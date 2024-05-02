"Свободны, сяду?": какую фразу можно одновременно сказать таксисту и парню во время близости

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Девочки любят пошутить. Недавно в соцсетях завирусился небольшой флешмоб: нужно придумать фразу, которую можно сказать и таксисту, и своему парню во время интима. Варианты накидали в основном о быстроте. Неужели всё так плохо?
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6. Интересно, что в основном девушки писали про то, как быстро парни заканчивают или не могут найти нужную точку: это что, проблема?
Продолжим в комментариях!
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Метки: Прикол забавно завирусился комментарии продолжите фразу смешные картинки смешные комментарии соцсети флешмоб
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