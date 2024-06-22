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Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети

Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети

Автор:
22 июня 2024 23:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Павел Жданов   вице-президент   лакшери   лукойл   соцсети   удалять   
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Молодой жене 55-летнего вице-президента «Лукойла» и члена совета директоров «Спартака» Павла Жданова пришлось удалить любимую соцсеточку, потому что супругу надоело, что вся лакшери-жизнь семьи проходит на глазах у общественности.

Молодая, красивая и невероятно богатая 23-летняя Дарья обожала демонстрировать своё состояние в запрещенном Instagram*. Её лента была словно витрина элитного бутика: дорогие отели, эксклюзивные сумки, шикарные Ламборгини — всё это регулярно радовало глаз её подписчиков. Пока Павлу не начали задавать неудобные вопросы - время все-таки непростое сейчас.

55-летний Павел и 23-летняя Дарья познакомились более года назад в ОАЭ. У пары завязались отношения, сообщает BAZA.

Вместе с началом отношений Дашин запрещеннограммчик начал на постоянной основе заполняться фотографиями дорогих автомобилей, сумок «Биркин», фотографиями из частных джетов (и автомобилей, встречающих её прямо у трапа самолёта). Также Даша похвасталась подписчикам новеньким «Ламборгини», который «просто красиво стоит в гараже, так как ездить она на нём так и не научилась».

Аналогичные фото начали появляться и в соцсетях мамы Даши. Большинство фотографий сделаны с геометкой в ОАЭ.

По словам источников канала, после того как Павлу Жданову несколько людей задали вопросы про соцсети Даши, он заставил её удалить инсту*. Что ей и пришлось сделать.

Сама Даша подтвердила, что удалила свои соцсети, но на вопрос, почему она это сделала, сообщила, что она сама так решила.

Какая вам разница? Просто захотелось. Я не была блогером. Я теперь уже как бы замужняя женщина, нельзя выкладывать всё в "Инстаграм*"*. Это было моё личное решение

, — сообщила Даша.


* - соцсеть признана экстремистской и запрещена в России.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Павел Жданов   вице-президент   лакшери   лукойл   соцсети   удалять   
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Херанука Паибалу 47 минут назад
Ничего не имею против личной жизни тех, кто сумел "от поезда застоя парочку вагонов откусить"
Случайных людей там почти не было.
.
Единственное: старый мужик, взяв молодую бабу, должен быть ГОТОВ к тому, что от нее ИНОГДА БУДЕТ ПОПАХИВАТЬ МОЛОДЫМ КРЕПКИМ МУЖСКИМ КУЕМ.......
Ибо природа [мат] - неискоренима....
.
А вот к лукойлу - личная обида - на АЗС подменили мою бонусную карту ( на ней было 3 тыс руб бонусами) на чью-то, пустую, заблокированную....
И звонил, и письмо писал Аликперову - все похер, сняли заправщицы мои баллы, и не поперхнулись.....
.
А потом и бензин испортился на Лукойле ( Краснодар, Абинск, Новороссийск)
Был - классный, движок прям урчал на нем.....
А стал - попахивать газолином ( газовый конденсат), как в 90-х годах.....когда жарким днем карбюратор пересыхал ДОСУХА
.
Такшта, забыл я о Лукойле....
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12k
Дмитрий 4 минуты назад
"У пары завязались отношения".......Верю! Вот сейчас верю! Ааааа сколько ей? 23! А ему 51! Всё! Уверовал окончательно.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1539 постов (1468 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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