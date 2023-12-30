Ученые просят создать на Луне заповедники

Вот любит человечество оставлять после себя отходы жизнедеятельности, даже на Луне умудрились намусорить.
С момента аварийной посадки зонда "Луна-2" в сентябре 1959 года, в результате которой образовался кратер, люди постоянно пытаются вмешиваться в жизнь этого космического тела. Ученые обнаружили целых 59 мест, где люди нарушили целостность поверхности Луны и оставили после себя следы и всякое разное. На поверхности Луны, помимо различных компонентов космических аппаратов, можно найти флаги, мячи для гольфа и даже семейное фото астронавта Чарльза Дьюка.
В результате шести миссий "Аполлон", которые приземлились на Луне, было собрано 96 мешков отходов и там же и оставлены. По данным Исторического бюро НАСА, белые мусорные пакеты все еще находятся на Луне, в некоторых из них экскременты астронавтов. Короче, мусорили исследователи Луны, как могли.
Астронавт Алан Шепард играет в гольф на Луне
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Ну а в планах у человечества продолжить разные лунные миссии, такие как запуск НАСА "Артемида III", цель которой - высадка астронавтов на Луну впервые после "Аполлона-17" в 1972 году. А в более отдаленной перспективе и вовсе добывать полезные ископаемые и строить там колонии.
Представляете, сколько после этого мусора останется? Вот и озаботились ученые из Университета Канзаса о создании Лунных "национальных парков", чтобы сохранить неприкосновенные участки и не допустить там загрязнение лунной поверхности. Так сказать, сберечь для потомков немного лунной поверхности, ну и
попутно бюджет освоить. Но т-ссс, мы про это не говорили.
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Полвека назад на Арктику было всем плевать, сейчас возбудились.
Ни разу не Ванга, но раздел Луны почувствую если не я , то внуки мои точно.