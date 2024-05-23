В Уфе полицейский три месяца обманом удерживал пенсионерку, выманив у женщины 11 миллионов рублей

После смерти мужа и сына 70-летняя Галина осталась одна. Через время ей позвонил полицейский, который вёл расследование в деле об исчезновении сына пенсионерки (мужчину нашли замёрзшим в лесу). Александр Ганеев сообщил, что на женщину готовится покушение, в котором замешана её сноха. Якобы после убийства женщина получит все наследство умершей и уедет в Египет.

Чтобы предотвратить покушение, нужно провести операцию по поимке заказчика и исполнителя. А для безопасности Галины ей предложили переехать в "конспиративную квартиру". Убитая горем женщина поверила в эти россказни и поселилась в квартире, в то время как полицейский принялся дальше методично обрабатывать женщину. Словно под гипнозом она заложила свой частный дом, трёхкомнатную квартиру, машину, оформила на себя несколько кредитов и взяла в долг у знакомых. Все эти деньги в сумме около 11 миллионов у неё забрал полицейский.