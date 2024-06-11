Девушки жгут: если бы ваш бывший был десертом, то как бы он назывался

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Очередная порция искрометного юмора от девушек на тему "Если бы ваш бывший был десертом, то как бы он назывался?". И тут скупиться на "комплименты" не стали. Почему-то все названия связаны с интимом или размером полового органа.
1. В соцсетях появилась новая вирусная тема: кондитерский магазин задал вопрос в ролике и получил массу ответов
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А если бы ваши возлюбленные были десертами, то какими?
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Или ты , ТП так разбираешься в мужиках или все у тебя становятся жадными импотентами сразу по расставании.
А нахер вообще ты с такими мутила ?!
Сначала был хорошим , а потом вдруг РЕЗКО стал мамкиным сынком с маленьким членом ? Ну так я открою страшную тайну : МУДАК , ВСЕГДА ТАКОВЫМ БЫЛ И БУДЕТ ! А ты - овца , которая сама не знает , чего хатит !
У кого чего болит, тот о том и говорит.