Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме

Фильм "Гараж", снятый Эльдаром Рязановым, поднимал очень острую тему, и режиссер шёл на большой риск, взявшись за такую работу, ведь в фильме активно поднималась тема взяточничества, кумовства и других пороков чиновников. Тем не менее, фильм вышел на экраны, став всенародно любимым хитом. Причем, данный фильм не теряет своей актуальности и по сей день.
1. Идея снять фильм "Гараж" возникла случайно, благодаря реальной ситуации, которая произошла с самим Эльдаром Рязановым.
Все началось с того, что после озвучивания реплик для фильма "Служебный роман" Эльдар Рязанов пригласил Алису Фрейндлих домой. Но так как у него в тот момент было собрание пайщиков гаражно-строительного кооператива, он велел супруге с Алисой Фрейндлих идти домой и подождать его там, дескать собрание не продлится более 15 минут
Вот только собрание продлилось не 15 минут, а несколько часов, и пришел Эльдар Рязанов домой потрясенным. Как оказалось, участок под гаражные боксы был сокращен, из-за чего места для всех пайщиков уже не хватало. Поэтому решено было исключить нескольких из них.
Более того, правление выделило несколько мест новым пайщикам, которые не являлись сотрудниками "Мосфильма", а были блатными, то есть нужными людьми, без которых строительство и вовсе могло не закончиться. В результате, правление выбрало самых мелких и скромных служащих, которые попали под чистку. А все остальные пайщики, которые остались при своих местах, не придали этому значения. Главное ,что их это не коснулось.
И когда лишенные места служащие начали протестовать, правление и остальные пайщики, которые остались при местах, кинулись на них, из-за чего сам Рязанов был в шоке. Сам он не ожидал, что его близкие знакомые и порядочные на первый взгляд люди окажутся такими хищниками.
На следующий день, Эльдар Рязанов поделился своей историей с другом Эмилем Брагинским, который по совместительству был соавтором сценариев к его фильмам. Брагинский посчитал эту историю весьма интересной и согласился поработать над сценарием к новому фильму по мотивам той самой истории.
2. Когда сценарий был готов, а актеры уже подобраны, появилась новая проблема. Дело в том, что события картины развивались в одном месте без перерывов и временных скачков. А это значит, что все 30 с лишним актеров должны были всегда находиться в кадре. И собрать всех вместе было нереально, так как у каждого из них были репетиции, спектакли, гастроли и т.д.
Но Рязянова это не остановило. Он лично объездил московские театры, где были задействованы основные актеры фильма "Гараж", и попросил режиссеров освободить актеров на 1,5 месяца. И в итоге ему пошли на встречу при условии, что актеры будут заняты только в утренние и дневные часы.
Режиссер понимал, что ему нужно уложиться точно в срок, иначе все пойдет насмарку. Но в итоге ему удалось уложиться в отмеренные 1,5 месяца съемок, а точнее даже в 24 съемочных рабочих дня.
3. На роль председателя гаражного кооператива Эльдар Рязанов утвердил Александра Ширвиндта. Но Ширвиндт так и не смог принять участия в фильме из-за того, что в этот самый момент он ставил свой спектакль.
Режиссер был в панике, ведь у них не было актера на роль председателя. И тогда Лия Ахеджакова предложила на эту роль Валентина Гафта, который как раз был неподалеку, так как снимался в соседнем павильоне в фильме "Утренний обход".
Но Рязанову не очень понравилась эта затея, так как Гафт мог заговорить кого угодно, во всех подробностях рассказывая о том, как он будет играть ту или иную роль. Режиссер знал об этом не понаслышке, так как сам уже работал с актером.
Но Ахеджаковой все же удалось уговорить Рязанова попробовать Гафиа, а самого Валентина Иосифовича она попросила поменьше открывать свой рот. И в итоге Валентин Гафт получил эту роль.
