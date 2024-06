22 неизвестных факта о фильме «Чего хотят женщины», в котором Мэл Гибсон на самом деле делает эпиляцию

11. Некоторые источники утверждают, что в этом фильме в первый раз на широком голливудском экране прозвучало слово eBay. Помните, когда Ник приходит за психотерапевтическим советом к доктору Перкинс (Бетт Мидлер) и читает её мысли? Что ещё более любопытно, это, весьма вероятно, не продакт плейсмент. Во всяком случае популярный тематический блог такового не обнаружил.

11.1. Кстати, Бетт Мидлер нет в титрах (а какой персонаж!). Почему? Неужели забесплатно снялась по старой дружбе с Мейерс? Ведь бесплатников в титры не пускают…

12. «Live it to it’s fullest»? Извините, сейчас будет писать мой внутренний grammar nazi: «Live it to its fullest».