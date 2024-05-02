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На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело

На оскорбившего героев Великой Отечественной войны блогера завели уголовное дело

Автор:
02 мая 2024 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Константин Петров   Мурманская область   блогер   извинения   реабилитация нацизма   уголовное дело   
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Ему грозит до 5 лет в колонии.

Вчера обсуждали ролик с блогером Константином Петровым. Он приехал на экскурсию в Мурманск, поездил по местам памяти павших в Великой Отечественной воинов, и разразился матерной речью. Заявил, что «всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов…», а он думает, что «памятники надо ставить тем, кто придумал франшизу».

Возможно, намекал на себя. Он тоже владелец франшизы в кофейном бизнесе.

Закономерный итог его «перформанса»: возмущение жителей Мурманской области и проверка от МВД. Ну и размышления самого Петрова:

Блогер записал ещё одно видео - уже на фоне решётки в отделении. Он извинился перед россиянами, сказал, что не хотел обидеть ветеранов, и поздравил всех с наступающим праздником Победы.

Хочу извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны, перед жителями Мурманской области и остальными жителями РФ, чувства которых я затронул своими высказываниями. Хочу также (посоветовать, прим.) другим молодым людям подумать 10 раз о важности вклада воинов Великой Отечественной войны.

К вопросу подключился и региональный СК:

Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления по Мурманской области Коротких А. С. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Вскоре появилось и уголовное дело о реабилитации нацизма. Петрову грозят принудительные работы, штраф от 2 млн до 5 млн рублей или тюремный срок до пяти лет.

Источник:

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Метки: Видео   Константин Петров   Мурманская область   блогер   извинения   реабилитация нацизма   уголовное дело   
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18  комментариев
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20k
Алексей 42 минуты назад
Скажу словами Дмитрий Юрьевича "Гоблин" - малолетний дебил(
) и не путать здесь слово "малолетний" к возрасту не имеет отношение, это то где он застрял в развитии
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15k
Константин 54 секунды назад
Очередной долбоящер,надеюсь теперь у него будет терибирка в жопе и очень большая.
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14k
кира 3 минуты назад
Эта тварь и живет то лишь потому, что когда-то его деды и прадеды отдали жизнь за нашу страну! Нет мозгов - считай, калека.
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10k
Maximvs 6 минут назад
Когда уже все эти малолетние дебилы поймут, что без героического самопожертвования воинов прошедших и сегодняшних дней сегодня не было бы ни их самих, ни их любимых Патриков, клубов, парков, скверов и т.д. И если забыть самую кровопролитную Войну, то она придёт снова. И чтят память в том числе, чтоб не забывали, до какого бесчеловечного скотства могут дойти люди без памяти и знаний.
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23k
BiZ 6 минут назад
чет я не понял. а че, франшиза - это какое-то изобретение? способы ростовщичества известны еще от древних абизян..
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10k
Maximvs 9 минут назад
А можно и шраф на 5000000 и срок на 5 лет? А еще и стерилизацию, чтоб такая падаль не размножалась.
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18k
Сергей 12 минут назад
Тюремный срок, контракт и на СВО! Там его научат и ветеранов уважать и Родину любить!!!
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145
СЕРГЕИЧ Maximvs 2 минуты назад
Возможно перевоспитают
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30k
Serg2001 16 минут назад
Чел доказал, что в наше время можно жить и вовсе без мозгов... причем даже неплохо. До поры до времени.
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5k
Владимир 24 минуты назад
дуракам-закон не писан!!!
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695
Guilty Pleasure Полчаса назад
чмо болотное
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2k
Виктор Глущенко Полчаса назад
etu gnidu za yaica povesit nado .
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4k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Как быстро мудачье переобувается . Как только за жопу схватят так сразу - прастите миня люди добрые я сам не местный ... А за день до этого бодро посылал на йух всех кто не согласен с его мнением что поклонение ветеранам и памяти о войне это мрак бред и полный отстой, и пора бы забыть... Черт он как и все эти блогеры .
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40k
albedo 38 минут назад
Вот и выросло в режиме вседозволенности поколение дебилов, которые не приучены за свои слова отвечать.
Теперь приучают самых тупых и наглых.
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7k
satra 38 минут назад
О чем это говорит. "Следи за языком".
Везде и всегда.
И тут на Фишках тоже.

П.С. что некоторые до сих пор не осознают.
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5k
Горожанин 49 минут назад
По нему видно, что франшиза - это вид шизы.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2868 постов (2823 в горячем)

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