены космическому излучению."
Орбита МКС -:имеет высоту 400-420 км. А радиационные пояса начинаются на высотах 800...1200км. Так что космонавтов лни защищают.
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713
Ольга 13 минут назад
Вот оборотная сторона романтики космических путешествий.
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20k
Ego sum qui sum 14 минут назад
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429
konstantinkaz2016 15 минут назад
Плевать на всё, полетел бы хоть в один конец на Марс.
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1k
Sandmännchen (DDR) 21 минуту назад
Aber was ist das denn genau?
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6k
Михаил Полчаса назад
да ну ее нахрен, эту космонавтику, дефикация там всякая, вода из мочи..
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