Ужасные вещи в жизни астронавтов

Обед в космосе удержать довольно-таки сложно. Недостаток гравитации/низкая гравитация просто мешают работе вестибулярной системы во внутреннем ухе и чувство равновесия нарушено. Когда внутреннее ухо не может работать так, как воспринимают глаза, то и возникает укачивание и как следствие - рвота.

Астронавты обычно привыкают к укачиванию, как с синдрому космической адаптации, но рвота становится регулярной угрозой. Известно, что и станции, и шаттлы плохо пахнут. Астронавт Крис Хэдфилд говорил: "Туалет находится прямо посреди всего. У вас до семи человек, и это крохотный кораблик. Это как семь человек в автофургоне с горшком на две недели, откуда никогда не выбраться".