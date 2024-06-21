Участникам массовой драки в Невиномысске грозит по семь лет колонии

По меньшей мере 13 мужчин сцепились во дворе многоэтажки в заводском районе Невиномысска. Жестокая стычка, как пишут в ряде СМИ, произошла в ночь на 19 июня между двумя группами велосипедистов. Одни стали фотографироваться, а другие подумали, что снимают их, и на повышенных тонах потребовали прекратить безобразие. В итоге перебранка с трехэтажным матом и угрозами переросла в драку.

По другим сведениям, причиной конфликта стало замечание в сторону пьяной компашки. Местные потребовали от изрядно нагрузившихся алкоголем мужчин перестать орать, т.к. в позднее время суток они мешали другим отдыхать. Слово за слово - и перепалка закончилась дракой, которую было слышно и видно жителям окрестных домов.