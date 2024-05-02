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"Свободны, сяду?": какую фразу можно одновременно сказать таксисту и парню во время близости

"Свободны, сяду?": какую фразу можно одновременно сказать таксисту и парню во время близости

Автор:
02 мая 2024 13:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   забавно   завирусился   комментарии   продолжите фразу   смешные картинки   смешные комментарии   соцсети   флешмоб   
1591
10

Девочки любят пошутить. Недавно в соцсетях завирусился небольшой флешмоб: нужно придумать фразу, которую можно сказать и таксисту, и своему парню во время интима. Варианты накидали в основном о быстроте. Неужели всё так плохо?

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Продолжим в комментариях!

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Метки: Прикол   забавно   завирусился   комментарии   продолжите фразу   смешные картинки   смешные комментарии   соцсети   флешмоб   
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3  комментария
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7k
livaneth Час назад
Если девушка парню ВО ВРЕМЯ интима может что-то сказать, то уже не важно, что именно. Проиграли, что характерно оба.
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
сзади можно?
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1k
Victor Chromov Полчаса назад
Трогай!
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Спелая кукурузинка
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