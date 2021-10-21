Ужасные вещи в жизни астронавтов

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Ну кто в детстве не мечтал стать космонавтом? Мало найдется детей, хотя бы раз в жизни не поднявших глаза в небо и не захотевших узнать, а что там, в бескрайнем космосе...
Пройти долгую подготовку, успешно сдать экзамены, а потом парить в невесомости, разглядывая маленький шарик, называемый Землей. Но путешествия за пределы атмосферы сопряжены с массой опасностей и... унижений. Каждый "маленький шаг для человека" совершает почти сошедший с ума, частенько плохо пахнущий человек. Вот десяток худших вещей в карьере астронавта.
Отваливающаяся кожа
Когда астронавта ЕКА Тайма Пика спросили, что для него самое ужасное в жизни в космосе, он ответил: "Наблюдать, как подошвы ваших ног разрушаются". Космонавты очень редко используют подошву своих ног, исключительно во время упражнений и она становится очень и очень мягкой, пока не становится как у новорожденного. Кожа, образовавшаяся за годы ходьбы, просто отслаивается по частям, комочками. И через несколько космонавтам надо очень аккуратно снимать носки, чтобы не выпустить "ливень из отмерших чешуек, выброшенных в кабину".
Плохой сон
После целого рабочего дня напряженной работы, вычислений, науки и инженерии, казалось бы, космонавты могут поспать. Но и тут все не так уж хорошо. Во-первых шум. Во-вторых, мигающие огни, которые видят космонавты, даже закрыв глаза. Считается, что это вызвано космическими лучами, что проходят через их веки. Также есть спорадические и частые восходы и закаты, которые омывают МКС, порой до 16 раз в день. Ну и отсутствие гравитации, ведь астронавты привязывают себя к стене, чтобы ни на что не наткнуться.
Тренировки
Менее 1% соискателей, подавших заявку, получает возможность пройти обучение. Обычно это люди с учеными степенями и идеальной военной службой. 1% из 1% лучших. Подготовка будет очень и очень интенсивной: например, проводить целые дни в огромном бассейне, отрабатывая механические процедуры, нужные для поддержания станции в рабочем состоянии.
Или же, например, проплыть круг в стандартном летном костюме НАСА (вес более 200 фунтов). И поездки на знаменитой Vomit Comet. Это самолет, который летает по параболическим дугам, имитируя невесомость.
Или же, например, проплыть круг в стандартном летном костюме НАСА (вес более 200 фунтов). И поездки на знаменитой Vomit Comet. Это самолет, который летает по параболическим дугам, имитируя невесомость.
Немного сумасшествия
Когда в 2020 году многие люди сели на относительную изоляцию, у нескольких астронавтов спросили, как они справлялись с изоляцией. Они ответили, что огромным количеством непростой работы каждый день. Тяжело работать целый день, зная, что любая ошибка может привести к смерти. Потом ложиться спать без близких рядом, справляться с бессонницей и повторять одно и то же, снова и снова, несколько сотен раз подряд.
Укачивание и рвота
Обед в космосе удержать довольно-таки сложно. Недостаток гравитации/низкая гравитация просто мешают работе вестибулярной системы во внутреннем ухе и чувство равновесия нарушено. Когда внутреннее ухо не может работать так, как воспринимают глаза, то и возникает укачивание и как следствие - рвота.
Астронавты обычно привыкают к укачиванию, как с синдрому космической адаптации, но рвота становится регулярной угрозой. Известно, что и станции, и шаттлы плохо пахнут. Астронавт Крис Хэдфилд говорил: "Туалет находится прямо посреди всего. У вас до семи человек, и это крохотный кораблик. Это как семь человек в автофургоне с горшком на две недели, откуда никогда не выбраться".
Астронавты обычно привыкают к укачиванию, как с синдрому космической адаптации, но рвота становится регулярной угрозой. Известно, что и станции, и шаттлы плохо пахнут. Астронавт Крис Хэдфилд говорил: "Туалет находится прямо посреди всего. У вас до семи человек, и это крохотный кораблик. Это как семь человек в автофургоне с горшком на две недели, откуда никогда не выбраться".
