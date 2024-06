7 известных случаев, когда актёры отказывались выходить из образа или просто не могли

Не мог перестать разговаривать как Элвис Пресли после исполнения роли музыканта в фильме «Элвис» (2022). Актёр несколько лет готовился к роли и настолько бесповоротно перенял манеру речи Короля, что ему пришлось нанять тренера по диалекту, чтобы избавиться от «элвисовского акцента», ведь он мешал Остину исполнять роли в других фильмах.

Вероятно, и на съёмках второй «Дюны» актёр пытался произнести реплики младшего Харконнена, а получалось только: «Well, it’s one for the money two for the show».