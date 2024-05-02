На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело

Ему грозит до 5 лет в колонии.
Вчера обсуждали ролик с блогером Константином Петровым. Он приехал на экскурсию в Мурманск, поездил по местам памяти павших в Великой Отечественной воинов, и разразился матерной речью. Заявил, что «всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов…», а он думает, что «памятники надо ставить тем, кто придумал франшизу».
Возможно, намекал на себя. Он тоже владелец франшизы в кофейном бизнесе.
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Закономерный итог его «перформанса»: возмущение жителей Мурманской области и проверка от МВД. Ну и размышления самого Петрова:
Блогер записал ещё одно видео - уже на фоне решётки в отделении. Он извинился перед россиянами, сказал, что не хотел обидеть ветеранов, и поздравил всех с наступающим праздником Победы.
Хочу извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед жителями Мурманской области и остальными жителями РФ, чувства которых я затронул своими высказываниями. Хочу также (посоветовать, прим.) другим молодым людям подумать 10 раз о важности вклада воинов Великой Отечественной войны.
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К вопросу подключился и региональный СК:
Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления по Мурманской области Коротких А. С. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Вскоре появилось и уголовное дело о реабилитации нацизма. Петрову грозят принудительные работы, штраф от 2 млн до 5 млн рублей или тюремный срок до пяти лет.
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Теперь приучают самых тупых и наглых.
Везде и всегда.
И тут на Фишках тоже.
П.С. что некоторые до сих пор не осознают.