4. На роль заместителя кооператива - товарища Аникеевой Эльдар Рязанов выбрал актрису Ию Саввину. Прочитав сценарий, Саввина не захотела играть столь мерзкого персонажа, но узнав, кто будет ее коллегами по съемкам, она тут же согласилась на эту роль.
В итоге, от съемок в фильме и работе с режиссером она осталась в полнейшем восторге. Правда, когда она посмотрела фильм, то он ей не понравился, в частности из-за своей роли.
5. На роль младшего научного сотрудника Елены Малаевой режиссер взял Лию Ахеджакову. Режиссер специально решил, что главным противником исключения пайщиков должен быть не влиятельный мужчина, а хрупкая миниатюрная женщина и мать-одиночка. И Лия Ахеджакова прекрасно подошла на эту роль.
Кстати, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова и Анна Будницкая (сыгравшая секретаря) настолько сильно сдружились, что продолжили свое тесное общение и после съемок фильма. И даже спустя несколько десятков лет, они постоянно встречались и общались друг с другом.
6. На роль жены Гуськова режиссер сразу решил взять Светлану Немоляеву, с которой он только недавно работал на съемках фильма "Служебный роман". В частности, он выбрал Немоляеву именно из-за ее способности эмоционально и со слезами отыгрывать свои роли, что было очень важно для такого персонажа как жена Гуськова.
За эту особенность в родном театре имени Маяковского она даже получила прозвище "Водопровод Маяковки". Сама же актриса рассказывала, что на съемки сцены с ее плачем в кадре ушел почти весь съемочный день.
Кстати, изначально именно у жены Гуськова должна была быть сумка с курицей, ветчиной и живым карпом, но в итоге Рязанов решил отдать сцены с этими продуктами другой актрисе - Марии Виноградовой.
7. Одним из самых ярких персонажей данной ленты стал -____ в исполнении Георгия Буркова. Рязанов уже давно работал с актером и постоянно звал его в свои фильмы. И даже несмотря на то, что Буркову никогда не доставалось главных ролей, его появление всегда было настолько ярким, что он полностью перетягивал внимание на себя.
Бурков на съемочной площадке всегда был залогом веселья и хорошего настроения. Во время перерывов вокруг него собиралась чуть ли ни вся съемочная группа, которая внимательно слушала байки актера, которые он мог рассказывать до бесконечности.
Однажды, Андрей Мягков сильно обиделся на режиссера за то, что тот накричал на него за опоздание. В итоге, Мягков вместе с Георгием Бурковым хорошенько выпили. И когда Рязанов спросил Буркова, зачем он пил, тот без малейших раздумий ответил, что он решил выпить с Мягковым, чтобы тот выпил меньше и не напился.
8. Ну а на роль Хвостова Рязанов позвал Андрея Мягкова, с которым он также только недавано закончил работу над "Служебным романом". Правда, роль у него была практически без слов (не считая финала).
Рязанов даже шутил, что специально лишил актера голоса, потому что на съемках фильма "Служебный роман" Мягкову не очень понравилось стихотворение "У природы нет плохой природы", которое было написано самим Рязановым.
А вот роль директора рынка досталась актрисе и жене Андрея Мягкова - Анастасии Вознесенской.
9. Самым скромным актером на съемочной площадке оказался Глеб Стриженов, сыгравший ветерана Великой Отечественной войны Якубова. Если его коллеги то и дело старались импровизировать или даже вступать в споры, то СТриженов обычно всегда молчал и играл согласно сценарию.
Но когда настала пора озвучки, Глеб Стриженов сильно заболел, поэтому в фильме его герой разговаривает голосом актера озвучки Владимира Прокофьева.
10. Несмотря на то, что изначально Рязанов не хотел брать Гафта на роль председателя, позже он говорил, что ему повезло с актером, так как он не только превосходно сыграл свою роль, но и помогал ему в съемках и подсказывал актерам, как лучше отыграть ту или иную сцену.
11. Именно на съемах фильма "Гараж" Валентин Гафт познакомился с Ольгой Остроумовой, которая впоследствии стала его женой.
