Ученые просят создать на Луне заповедники

Ну а в планах у человечества продолжить разные лунные миссии, такие как запуск НАСА "Артемида III", цель которой - высадка астронавтов на Луну впервые после "Аполлона-17" в 1972 году. А в более отдаленной перспективе и вовсе добывать полезные ископаемые и строить там колонии.



