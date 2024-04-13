FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8657 постов • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей

"Остановку починили! Хватит оскорблять!": вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей

Автор:
13 апреля 2024 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   вандализм   извинения   остановка   остановочный павильон   полиция   хулиганы   
1657
5
3

По традиции молодые люди принесли извинения и заявили, что больше творить такую дичь они не будут. Но и их пусть оставят в покое.

Сила есть - умом можно не пользоваться. Особенно, если его не доложили

.

В Нижнем Новгороде молодые вандалы от нечего делать разбили остановочный павильон. Хулиганы явно гордились своим геройством и, не стесняясь, демонстрировали на камеру приёмы рукопашного боя с остановкой + разбитые руки.


Местные жители подвигов не оценили и потребовали наказать бузотёров.


Через время в СМИ появилась информация, что трёх из пяти вандалов задержали, а вскоре в сети опубликовали видео с их извинениями.


Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм», и при худшем раскладе хулиганам могут грозить реальные сроки.



Двух студентов, которые крушили остановочный комплекс, как сообщают СМИ, отпустили под подписку о невыезде. С остальными провели профилактическую беседу.


А нижегородцы, разумеется, захейтили "героев", и это им очень не понравилось. Парни даже обратились к горожанам с просьбой перестать оскорблять их в комментариях, заявив, что "остановка починили" (орфография сохранена).



Интернет-пользователи из сообщества "Мой Нижний Новгород" напомнили студентам, что исправление ошибок не делает человека белым и пушистым. К тому же, вандалов просто заставили заглаживать свою вину, взяв "за жабры". Сами они вряд ли бы сознались в хулиганской выходке. А раз так - стоит молчать и пытаться больше не оступаться.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Нижний Новгород   вандализм   извинения   остановка   остановочный павильон   полиция   хулиганы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13
Бывалый Трус Час назад
"...вандалы из Нижнего Новгорода, разгромившие павильон, недовольны травлей.."

А они точно из Нижнего Новгорода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
430
Murych 7 минут назад
Оштрафовать каждого на миллион рублей и отпустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей С 10 минут назад
Стая опущенных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Олег 16 минут назад
Ухо им отрезать, потом приложить подорожник и извиниться на камеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 16 минут назад
среди этих обезян русский затесался, который в куртке свои жидкие бицухи показывал, он ничего не перепутал с кем общается? походу у него фарш в голове, как у этих обезян.... печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Alexander Sar 18 минут назад
Под проверку учебное заведение! КАК они студентами стали с такой орфографией? Достало уже - нормальные хорошие дети из деревень или небогатых семей не могут так просто поступить учится а разный сброд без всяких требований ногами в приемную комиссию двери открывает... Потом они пойдут во власть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Thor Steiner 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 23 минуты назад
Классика жанра от овцеёбов! Сначала чувствуют безнаказанность, а потом блеют на камеру! Надо так: ментовка-военкомат-СВО- 2-3 дня на передовой и в пакете маме с папой в горы. Вот это я понимаю достойный итог этих никчёмных обезьянних жизней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Полчаса назад
На кол черножопых монобровов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Доцент Полчаса назад
Я вот сейчас не понял!
Этих осло@бов не посадят что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
Не нравиться !!! нах домой в аул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Тамара Полчаса назад
Пацаны пошли по женской схеме.
Сначала жестко накосячить, а потом - Ну я же извинилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Полчаса назад
Обезьяны епучине, травля им не нравиться! Скажите спасибо, что за яйца не подвесили на этой остановке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий 38 минут назад
В любом случае урок-то пошел впрок. Больше такую дичь творить не станут. Своих денег у них нет - родители оплатили. Им наверняка было дико приятно, что детки ославили семью и так толково потратили семейный бюджет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Александр Зюганов 43 минуты назад
А вот нет! То что они сделали не является починкой. Они разбили толстое закалённое стекло, а залепили потом это поликарбонатом. Это совсем не равноценно! Очень жаль что им позволили так легко отделаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 49 минут назад
это надо школьникам показывать. и объяснять школько они заплатят за ремонт если сделают так-же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
Повестка. Военкомат. Армия Ехать. Вот автобус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−3
28k
ПаганецЪ Час назад
Таких надо не хейтить, а 3,14здить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ультратрахуил Час назад
Вся эта тема с общественными работами и административными арестами не работает! Может проще за подобные деяния как бы лишать статуса неприкосновенности, чтобы они как бы становились на определённый срок социальными громоотводами. Чтобы добропорядочные граждане могли в них плюнуть, или обоссать, без сексуального насилия конечно, и членовредительства! Чтобы было меньше агрессии в обществе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1996 постов (1984 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Была такая Страна&nbsp;
Была такая Страна 
Набирающие популярность в сообществах
ФотоВсячина
ФотоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото)
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#интересное#Китай#фильм#Еда
#животные#автомир#история#люди#интересно#забавно#Автовсячина#США#полиция#оренбург
#машина#Прикол#кот#в мире#факты#собака#кино#Россия#кошка#Санкт-Петербург
Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Носимый интерфейс мозг-компьютер, позволяющий играть в видеоигры при помощи силы мысли (2 фото) Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его проделки в соцсетях Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его... "У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся "У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к... "Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали гуманитарную помощь и присваивали её себе "Прошу за сына, отпустите его домой!": в Краснодаре цыгане под видом военных собирали... "Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку. Потому что могут "Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку. Потому что могут "А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев "А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

На что жалуетесь?

Вернуться