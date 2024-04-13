"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей

По традиции молодые люди принесли извинения и заявили, что больше творить такую дичь они не будут. Но и их пусть оставят в покое.
Сила есть - умом можно не пользоваться. Особенно, если его не доложили
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В Нижнем Новгороде молодые вандалы от нечего делать разбили остановочный павильон. Хулиганы явно гордились своим геройством и, не стесняясь, демонстрировали на камеру приёмы рукопашного боя с остановкой + разбитые руки.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Местные жители подвигов не оценили и потребовали наказать бузотёров.
Через время в СМИ появилась информация, что трёх из пяти вандалов задержали, а вскоре в сети опубликовали видео с их извинениями.
Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», и при худшем раскладе хулиганам могут грозить реальные сроки.
Двух студентов, которые крушили остановочный комплекс, как сообщают СМИ, отпустили под подписку о невыезде. С остальными провели профилактическую беседу.
А нижегородцы, разумеется, захейтили "героев", и это им очень не понравилось. Парни даже обратились к горожанам с просьбой перестать оскорблять их в комментариях, заявив, что "остановка починили" (орфография сохранена).
Интернет-пользователи из сообщества "Мой Нижний Новгород" напомнили студентам, что исправление ошибок не делает человека белым и пушистым. К тому же, вандалов просто заставили заглаживать свою вину, взяв "за жабры". Сами они вряд ли бы сознались в хулиганской выходке. А раз так - стоит молчать и пытаться больше не оступаться.
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А они точно из Нижнего Новгорода?
Этих осло@бов не посадят что ли?
Сначала жестко накосячить, а потом - Ну я же извинилась.
К бениной маме такие инициативы.