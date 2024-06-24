22 неизвестных факта о фильме «Чего хотят женщины», в котором Мэл Гибсон на самом деле делает эпиляцию

Ник Маршалл – покоритель женских сердец, работает в рекламном агентстве, ждет повышения. Он доволен собой и жизнью. Но по карьерной лестнице его обгоняет женщина.
1. Мэл Гибсон действительно делал восковую эпиляцию, однако, по его словам, ему совсем не было больно. В перерывах между съёмками он подначивал женщин, мол, а чего вы все так этого боитесь?
2. История фильма уходит в середину 90-х годов, когда первоначальный сценарий (пилотное название «Head Games» ~ «Игры разума») сватался Touchstone Pictures, причём на главную мужскую роль предполагался Тим Аллен.
3. Перед производством сценарий был существенно переписан самой Нэнси Мейерс, хотя её участие никак не отражено в титрах.
4. «Чего хотят женщины» уже планировался к производству, однако Джо Рот, который горячо поддерживал проект, покинул кинокомпанию Disney, а новое руководство как-то неожиданно охладело к фильму. Узнав об этом, Шерри Лансинг, глава Paramount, пригласила к себе Нэнси Мейерс и прямо заявила, что не отпустит её из офиса, пока та не согласится вести проект. Как говорится, «предложение, от которого невозможно отказаться».
5. Пока Paramount договаривалась с Disney о выкупе прав, Мейерс начала окучивать Гибсона для роли Ника Маршалла. Эта роль была серьёзным поворотом в карьере актёра, но, по его словам, ему «понравилась и Нэнси и сценарий». Тем более, что снимавшая фильм Icon Productions (принадлежит Мэлу Гибсону) тогда имела долгоиграющий контракт с Paramount.
6. Рори Рубин, Жаклин Тома и Нэнси Монсарат. В момент съёмок все действительно являлись сотрудниками Nike. Только Рубин зацепило и она начала развивать свою актёрскую карьеру, позднее отметившись в нескольких фильмах.
7. В этой сцене бутылка, очевидно, уже открыта, а пробку Гибсон приносит в руке:
8. Почему Ник так любит Франка Синатру? Потому что это любимый певец Нэнси Мейерс. По воспоминаниям режиссёра, во время съёмок она переживала развод с Чарльзом Шайером, поэтому её страсть к «лучшему лекарству от эстрогена» усилилась.
9. В процессе натягивания колготок Ник явно рвет левую «штанину» (или как это называется в колготках? :), однако в следующем кадре колготки в полном порядке. Немного, позднее, когда Ник «пляшет» по полу с феном на колготках снова видна дыра, но уже совсем другой геометрии.
10. В этой сцене не только у Ника едет крыша, но ещё и пол :) В смысле поверхность :) Обратите внимание: в одном кадре пол стабильно светло-серый,
а в следующем кадре на нём вырастает узор. Ну, ОК, вероятно узор символизирует поехавшую крышу Ника.
11. Некоторые источники утверждают, что в этом фильме в первый раз на широком голливудском экране прозвучало слово eBay. Помните, когда Ник приходит за психотерапевтическим советом к доктору Перкинс (Бетт Мидлер) и читает её мысли? Что ещё более любопытно, это, весьма вероятно, не продакт плейсмент. Во всяком случае популярный тематический блог такового не обнаружил.
11.1. Кстати, Бетт Мидлер нет в титрах (а какой персонаж!). Почему? Неужели забесплатно снялась по старой дружбе с Мейерс? Ведь бесплатников в титры не пускают…
12. «Live it to it’s fullest»? Извините, сейчас будет писать мой внутренний grammar nazi: «Live it to its fullest».
13. Вы наверняка обратили внимание, что логотип Apple на ноутбуке Ника расположен… ммм… эээ… вверх ногами? Эта особенность даже позволила злым языкам начесать несусветную чушь о том, что ноутбук, якобы, вовсе не Apple и крутится он на Windows, а логотип наклеили и то неправильно. На самом деле, это действительно Apple. Apple PowerBook G3. И логотип на нём там расположил сам Джобс, поскольку такое положение позволяет пользователю точнее определять, с какой стороны открывать компьютер. User experience - всё, имидж – ничто. Впрочем, позднее маркетологи всё-таки убедили Джобса, что всё – это имидж.
14. Логан Лерман, сыгравший юного Ника Маршалла, в этом же году отметился в другом фильме с Мэлом Гибсоном, «Патриот», где он сыграл сына главного героя.
15. Вступительная мелодия фильма – Сэмми Дэвис «Something’s Gotta Give». Следующий фильм Нэнси Мейерс – «Something’s Gotta Give» («Любовь по правилам и без», 2003).
16. Обратите внимание на цвет одежды Ника и Дарси: они сначала контрастируют (чёрный-белый), потом сближаются, пока не сливаются.
17. В фильме снимаются три «оскароносца» (Гибсон, Хант и Мариса Томей) и три номинанта (Алан Алда, Валери Перрин и Бетт Мидлер)
18. Что вещает этот плакат? Вещает по-шведски: «Прекрасен после бритья». Намёк на дальнейшую судьбу Ника.
19. Это четвёртая и последняя совместная работа Нэнси Мейерс и композитора Алана Сильвестри.
20. Несмотря на своё реноме «мужикастого мужика», Гибсон прекрасно сошёлся и с Мейерс, и с Хант и остальным женским актёрским составом. Хелен Хант потом в интервью заметила: «Я абсолютно искренне считаю, что он один из тех людей с крыльями на спине, которые (крылья) просто никто не замечает».
21. Оно и понятно: Хелен Хант также с большой теплотой вспоминала дни съёмок сцен с поцелуями. По непонятной причине (но мы-то можем догадаться по какой :) Мейерс снимала всё новые и новые «поцелуйные» дубли. Хант и Гибсон буквально дни напролёт целовались. По просьбе Хант Гибсона даже несколько раз на дню брили, потому что тот начинал колоться :)
22. Бюджет - $70 млн. Кассовые сборы – $374 млн.
22.1. Снятый в 2019 г. ремейк «Чего хотят мужчины» в финансовом плане оказался не менее удачным: $20 млн против $72 млн.
22.2. По кассовым сборам в 2000 г. фильм занял 4 место, уступив «Миссия невыполнима 2» ($546 млн), «Гладиатор» ($460 млн) и другому фильму с участием Хелен Хант – «Изгой» ($430 млн).
Съёмки фильма со стороны
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