"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей

Сила есть - умом можно не пользоваться. Особенно, если его не доложили

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В Нижнем Новгороде молодые вандалы от нечего делать разбили остановочный павильон. Хулиганы явно гордились своим геройством и, не стесняясь, демонстрировали на камеру приёмы рукопашного боя с остановкой + разбитые руки.