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Девушки жгут: если бы ваш бывший был десертом, то как бы он назывался

Девушки жгут: если бы ваш бывший был десертом, то как бы он назывался

Автор:
11 июня 2024 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бывает   девушки   комментарии   назвала бывшего   соцсети   
3009
10

Очередная порция искрометного юмора от девушек на тему "Если бы ваш бывший был десертом, то как бы он назывался?". И тут скупиться на "комплименты" не стали. Почему-то все названия связаны с интимом или размером полового органа.

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А если бы ваши возлюбленные были десертами, то какими?

Источник:

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Метки: Прикол   бывает   девушки   комментарии   назвала бывшего   соцсети   
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13  комментариев
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63k
Мойша 3 часа назад
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Killgrave 7 минут назад
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22k
Robin Hood 19 минут назад
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2k
Товарищ 37 минут назад
Ох, зря они замутили это, сейчас "мальчики" им накидают, "старый вареник" это будет как комплимент. Кондитерскую закруют на№уй.
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3k
Звёздный странник Час назад
К их искромётному "юмору" подойдут вот такие современные пословицы и поговорки:
- Ветер в голове попутным не бывает.
- Волка овцы кормят.
- Глупость не освобождает от мышления.
- Дареной квартире в санузел не смотрят.
- Дружба - дружбой, а ноги врозь.
- Женское начало и мужское кончало.
- Любовь зла, полюбишь и посла.
- Лучше синица в руках, чем "воробушек" в штанах.
- Счастливые трусов не надевают.
- Не важно, имеешь ли ты проблемы. Важно, имеют ли они тебя.
- Своя Наташка ближе к телу.
- Не всякая пальма первенства приносит плоды.
- От осинки не родятся апельсинки.
- От труда сдохнет и рыбка из пруда.
- Поближе узнаешь - подальше пошлешь.
- С кем поведёшься - на того и дети похожи.
- Хоть муж баран бараном, да рога ему не даром.
- На безрыбье и самокат иномарка.
- Бесполезная девушка - это которую ни в свет вывести, ни в темноту завести.
- У мужчин приходит такой возраст, когда согласие женщины пугает больше чем отказ.
- Самостоятельная женщина - это на которую посмотришь - и уже само стоит.
- Если девушка не только красивая, но и умная - то спать с ней не только приятно, но и интересно!
- Для женщины мужчина-как пирожок: кому-то нравится с капустой, а кому-то-с яйцами.
- Мужик сказал - мужик сделал. Женщина сказала - мужик сделал. Женщина сделала - ну что тут скажешь...
- Женщина - это слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
- Если женщина молчит и не возражает, значит, она спит.
- Мужчины желают секса, женщины - любви. А занимаются все одним и тем же.
- Чем умнее женщина, тем изысканнее и разнообразнее она компостирует мозги своему мужчине.
- Почему-то даже очень хрупкие девушки ломаются довольно долго.
- Каждая новая жена через месяц становится старой.
- Настоящий однолюб - человек, который хочет полюбить девушку один, единственный раз, и уйти к другой.
- Женщине от мужчины нужно только одно - ВСЕ!
- Высшее огорчение для женщины - это невнимание со стороны мужчины, для которого она хотела бы быть недоступна.
- Женщины почему-то самую желанную для себя часть мужского организма называют крепкое мужское плечо.
- Большому кораблю... - большая кораблиха!
- Самое безопасное животное на земле - это мужчина в первые пять минут после хорошего секса.
- Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.
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19k
GROMOZEKA Час назад
Проще говоря три основные проблемы:
- мало е.бал
- много е.бал, причём не только её
- не удалось сделать подкаблучника, потому, что любит и слушает мать
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25k
pssst Час назад
перепись обиженок какая-то
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17k
Типа граф Час назад
Если эти чувырлы такого мнения о своих парнях , то я сочувствую им (
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36k
Teodor Час назад
Как злобно и мелочно... и даже не секут, что себя при этом опускают. Предпочитаю женщин, что хорошо отзываются о бывших - с такими завсегда меньше проблем... и до, и после.
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1k
Рома 2 часа назад
Эти бывшие,были "нынешними" несколько минут(часов,дней) ?
Или ты , ТП так разбираешься в мужиках или все у тебя становятся жадными импотентами сразу по расставании.
А нахер вообще ты с такими мутила ?!
Сначала был хорошим , а потом вдруг РЕЗКО стал мамкиным сынком с маленьким членом ? Ну так я открою страшную тайну : МУДАК , ВСЕГДА ТАКОВЫМ БЫЛ И БУДЕТ ! А ты - овца , которая сама не знает , чего хатит !
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
ЦИТАТА: "...все названия связаны с интимом или размером полового органа."
У кого чего болит, тот о том и говорит.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1729 постов (1680 в горячем)

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