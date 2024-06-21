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Родители спросили у детей, чем пахнут мама и папа - и малыши выдали правду матку

Родители спросили у детей, чем пахнут мама и папа - и малыши выдали правду матку

Автор:
21 июня 2024 11:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео из соцсетей   дети жгут   детские перлы   комментарии   соцсети   
2072
14

В соцсетях завирусился милый ролик, на котором мальчик отвечает на вопрос: "Чем пахнут мама и папа?". Малыш недолго думал - и сразу выдал правду. В комментариях пользователи поделились ответами своих детей на тот же вопрос. Не все папы рады, конечно, но что поделать?

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Метки: Прикол   видео из соцсетей   дети жгут   детские перлы   комментарии   соцсети   
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7  комментариев
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Denissg Полчаса назад
Дети в садике не боятся делать прививки - ведь ватка пахнет папой.
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Admin11 11 минут назад
Для ребёнка запах матери всегда воспринимается как тепло, еда и защита. Это на уровне инстинктов. Чем бы она не пахла на самом деле.
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5k
Алекс Лом 36 минут назад
до куда доросли там и нюхают
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824
Игорь Час назад
Судя по подборке, данный опрос подобран явно не мужчиной... перекос в сторону дерьма очевидный...
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Теперь понятно почему при разводе дети остаются с матерью, от неё говном не пахнет. Я бы тоже выбрал не говно.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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