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Ученые просят создать на Луне заповедники

Ученые просят создать на Луне заповедники

Автор:
30 декабря 2023 11:59
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Луна   астронавты   гольф   заповедник   космос   мусор   
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Вот любит человечество оставлять после себя отходы жизнедеятельности, даже на Луне умудрились намусорить.


С момента аварийной посадки зонда "Луна-2" в сентябре 1959 года, в результате которой образовался кратер, люди постоянно пытаются вмешиваться в жизнь этого космического тела. Ученые обнаружили целых 59 мест, где люди нарушили целостность поверхности Луны и оставили после себя следы и всякое разное. На поверхности Луны, помимо различных компонентов космических аппаратов, можно найти флаги, мячи для гольфа и даже семейное фото астронавта Чарльза Дьюка.

В результате шести миссий "Аполлон", которые приземлились на Луне, было собрано 96 мешков отходов и там же и оставлены. По данным Исторического бюро НАСА, белые мусорные пакеты все еще находятся на Луне, в некоторых из них экскременты астронавтов. Короче, мусорили исследователи Луны, как могли.

Ну а в планах у человечества продолжить разные лунные миссии, такие как запуск НАСА "Артемида III", цель которой - высадка астронавтов на Луну впервые после "Аполлона-17" в 1972 году. А в более отдаленной перспективе и вовсе добывать полезные ископаемые и строить там колонии.


Представляете, сколько после этого мусора останется? Вот и озаботились ученые из Университета Канзаса о создании Лунных "национальных парков", чтобы сохранить неприкосновенные участки и не допустить там загрязнение лунной поверхности. Так сказать, сберечь для потомков немного лунной поверхности, ну и попутно бюджет освоить. Но т-ссс, мы про это не говорили.

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Метки: Видео   Луна   астронавты   гольф   заповедник   космос   мусор   
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8  комментариев
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382
iskra 5 часов назад
Тема будет неожиданной для тех,кто утверждает,что американцев на луне не было..
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723
Ринат Фамутдинов Час назад
Говно и на луне говно!!!
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132
Александра С 2 часа назад
Вопрос не в том, были ли эти говноделы звездато-полосатые, вопрос в том, за сколько потом это дерьмо по грамму будут продавать...
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10k
Бритва 2 часа назад
пока параллакс думает, как добыть лунные фекалии, я частенько вспоминаю об этих значках - мечте коллекционера

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108
Deemasan 2 часа назад
Вот депутатов туда и отправить.
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131k
parallax 3 часа назад
Когда нибудь мешки с фекалиями доставят назад и за большущие деньги продадут на аукционе.
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3k
Павел Новиченко 4 часа назад
Бюджет там дело второе , если не третье )
Полвека назад на Арктику было всем плевать, сейчас возбудились.
Ни разу не Ванга, но раздел Луны почувствую если не я , то внуки мои точно.
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