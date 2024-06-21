Родители спросили у детей, чем пахнут мама и папа - и малыши выдали правду матку

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В соцсетях завирусился милый ролик, на котором мальчик отвечает на вопрос: "Чем пахнут мама и папа?". Малыш недолго думал - и сразу выдал правду. В комментариях пользователи поделились ответами своих детей на тот же вопрос. Не все папы рады, конечно, но что поделать?
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7. Мам чаще всего сравнивают с красотой и уютом, а отцом с их реальными занятиями: машиной, пивом и проч
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