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Участникам массовой драки в Невиномысске грозит по семь лет колонии

Участникам массовой драки в Невиномысске грозит по семь лет колонии

Автор:
21 июня 2024 11:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Невиномысск   Ставропольский край   извинения   массовая драка   полиция   уголовное дело   
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Неадекваты попросили прощения за своё поведение, а один даже расплакался.

По меньшей мере 13 мужчин сцепились во дворе многоэтажки в заводском районе Невиномысска. Жестокая стычка, как пишут в ряде СМИ, произошла в ночь на 19 июня между двумя группами велосипедистов. Одни стали фотографироваться, а другие подумали, что снимают их, и на повышенных тонах потребовали прекратить безобразие. В итоге перебранка с трехэтажным матом и угрозами переросла в драку.


По другим сведениям, причиной конфликта стало замечание в сторону пьяной компашки. Местные потребовали от изрядно нагрузившихся алкоголем мужчин перестать орать, т.к. в позднее время суток они мешали другим отдыхать. Слово за слово - и перепалка закончилась дракой, которую было слышно и видно жителям окрестных домов.


По еще одной версии, в драке участвовали мигранты, которые стали цепляться к женщине, на защиту которой встали соседи. Как бы то ни было, даже наблюдавшим из окон за дракой жильцам досталось - в их адрес неслись угрозы и оскорбления.


Впрочем, после размещения записи в соцсетях, правоохранители довольно быстро отреагировали на инцидент, и задержали нескольких участников драки. В отделении они уже не выглядели бравыми бойцами, а тихо и слёзно просили прощения.



Т.к. с места драки был изъят нож, следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.


Сообщается, что сейчас задержаны еще два местных жителя, которые являлись зачинщиками этого конфликта.

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Метки: Видео   Невиномысск   Ставропольский край   извинения   массовая драка   полиция   уголовное дело   
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8  комментариев
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7k
Старичок Час назад
судя по всему никто даже и не подумал вызвать полицию.
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3k
Роман 57 секунд назад
или еще версия:
схестнулись группа вампиров и ведьмаков - охотников за чудовищами.
Какая верная - хер поймешь - все одинаково правдоподобны...
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20k
Голос Вселенной 6 минут назад
Их было много, у них был нож как минимум один... Вот теперь все справедливо, все по классике жанра!..
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12k
Дмитрий 38 минут назад
Опять никому не нужные извинения. Ну вот что они дают? Ничего! Толку никакого!
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9k
Тяжолый Орк 50 минут назад
в чём смысл извинений, если лицо всё равно цензурят?
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3k
Fiverknot 54 минуты назад
Те кто прыгал с ножом, им ещё повезло что у других людей не оказалось ствола. В рамках самообороны могли и пристрелить.
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85
Lev A. Час назад
Впредь такое не повторится-это точно. Но для надежности-на х.у.й. с пляжа!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2238 постов (2228 в горячем)

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