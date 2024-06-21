Участникам массовой драки в Невиномысске грозит по семь лет колонии

Неадекваты попросили прощения за своё поведение, а один даже расплакался.
По меньшей мере 13 мужчин сцепились во дворе многоэтажки в заводском районе Невиномысска. Жестокая стычка, как пишут в ряде СМИ, произошла в ночь на 19 июня между двумя группами велосипедистов. Одни стали фотографироваться, а другие подумали, что снимают их, и на повышенных тонах потребовали прекратить безобразие. В итоге перебранка с трехэтажным матом и угрозами переросла в драку.
По другим сведениям, причиной конфликта стало замечание в сторону пьяной компашки. Местные потребовали от изрядно нагрузившихся алкоголем мужчин перестать орать, т.к. в позднее время суток они мешали другим отдыхать. Слово за слово - и перепалка закончилась дракой, которую было слышно и видно жителям окрестных домов.
Осторожно! Нецензурная лексика и сцены драки!
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По еще одной версии, в драке участвовали мигранты, которые стали цепляться к женщине, на защиту которой встали соседи. Как бы то ни было, даже наблюдавшим из окон за дракой жильцам досталось - в их адрес неслись угрозы и оскорбления.
Впрочем, после размещения записи в соцсетях, правоохранители довольно быстро отреагировали на инцидент, и задержали нескольких участников драки. В отделении они уже не выглядели бравыми бойцами, а тихо и слёзно просили прощения.
Т.к. с места драки был изъят нож, следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.
Сообщается, что сейчас задержаны еще два местных жителя, которые являлись зачинщиками этого конфликта.
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схестнулись группа вампиров и ведьмаков - охотников за чудовищами.
Какая верная - хер поймешь - все одинаково правдоподобны...