7 известных случаев, когда актёры отказывались выходить из образа или просто не могли

Вы наверняка слышали о случаях, когда актёры, исполняя свою роль, никогда не выходили из образа на съёмочной площадке, даже между дублями не возвращаясь к собственной личности. Ну разве это подвиг, спросим мы. Разве это удивительно?
Нижеследующая великолепная семёрка актёров так влезла в своего персонажа, что не собиралась становиться собой на протяжении всего съёмочного периода, который длился месяцами. Они перенимали некоторые манеры и привычки героев и применяли их к своей повседневной жизни. А после окончания съёмок не все из них оказывались способны быстро смыть с себя последствия такого эксперимента.
Перечисляем разошедшиеся в СМИ случаи, когда актёры явно передознулись системой Станиславского и не хотели выходить из образа (или не могли).
Не мог перестать разговаривать как Элвис Пресли после исполнения роли музыканта в фильме «Элвис» (2022). Актёр несколько лет готовился к роли и настолько бесповоротно перенял манеру речи Короля, что ему пришлось нанять тренера по диалекту, чтобы избавиться от «элвисовского акцента», ведь он мешал Остину исполнять роли в других фильмах.
Вероятно, и на съёмках второй «Дюны» актёр пытался произнести реплики младшего Харконнена, а получалось только: «Well, it’s one for the money two for the show».
Не вставал с инвалидного кресла даже между дублями на съёмках фильма «Моя левая нога» (1989). Вынуждал членов съёмочной площадки носить его за кадром и кормить с ложечки. Актёр исполнял роль ирландского художника и писателя Кристи Брауна, который родился с церебральным параличом.
Вообще это типичная ситуация для Дэй-Льюиса, который жил в лесу, готовясь к фильму «Последний из могикан», научился шить костюмы для «Призрачной нити» и разговаривал с высокопарным американским акцентом даже за кулисами «Линкольна».
Так вжился в роль Энди Кауфмана, что очень сильно усложнил съёмки фильма «Человек на Луне» (1999). Актёр просто отказывался переставать быть Энди или его альтер эго-персонажем Тони Клифтоном, доставая коллег по фильму и особенно режиссёра Милоша Формана, который буквально умолял актёра на площадке: «Энди, позволь я поговорю с Джимом».
О том, как Керри исполнял эту роль, даже выпустили документальный фильм «Джим и Энди: Другой мир» (2017). Там много закадровых моментов, по которым непонятно, действительно ли Керри так вжился в образ или всё-таки сошёл с ума.
Творил всякую дичь на съёмочной площадке «Отряда самоубийц» (2016), делая вид, что он настоящий Джокер. Отправлял партнёрам по съёмочной площадке посылки с пулями и использованными презервативами. Марго Робби он одарил особо и преподнёс ей живую крысу в подарочной коробочке (слышите ли вы этот крик?). Благо, после съёмок грызуна приютил оказавшийся рядом режиссёр Гильермо дель Торо.
Фактически на полтора года перевоплотилась в Патрицию Реджани для съёмок в фильме «Дом Gucci» (2021). Гага девять месяцев разговаривала с итальянским акцентом вне зависимости, находилась ли она на съёмках или просто жила свою жизнь дома. Также она переняла стремление Реджани, в реальности светской львицы, к роскоши.
Мне пришлось покрасить волосы, и я начала жить так, что всё, на что я смотрела, всё, к чему я прикасалась, я начала рассматривать с точки зрения денег.
Оставался в образе на съёмочной площадке «Последнего короля Шотландии» (2006) и за её пределами, питался банановым пюре и бобами, а также провёл месяцы, изучая языки суахили и каква. Актёр исполнял роль жестокого угандийского генерала и диктатора Иди Амина. После Уитакер сам признавался, что не сразу смог «выключить персонажа».
Я помню первый день, когда понял, что мы закончили. Я принимал душ и просто пытался обрести голос, кричал, чтобы позволить себе почувствовать себя свободным. Некоторые вещи оставались со мной надолго.
Режиссёр Кевин Макдональд признавался, что с удивлением смотрел на подход актёра и описал его игру, как следование системы Станиславского, доведенное до крайности.
Многие уже забыли о странном периоде в карьере Хоакина Феникса, когда он отрастил густую бороду, появлялся на публике только в таком образе и в интервью рассказывал, что бросает актёрскую карьеру ради того, чтобы стать рэпером. В итоге оказалось, что всё это было частью маркетинговой кампании псевдодокументального фильма «Я всё ещё здесь» (2010), который снял Кейси Аффлек. Сам фильм успешным не стал, но Феникс держал образ до последнего, а после перезагрузил свою карьеру, и на сегодняшний день остаётся одним из главных голливудских актёров современности.
Но вот с хип-хопом у него не задалось.
Источник:
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