Возможная глухота
Казалось бы, космос - это вакуум, нет воздуха, чтобы вибрировать, звука нет. Но это не относится к внутренней части шаттлов и космических станций - они очень и очень громкие. Достаточно, чтобы частично оглушить космонавтов. МКС - это экосистема механических и цифровых частей, которые постоянно крутятся, жужжат и вибрируют.
Астронавт НАСА Билл МакАртур и российский космонавт Валерий Токарев потеряли в 2006 году слух, после пребывания на МКС.
Астронавт НАСА Билл МакАртур и российский космонавт Валерий Токарев потеряли в 2006 году слух, после пребывания на МКС.
Постоянное излучение
На Земле атмосфера и наш магнитный экран объединяются, чтобы защитить нас от большинства космического излучения, попадающего на наш путь. А в космосе астронавты находятся за пределами этих барьеров и на постоянной основе подвержены космическому излучению. Примерно как выжившие в Нагасаки или Хиросиме после атомных бомбардировок.
НАСА постоянно пытается пересмотреть способы ограничения воздействия, в том числе и сокращение времени пребывания на МКС астронавтов из группы повышенного риска.
НАСА постоянно пытается пересмотреть способы ограничения воздействия, в том числе и сокращение времени пребывания на МКС астронавтов из группы повышенного риска.
Телу необходима гравитация
Да, низкая гравитация сопряжена с массой проблем: потеря кожи, укачивание, проблема со сном и не только. Сила тяжести удерживает содержимое желудка и позволяет газам выходить наружу и отрыжка также невозможна. Желудок превращается в один большой кислотный шар. А еще сила тяжести помогает определить рост на Земле, сжимая позвонки. Космонавты буквально вырастают, их позвоночник растягивается из-за отсутствия компрессии всего за несколько часов. Но при возвращении на Землю он также быстро сжимается.
Корейский астронавт Соён И рассказал: "Оба опыта были очень болезненными. Я увеличился на дюйм в пространстве за три часа и сжался, когда вернулся за тот же короткий промежуток времени. Боль в спине была безумно сильной".
Корейский астронавт Соён И рассказал: "Оба опыта были очень болезненными. Я увеличился на дюйм в пространстве за три часа и сжался, когда вернулся за тот же короткий промежуток времени. Боль в спине была безумно сильной".
И еще раз про гравитацию
Потеря силы тяжести вызывает не только поверхностные и косметические изменения. Серьезные проблемы затрагивают также кости, мышцы и кровь. Кровоток нарушается, она даже может течь назад. Это в большинстве случаев приводит только к покраснению и опухание лица, ослабевшим ногам, но дважды приводило к образованию тромбов в яремных венах, а вот это уже чревато летальным исходом. Также мышцы страдают от недостаточного использования и нарушенного кровообращения. Астронавты постоянно тренируются, чтобы не было атрофии, но все равно от одного месяца до двух они проходят восстановительную программу. Космонавты чаще заболевают остеопорозом в космосе.
Гигиена
"Писание и какание - две худшие части жизни в космосе" - рассказала Пегги Уитсон. В записях НАСА говорится, что пользование гигиеной было наименее любимым ее занятием в космосе. Отправление малой нужды происходит при помощи высасывания мочи из нижних регионов специальной машиной, которая потом превращает ее в воду для питья. Отправление нужды большой - это еще хуже. При заполнении горшка необходимо, надев резиновую перчатку, упаковать его. Но из-за низкой гравитации могут случиться казусы с выплыванием содержимого на станцию и одни из лучших умов человечества занимаются его ловлей.
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Метки: астронавты интересное космонавты космос мкс факты фото
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Орбита МКС -:имеет высоту 400-420 км. А радиационные пояса начинаются на высотах 800...1200км. Так что космонавтов лни защищают.