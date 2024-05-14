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"Мы криминальный круг!": в Красноярске задержали 15-летнего блогера, избивавшего людей на камеру ради хайпа

"Мы криминальный круг!": в Красноярске задержали 15-летнего блогера, избивавшего людей на камеру ради хайпа

Автор:
14 мая 2024 11:42
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   избиение   красноярск   криминал   подросток   полиция   уголовное дело   хулиганство   
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Юный абу-бандит публиковал видео в своих соцсетях под мелодии с криминальным закосом. Полиции даже не пришлось напрягаться с поиском доказательств вины хулигана.

12 мая на улице Линейная подросток подошёл к сидевшим на скамейке незнакомцам и избил одного из них. Просто так, ради лайков в соцсетях и подтверждения своей крутизны.


Блогер был так горд собой, что немедленно смонтировал видео и разместил его на своих страницах в соцсетях, чем и подписал себе приговор. На хулиганскую выходку 15-летнего тинейджера обратили внимание правоохранители, и юного бандита задержали.

После вмешательства в ситуацию А.Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).


Конечно, воспоследуют извинения (только кому они нужны), но главное, чтобы правоохранители проверили и родителей малолетнего хулигана.Никто не должен оставаться без ответа за выходки своих отпрысков, не желающих жить по установленному в РФ порядку.

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Метки: Бастрыкин   Видео   избиение   красноярск   криминал   подросток   полиция   уголовное дело   хулиганство   
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13  комментариев
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15k
..: Атеист :.. Час назад
"Мы криминальный круг!" - тут ошибка.
надо им было так назваться "Мы ссыкливые боевые петушки"
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54k
smakido 6 минут назад
Как надоели донельзя эти дикие басмачи !
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12k
DumDum 6 минут назад
Хулиган... Давно пора отказаться от хулиганки в пользу покушения на причинение.
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25k
Shtoppi 7 минут назад
очередной черножопый человекообразный, коих наши чинуши тут расплодили во множестве за бакшиш.
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
мочить всех чурок...
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40k
russger Полчаса назад
15 летний сопляк избил кого-то. Ребят, вы там вконец ипанулись? Сопливому ушлёпку никто пздюлей отвесить не может?
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24k
Killgrave 41 минуту назад
Под депортацию должны попадать все, кто имеет хоть какое-то отношению к данному хачу. Только тотальная зачистка.
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438
Dima 41 минуту назад
ну теперь то он пройдет, по криминальному кругу!
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36k
Teodor 45 минут назад
Ёп твою мать, у нас что, лично Бастрыкин должен каждым 15-летним ушлепком заниматься чтобы менты-полицианты начали свою работу делать!?
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41k
albedo 50 минут назад
Ставлю на черное. (С)
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777
DuckTales Час назад
Потрясающее желание попасть в тюрьму
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23k
alexis Час назад
А когда будут извинения тех, кто не «возбудился» до Бастрыкина?
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43
Владимир . Час назад
это он для льготы на смену пола что ли?

Ни один мужчина не способен на такое. Если, конечно, он настоящий мужчина
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2081 пост (2070 в горячем)

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