Кстати, сама Остроумова попала в фильм случайно. Она пришла к Рязанову, чтобы попросить помочь устроить ее ребенка в детский сад. С садиком Рязанов так и не помог, зато предложил ей роль дочери профессора Смирновского - Марины.
12. Роль профессора Смирновского Эльдар Рязанов списал с себя. Как рассказывал сам режиссер, ему очень не понравилось, что пайщиков лишают места, а вместо них заселяют блатных. Но он проголосовал как и все, потому что испугался сам лишиться места.
Рязанову было стыдно за свой поступок, и отчасти именно поэтому он и решил снять фильм на эту тему, чтобы хоть как-то осветить несправедливость.
На роль самого Смирновского Рязанов пригласил Вячеслава Тихонова, но тот отказался, так как полагал, что такая картина вряд ли вообще когда-нибудь выпустят, ведь здесь затрагивается очень острая тема. И тогда Рязанов предложил эту роль Леониду Маркову, который с радостью согласился сыграть профессора.
13. Изначально, Рязанов планировал оставить в фильме открытый финал и закончить его прямо во время жеребьевки. Таким образом было неизвестно, кому именно достался несчастливый билет.
Но позже Рязанов поразмыслил и понял, что зрители будут явно не в восторге от такого финала. Тогда он начал размышлять, кому должен попасться билет с крестиком. Идею отдать бумажку положительному персонажу он отбросил тут же, ведь его было бы жалко. А дать бумажку отрицательному персонажу было бы слишком предсказуемо.
И тогда Рязанов решил взять удар на себя, а именно на того спящего пайщика, который спал, облокотившись на бегемота.
14. В фильме была сцена, когда сын Милосердова в исполнении Игоря Костолевского приглашает Марину выпить с ней. Но в итоге данная сцена так и не вошла в финальную версию фильма.
15. Та самая шапка, в которой находились бумажки, не была реквизитом. Она действительно принадлежала актрисе Людмиле Цветковой.
16. Основные сцены фильма снимали в павильонах студии "Мосфильм", тогда сцену в том самом зале с чучелами животных, по которому шла Лия Ахеджакова в начале фильма, снимали в настоящем зоологическом музее, который находился не в Москве, а в Ленинграде.
Внешний вид здания института "сыграла" усадьба Воронцовых-Раевских на Петровке, где ныне располагается Генпрокуратура РФ.
17. Когда фильм наконец был снят, Рязанов отправил его членам худсовета. Он очень боялся, что картину забракуют за такую остросоциальную тему. Но как ни странно, худсовету фильм понравился и они не забраковали ни один кадр.
18. Несмотря на то, что худсовету фильм понравился, некоторые реплики им не понравились, и они сказали режиссеру их переозвучить. Так, например фраза Марины "Идти законным путем можно. Дойти нельзя" трансформировалась в "Идти законным путем можно. Дойти трудно".
19. Когда картина вышла в прокат, ее было решено не показывать в центральных кинотеатрах, а где-нибудь подальше от глаз начальства, так как все таки столь острая тематика не устраивала множество советских чиновников. А на территории Украины первое время картина и вовсе была запрещена показом по приказу первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого
Но несмотря на это, картину посмотрело 28 миллионов зрителей, а фильм стал настоящим хитом.
Источник:
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Автор!
Вы, либо не смотрели фильм, либо ничего не поняли.
Каждая роль там острохарактерная, со своими достоинствами и недостатками и каждый актёр отыграл её полностью
В фильме отображаются чуть ли не все психотипы человека
И подлиза Карпухин и мажор Милосердов и бунтарка Малаева, да и куча всего
В том числе и чинуши-взяточники.
А не только чинуши.
Или это у вас такие неумелые потуги подкинуть на вентилятор?
Нет, я взяточников терпеть не могу, но с первых строк читать такое кривое и однобокое пересказывание шедевральной трагикомедии, просто противно