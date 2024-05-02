На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело

Вчера обсуждали ролик с блогером Константином Петровым. Он приехал на экскурсию в Мурманск, поездил по местам памяти павших в Великой Отечественной воинов, и разразился матерной речью. Заявил, что «всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов…», а он думает, что «памятники надо ставить тем, кто придумал франшизу».

Возможно, намекал на себя. Он тоже владелец франшизы в кофейном бизнесе.