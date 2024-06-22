Вице-президент «Лукойла» заставил жену удалить соцсети

Молодой жене 55-летнего вице-президента «Лукойла» и члена совета директоров «Спартака» Павла Жданова пришлось удалить любимую соцсеточку, потому что супругу надоело, что вся лакшери-жизнь семьи проходит на глазах у общественности.
Молодая, красивая и невероятно богатая 23-летняя Дарья обожала демонстрировать своё состояние в запрещенном Instagram*. Её лента была словно витрина элитного бутика: дорогие отели, эксклюзивные сумки, шикарные Ламборгини — всё это регулярно радовало глаз её подписчиков. Пока Павлу не начали задавать неудобные вопросы - время все-таки непростое сейчас.
55-летний Павел и 23-летняя Дарья познакомились более года назад в ОАЭ. У пары завязались отношения, сообщает BAZA.
Вместе с началом отношений Дашин запрещеннограммчик начал на постоянной основе заполняться фотографиями дорогих автомобилей, сумок «Биркин», фотографиями из частных джетов (и автомобилей, встречающих её прямо у трапа самолёта). Также Даша похвасталась подписчикам новеньким «Ламборгини», который «просто красиво стоит в гараже, так как ездить она на нём так и не научилась».
Аналогичные фото начали появляться и в соцсетях мамы Даши. Большинство фотографий сделаны с геометкой в ОАЭ.
По словам источников канала, после того как Павлу Жданову несколько людей задали вопросы про соцсети Даши, он заставил её удалить инсту*. Что ей и пришлось сделать.
Сама Даша подтвердила, что удалила свои соцсети, но на вопрос, почему она это сделала, сообщила, что она сама так решила.
Какая вам разница? Просто захотелось. Я не была блогером. Я теперь уже как бы замужняя женщина, нельзя выкладывать всё в "Инстаграм*"*. Это было моё личное решение
, — сообщила Даша.
* - соцсеть признана экстремистской и запрещена в России.
Источник:
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Случайных людей там почти не было.
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Единственное: старый мужик, взяв молодую бабу, должен быть ГОТОВ к тому, что от нее ИНОГДА БУДЕТ ПОПАХИВАТЬ МОЛОДЫМ КРЕПКИМ МУЖСКИМ КУЕМ.......
Ибо природа [мат] - неискоренима....
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А вот к лукойлу - личная обида - на АЗС подменили мою бонусную карту ( на ней было 3 тыс руб бонусами) на чью-то, пустую, заблокированную....
И звонил, и письмо писал Аликперову - все похер, сняли заправщицы мои баллы, и не поперхнулись.....
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А потом и бензин испортился на Лукойле ( Краснодар, Абинск, Новороссийск)
Был - классный, движок прям урчал на нем.....
А стал - попахивать газолином ( газовый конденсат), как в 90-х годах.....когда жарким днем карбюратор пересыхал ДОСУХА
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Такшта, забыл я о Лукойле....