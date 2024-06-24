Как снимали фильм "Гараж" : кадры со съёмок и 19 интересных фактов о фильме

1. Идея снять фильм "Гараж" возникла случайно, благодаря реальной ситуации, которая произошла с самим Эльдаром Рязановым.

Все началось с того, что после озвучивания реплик для фильма "Служебный роман" Эльдар Рязанов пригласил Алису Фрейндлих домой. Но так как у него в тот момент было собрание пайщиков гаражно-строительного кооператива, он велел супруге с Алисой Фрейндлих идти домой и подождать его там, дескать собрание не продлится более 15 минут

Вот только собрание продлилось не 15 минут, а несколько часов, и пришел Эльдар Рязанов домой потрясенным. Как оказалось, участок под гаражные боксы был сокращен, из-за чего места для всех пайщиков уже не хватало. Поэтому решено было исключить нескольких из них.