В Уфе полицейский три месяца обманом удерживал пенсионерку, выманив у женщины 11 миллионов рублей

Правоохранитель убедил пожилую женщину, что готовится её убийство, и для его предотвращения потребуются деньги.
После смерти мужа и сына 70-летняя Галина осталась одна. Через время ей позвонил полицейский, который вёл расследование в деле об исчезновении сына пенсионерки (мужчину нашли замёрзшим в лесу). Александр Ганеев сообщил, что на женщину готовится покушение, в котором замешана её сноха. Якобы после убийства женщина получит все наследство умершей и уедет в Египет.
Чтобы предотвратить покушение, нужно провести операцию по поимке заказчика и исполнителя. А для безопасности Галины ей предложили переехать в "конспиративную квартиру". Убитая горем женщина поверила в эти россказни и поселилась в квартире, в то время как полицейский принялся дальше методично обрабатывать женщину. Словно под гипнозом она заложила свой частный дом, трёхкомнатную квартиру, машину, оформила на себя несколько кредитов и взяла в долг у знакомых. Все эти деньги в сумме около 11 миллионов у неё забрал полицейский.
Сам он был учтив, предупредителей, привозил женщине еду и лекарства. Правда, из квартиры не выпускал, а чтобы она не сбежала, отобрал у неё телефон и, как сообщает Телеграм-канал SHOT, надел на шею женщины GPS-трекер. Якобы для её безопасности. Снимать его было запрещено, и если Галина всё-таки это делала, Ганеев звонил и требовал надеть "ошейник".
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Недвижимость и деньги лейтенант обещал вернуть, как только поймают преступников. В начале мая Ганеев перестал выходить на связь, и Галина вышла, наконец, из квартиры после трёх месяцев заточения. Она обратилась в полицию, где выяснилось, что её "друг" сидит в СИЗО по обвинению в другом деле - выяснилось, что у 29-летнего опера отдела по борьбе с организованной преступностью были и кое-какие еще грешки, помимо обирания пенсионерок.
В частности, в 2023 году он потребовал от коммерческого перевозчика взятку в размере 8 миллионов рублей за устранение конкуренции - и, что характерно, получил требуемую мзду. Сейчас шустрый опер заключён под стражу. Следователи продолжают работать - возможно, компания-перевозчик и пенсионерка - не единственные пострадавшие от действий алчного правоохранителя.
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