22 неизвестных факта о фильме «Чего хотят женщины», в котором Мэл Гибсон на самом деле делает эпиляцию

13. Вы наверняка обратили внимание, что логотип Apple на ноутбуке Ника расположен… ммм… эээ… вверх ногами? Эта особенность даже позволила злым языкам начесать несусветную чушь о том, что ноутбук, якобы, вовсе не Apple и крутится он на Windows, а логотип наклеили и то неправильно. На самом деле, это действительно Apple. Apple PowerBook G3. И логотип на нём там расположил сам Джобс, поскольку такое положение позволяет пользователю точнее определять, с какой стороны открывать компьютер. User experience - всё, имидж – ничто. Впрочем, позднее маркетологи всё-таки убедили Джобса, что всё – это имидж.

14. Логан Лерман, сыгравший юного Ника Маршалла, в этом же году отметился в другом фильме с Мэлом Гибсоном, «Патриот», где он сыграл сына главного героя.

15. Вступительная мелодия фильма – Сэмми Дэвис «Something’s Gotta Give». Следующий фильм Нэнси Мейерс – «Something’s Gotta Give» («Любовь по правилам и без», 2003).

16. Обратите внимание на цвет одежды Ника и Дарси: они сначала контрастируют (чёрный-белый), потом сближаются, пока не сливаются.

17. В фильме снимаются три «оскароносца» (Гибсон, Хант и Мариса Томей) и три номинанта (Алан Алда, Валери Перрин и Бетт Мидлер)

18. Что вещает этот плакат? Вещает по-шведски: «Прекрасен после бритья». Намёк на дальнейшую судьбу Ника.