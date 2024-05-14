"Мы криминальный круг!": в Красноярске задержали 15-летнего блогера, избивавшего людей на камеру ради хайпа

Юный абу-бандит публиковал видео в своих соцсетях под мелодии с криминальным закосом. Полиции даже не пришлось напрягаться с поиском доказательств вины хулигана.
12 мая на улице Линейная подросток подошёл к сидевшим на скамейке незнакомцам и избил одного из них. Просто так, ради лайков в соцсетях и подтверждения своей крутизны.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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Блогер был так горд собой, что немедленно смонтировал видео и разместил его на своих страницах в соцсетях, чем и подписал себе приговор. На хулиганскую выходку 15-летнего тинейджера обратили внимание правоохранители, и юного бандита задержали.
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После вмешательства в ситуацию А.Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).
Конечно, воспоследуют извинения (только кому они нужны), но главное, чтобы правоохранители проверили и родителей малолетнего хулигана.Никто не должен оставаться без ответа за выходки своих отпрысков, не желающих жить по установленному в РФ порядку.
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надо им было так назваться "Мы ссыкливые боевые петушки"
Ни один мужчина не способен на такое. Если, конечно, он настоящий мужчина