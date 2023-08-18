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Дети отжигают: анкеты, над которыми грех не похихикать

Дети отжигают: анкеты, над которыми грех не похихикать

Автор:
18 августа 2023 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дети жгут   детские анкеты   детские перлы   забавно   смешные картинки   
2198
15

В детстве многие вели дневники и заполняли специальные анкеты. Ребятишки всегда пишут что-то максимально честное, не стесняясь своих мыслей и желаний. Перед вами детки, которые явно поняли эту жизнь.

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Метки: Прикол   дети жгут   детские анкеты   детские перлы   забавно   смешные картинки   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
ЭТО официальное школьное (дошкольное) задание?
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74
Абвгд Еёжзиклмн 24 минуты назад
Вот сразу пришло
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14k
Роман 43 минуты назад
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Спелая кукурузинка

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