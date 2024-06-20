7 известных случаев, когда актёры отказывались выходить из образа или просто не могли

Нижеследующая великолепная семёрка актёров так влезла в своего персонажа, что не собиралась становиться собой на протяжении всего съёмочного периода, который длился месяцами. Они перенимали некоторые манеры и привычки героев и применяли их к своей повседневной жизни. А после окончания съёмок не все из них оказывались способны быстро смыть с себя последствия такого эксперимента.

Перечисляем разошедшиеся в СМИ случаи, когда актёры явно передознулись системой Станиславского и не хотели выходить из образа (или не могли).