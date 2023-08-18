Дети отжигают: анкеты, над которыми грех не похихикать

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В детстве многие вели дневники и заполняли специальные анкеты. Ребятишки всегда пишут что-то максимально честное, не стесняясь своих мыслей и желаний. Перед вами детки, которые явно поняли эту жизнь.
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