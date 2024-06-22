Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети

55-летний Павел и 23-летняя Дарья познакомились более года назад в ОАЭ. У пары завязались отношения, сообщает BAZA.

Вместе с началом отношений Дашин запрещеннограммчик начал на постоянной основе заполняться фотографиями дорогих автомобилей, сумок «Биркин», фотографиями из частных джетов (и автомобилей, встречающих её прямо у трапа самолёта). Также Даша похвасталась подписчикам новеньким «Ламборгини», который «просто красиво стоит в гараже, так как ездить она на нём так и не научилась».